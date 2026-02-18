Máris megvan Redzic Damirék új edzője – hivatalos

A Salzburg kedden jelentette be, hogy menesztette Thomas Letsch vezetőedzőt. A német szakember munkáját annak ellenére köszönték meg, hogy a csapat az első helyen állt az osztrák bajnokságban.

Szerdán a Salzburg már az új edzőt is bejelentette, Daniel Beichler 2028-ig szóló szerződést írt alá. A 37 éves tréner már több éve a klub kötelekében van, dolgozott az utánpótlásban is, mostanáig pedig a Lieferinget irányította. 2017 elején próbajátékon vett részt Szombathelyen, de a magyar csapat végül nem szerződtette, és ezután be is fejezte a pályafutását.

Beichlert hivatalosan szerdán 17.30-kor mutatják be.

A Salzburg csapatában szerepel a magyar válogatott Redzic Damir, akit Dunaszerdahelyről szerződtettek az osztrákok.