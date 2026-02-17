Balhés meccset nyert meg a Real Madrid a Benfica otthonában

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0)

Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Letexier (francia)

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (S. L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Carvajal, 90+9.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 90+4.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)

Kiállítva: Mourinho (85.)

Három hét telt el azóta, hogy a Benfica az alapszakaszban 4–2-re legyőzte a Real Madridot Lisszabonban, kedd este pedig a rájátszásban készült hasonló bravúrra. Akkor egy félidő után 2–1 volt az állás, ezúttal viszont nem született gól az első játékrészben. Pedig a 39. percben nem sok hiányzott hozzá, hogy Kylian Mbappé megszerezze a vezetést, de nem érte el a labdát Trent Alexander-Arnold jobb oldali beadásánál. Majd a 43. percben Vinícius Júnior sarokkal letett labdáját lőtte a kapu fölé, hogy aztán egy perccel később Anatolij Trubin védje a lövését. Rövid időn belül három nagy lehetősége is volt a világbajnok támadónak, ám a hazaiak megúszták kapott gól nélkül.

A második játékrész elején viszont nem volt szerencséjük. Vinícius Júnior a tizenhatos bal oldalánál befelé cselezett, s jobbal gyönyörű mozdulattal tekert a bal felső sarokba. A szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, merthogy Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék. Nem tett jót a mérkőzésnek a közjáték, és mivel újabb gól nem született – az „eseményt” a reklamáló José Mourinho kiállítása jelentette –, a spanyolok visszavágtak a januári vereségért, így egygólos előnnyel várják a visszavágót. 0–1

PERCRŐL PERCRE