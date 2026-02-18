Nemzeti Sportrádió

Máris megvan Redzic Damirék új edzője – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.18. 09:52
Daniel Beichler a Salzburg új edzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Daniel Beichler Salzburg Redzic Damir
Az osztrák labdarúgó-bajnokságban szereplő Red Bull Salzburg csapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Daniel Beichler lett az új vezetőedző.

A Salzburg kedden jelentette be, hogy menesztette Thomas Letsch vezetőedzőt. A német szakember munkáját annak ellenére köszönték meg, hogy a csapat az első helyen állt az osztrák bajnokságban.

Szerdán a Salzburg már az új edzőt is bejelentette, Daniel Beichler 2028-ig szóló szerződést írt alá. A 37 éves tréner  már több éve a klub kötelekében van, dolgozott az utánpótlásban is, mostanáig pedig a Lieferinget irányította. 2017 elején próbajátékon vett részt Szombathelyen, de a magyar csapat végül nem szerződtette, és ezután be is fejezte a pályafutását.

Beichlert hivatalosan szerdán 17.30-kor mutatják be.

A Salzburg csapatában szerepel a magyar válogatott Redzic Damir, akit Dunaszerdahelyről szerződtettek az osztrákok.

 

Daniel Beichler Salzburg Redzic Damir
Legfrissebb hírek

Miért választotta Redzic Damir a Salzburgot?

Minden más foci
2026.02.05. 17:42

„Már az elején tudtam, hogy a Salzburgot választom” – Szoboszlai Dominik útját járná be Redzic Damir

Légiósok
2026.02.04. 18:49

A Salzburg sportigazgatója Redzicről: Gyors és tanulékony!

Légiósok
2026.02.04. 10:10

Redzic Damir Salzburgban folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.02.03. 18:09

Redzic Damir a Red Bull Salzburgba szerződik – NS-infó

Légiósok
2026.02.01. 15:42

NS-infó: Redzic Damir a Salzburg játékosa lehet

Légiósok
2026.01.30. 07:36

NS-infó: a DAC konkrét ajánlatokat kapott Redzic Damirért

Légiósok
2026.01.16. 13:48

Varga Barnabás után Redzic Damir is Görögországba igazolhat – NS-infó

Légiósok
2026.01.13. 08:45
Ezek is érdekelhetik