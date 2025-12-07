Csillagok Monacóban: 2025 legjobb atlétái

Az év férfi atlétája / Az év férfi atlétája az ügyességi versenyszámokban

Armand Duplantis

Rúdugrás, svéd, 26 éves

A 2025-ben a Laureus-díjat is kiérdemlő Armand Duplantis visszatérő vendége a WA díjátadó gáláinak: 2018-ban még a legjobb fiatalnak járó elismerést kapta meg, 2020-ban, 2022-ben, 2023-ban és 2025-ben már a felnőttmezőny kiválósága lett.

Idén négyszer javította meg a rúdugrás világrekordját – Clermont-Ferrand-ban (627 cm), Stockholmban (628 cm), Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett Gyulai István Memorialon (629 cm) és a tokiói világbajnokságon (630 cm). Mind a 16 idei versenyét megnyerte, köztük a fedett és a szabadtéri világbajnokságot, az első férfi rúdugró, aki egymás utáni két szezonjában veretlen. Idén egymás után versenyszáma ötödik Gyémánt Liga-sorozatát nyerte meg.

Az év férfi atlétája a pályaversenyszámokban

Emmanuel Wanyonyi

800 m, kenyai, 21 éves

Noha 2004-es születésű, már a 2023-as budapesti világbajnokságon ezüstérmes volt a felnőttek között 800 méteren, egy évvel később Párizsban olimpiai, megint egy évre rá Tokióban világbajnok lett. Emellett idén öt nagy versenyt nyert meg 800-on, köztük a zürichi Gyémánt Liga-döntőt. A táv ez évi hat legjobb időeredményéből négy az övé, köztük a szezon legjobbja (1:41.44 perc) éppen Monacóból.

Az év női atlétája az ügyességi versenyszámokban

Nicola Olyslagers

Magasugrás, ausztrál, 28 éves

A verhetetlennek tűnő világcsúcstartó, az ukrán Jaroszlava Mahucsih „árnyékában” sokáig úgy tűnt, legjobb esetben csak ezüst jut neki. Idén azonban a fedett pályás és a szabadtéri világbajnokságon is győzött, nem beszélve a Gyémánt Liga-sorozatról. Ráadásként még óceániai csúcsot is javított (204 cm) Zürichben.

Az év férfi atlétája a stadionon kívüli versenyszámokban

Sabastian Sawe

maratoni, kenyai, 29 éves

A kenyai hosszútávfutó verhetetlen volt idén, s a világ hat nagy maratoni futóversenye közül kettőt is megnyert, Londonban (2:02:27 óra) és Berlinben (2:02:16 óra) is diadalmaskodott.

Az év női atlétája a stadionon kívüli versenyszámokban

María Pérez

gyaloglás, spanyol, 29 éves

Akárcsak Sawe, idén Pérez is veretlenül versenyezte végig a szezont, s mindkét gyaloglótáv, a 20 és a 35 kilométer aranyérmét is elvitte a tokiói világbajnokságról. (Akinek Budapestről ismerős lehet, nem téved: a 2023-as világbajnokságon szintén két arannyal mosolygott a Hősök terén, miután az őrült melegben elképesztő tempót diktált az Andrássy úton.)

Az év fiatal férfi atlétája

Edmund Serem

3000 m akadály, kenyai, 17 éves

Az U20-as korosztály 2024-es limai világbajnokságán aranyérmes lett a 3000 méteres akadályfutásban, idén viszont a felnőttek között lett világbajnoki bronzérmes Tokióban. A Gyémánt Liga-döntőn második volt, s további négy Gyémánt Liga-állomáson végzett a legjobb négyben.

Az év fiatal női atlétája

Csang Csia-lö

kalapácsvetés, kínai, 19 éves

A 2024-es limai U20-as világbajnokságon szintén aranyérmes volt, a 2025-ös tokiói vb-n a felnőttek között bronzérmes. Idén kétszer döntötte meg az U20-as világcsúcsot, júniusban Németországban csaknem 1.70 métert javítva rajta (75.14 m), majd augusztusban a kínai bajnokságon (77.24 m).

Az év női atlétája / Az év női atlétája a pályaversenyszámokban

Sydney McLaughlin-Levrone

400 m, amerikai, 26 éves

Mondhatnánk, hogy a meseszép McLaughlin-Levrone többnyire Duplantisszal együtt áll az atlétákat méltató rendezvények színpadán, hiszen 2018-ban ő is a legjobb fiatal atléta, 2022-ben és 2025-ben a felnőttek kiválósága lett, s idén két díjat kapott – csakhogy ő általában nem utazza át a fél világot, hogy átvegye a mégoly megtisztelő elismerést.

A 400 méteres gátfutásban világcsúcstartó, világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok csillag idén új kihívás után nézett, s 400 méteres síkfutásban nyert vb-aranyat Tokióban úgy, hogy csak 18 századmásodperccel maradt el a keletnémet Marita Koch 40 éve, 1985. október 6-án futott 47.60 másodperces világcsúcsától. Ezzel ő lett az első atléta, aki világbajnoknak mondhatja magát 400 gáton és síkon is, és immár két éve veretlen a két számban.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 6-i lapszámában jelent meg.)