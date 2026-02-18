Vállalatként működő klub az FTC El-ellenfele, a Ludogorec

Kelet-Európa egyik leglátványosabb klubprojektje a Ludogorecé. A bolgár bajnok az elmúlt másfél évtizedben szökellve vette a lépcsőfokokat, 2010-ben még a harmadosztályban szerepelt, 2011-ben feljutott az élvonalba, a következő esztendőben újoncként bajnok lett, azóta pedig senki sem tudja letaszítani a trónról. A mintegy 30 ezres városban működő klub modern stadionnal és edzőközponttal büszkélkedhet, működése inkább vállalati struktúrát követ, mint hagyományos egyesületi rendszerét. A Ferencváros az elmúlt években többször is találkozott a bolgár aranyérmessel, s mivel a razgradi csapat folyamatosan változik, megvizsgáltuk, ezúttal mire lehet tőle számítani.

Bernard Tekpetey (zöld mezben) féken tartása kulcsfontosságú lehet a csütörtöki mérkőzésen (Fotó: AFP)

A bolgár klubfutballban a CSZKA Szófia és a Levszki hegemóniáját törte meg a Ludogorec, méghozzá egyszerű modellel: stabil tulajdonosi háttér, külföldi játékosokra épülő keret, valamint a bajnoki címeknek köszönhető rendszeres európai kupaszereplés. A raz­gradiak játékospolitikájának jellemzője a dél-amerikai, főként brazil piac kiaknázása (volt), eleinte rendszeresen nyolc-tíz brazil szerepelt a keretben, kapcsolatrendszere polipként szőtte be a latin-amerikai ország futballjának felső három osztályát. Mára ez annyiban változott, hogy szinte minden kontinensről van futballistája a klubnak, a keretében a hazaiakon kívül német, brazil, portugál, spanyol, svéd, szerb, ghánai, argentin is szerepel, mellettük pedig több mint fél tucat kettős állampolgárságú játékos színesíti az öltözőt – a teljesség igénye nélkül holland-olasz, koszovói-svéd vagy benini-francia. A klub tulajdonosa nem sajnálja a keret állandó frissítésére a pénzt, futballisták jönnek-mennek, aki nem teljesít megfelelően, pillanatok alatt ajtót mutatnak neki. A keret legértékesebb, egyben legveszélyesebb futballistája Bernard Tekpetey, a ghánai szélső már „őskövületnek” számít, ötödik éve futballozik a csapatban.

Kiril Domuszcsiev felvirágoztatta a futballt Razgradban (Fotó: Ludogorec)

A klubtulajdonos Kiril Domuszcsiev bolgár milliárdos, aki műtrágyagyártásból, valamint gyógyszeripari vállalkozásaiból gazdagodott meg, bevételei egy részét kedvenc hobbijára, a labdarúgásra költi. Az eladósodástól nem kell félteni, stabilan az ország tíz leggazdagabb embere között tartják számon… 2010-ben vette meg a klubot, és rekord­gyorsasággal tette nemzetközi szinten is versenyképessé. Övé lett az első bolgár klub, amely rövid időn belül kétszer is BL-csoportkörbe jutott, a 2014–2015-ös idényben a Real Madriddal, a Liverpoollal és az FC Basellel játszott a csoportban, míg a 2016–2017-es kiírásban a Paris Saint-Germain, az Arsenal és ismét a Basel jött szembe. Emellett visszatérő résztvevője az Európa-liga és a Konferencialiga küzdelmeinek. A klub történetének egyik ikonikus pillanata a 2014-es BL-selejtezőhöz kötődik, amikor a Steaua elleni párharc tizenegyespárbajában a mezőnyjátékos Cosmin Moti állt a kapuba, és két lövést kivédve továbbjuttatta csapatát.

Per-Mathias Högmo november óta edzi a Ludogorecet (Fotó: Reuters)

Az együttest irányító 66 éves Per-Ma­thias Högmo a norvég futball egyik legismertebb edzője, felsorolni is nehéz, hány helyen dolgozott korábban, több norvég korosztályos válogatottat irányított, megfordult a Tromsö és a Rosenborg kispadján, 2013 és 2016 között a norvég felnőttválogatott szövetségi kapitánya volt, az ő csapatát ütötte el Bernd Storck magyar válogatottja a 2016-os Eb-kijutásért vívott pótselejtezőben. Az elmúlt években Svédországban az élvonalbeli Häckennel ért el sikereket, többek között a klub történetének első bajnoki címét megszerezve. Együtteseire a szervezett védekezés, az intenzív játék és a gyors átmenetekre épülő modern futball jellemző. A Ludogorecnél feladata, hogy a skandináv fegyelmet és struktúrát ötvözze a soknemzetiségű keret technikai erősségeivel, és stabil európai szereplővé tegye, nem mellékesen újabb bajnoki címig repítse a klubot, ami azonban – akárcsak a Ferencvárosnak – idén igen nehéz lesz, 21 forduló után hét pont a hátránya a legutóbb 2009-ben bajnok Levszki mögött.

A szép razgradi aréna a tulajdonos vállalatának nevét – Huvepharma – viseli. A stadion 11 ezer fő befogadására alkalmas, s a klub felemelkedésének szimbóluma egyben, a 2011-es élvonalba jutás után indult a teljes modernizáció, azt megelőzően finoman fogalmazva is kisvárosi jellege volt. Nagyobb arénát felesleges lett volna felhúzni, a hazai bajnokik átlagnézőszáma két-háromezer körül alakul, ezt a számot a nemzetközi kupameccsek húzzák fel idényenként, ám a legkevésbé sem jellemző látvány a tömött lelátó – a Fradi elleni csütörtök esti El-összecsapáson sem valószínű a telt ház.

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!