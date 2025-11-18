Az írektől elszenvedett vereség után új időszak kezdődhet a válogatottnál

Eleve nem a legkedvezőbb előjelekkel futottunk neki a világbajnoki selejtezőknek – márciusban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón oda-vissza kikapott a válogatott (1–3, 0–3), júniusban felkészülés gyanánt jött a svédek elleni 2–0-s vereség, a pocsék mérlegen egyedül az Azerbajdzsán elleni idegenben elért 2–1-es siker kozmetikázott valamelyest. Ahogy az elmúlt két esztendőben, úgy a mögöttünk hagyott hat selejtezőn is finoman fogalmazva hullámzó volt a válogatott teljesítménye. A vesztünket a velünk nagyjából azonos szinten lévő Írország elleni hibák okozták, Portugália ellen a két meccsen szerzett egy pont bravúr, az örményeket pedig oda-vissza megvertük – mindhiába. A csapat a valós tudásának megfelelő teljesítményt nemhogy a teljes selejtezősorozaton át, még csak egyetlen mérkőzésen keresztül sem tudta állandósítani. A kegyetlen valóság a vasárnapi írek elleni ütközeten is szembejött, tíz perccel a rendes játékidő vége előtt még vezetett a magyar együttes, hogy aztán Írország fordítson, szertefoszlatva a magyar vb-álmokat.

Végzetes hiba volt az írek ellen

visszavenni a tempóból

A vasárnap délutáni összecsapásnak számtalan tanulsága van. Mind közül a legfontosabb az, amire a lefújást követően az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson, valamint a három góljával a meccs legjobbjának választott Troy Parrott is felhívta a figyelmet, a magyar válogatott számukra (is) érthetetlen módon visszavett a tempóból, és a második félidőben időhúzásra rendezkedett be. Marco Rossi együttese Lukács Dániel, majd Varga Barnabás gólját követően is lelassított, holott az írek is elismerték, addig sokkal jobban futballozott náluk.

A labdarúgás sokszor igazságtalan játék, lehetne balszerencsére hivatkozni, és bár valóban alakulhatott volna egész másképp a selejtezősorozat, a nyitányon fontos két pontot hagytunk Dublinban, míg a záró körben Budapesten rúgtuk ki magunk alól a sámlit.

A közvetlen okokat is kell elemezni, nem biztos ugyanis, hogy Marco Rossi a legjobb ütemben nyúlt bele vasárnap a csapatába. Szorult helyzetben, kapuja elé szegezve védekezett a magyar együttes, amikor a legfontosabb pillanatokban pályára küldte az újonc Redzic Damirt, valamint a válogatottban kevés tapasztalattal bíró Mocsi Attilát, előbbi a mindig lendületes, a labdát jól megtartó Sallai Roland, utóbbi a válogatottban eddig talán a legjobb teljesítményét nyújtó Loic Nego helyére érkezett. A hosszabbítás perceiben ráadásul időhúzó cserékről sem lehet beszélni, hiszen a játékvezetőnek ilyen esetekben kötelessége rátenni az előre megadott – ezúttal ötperces – hosszabbításra. Mocsi Attila rosszkor volt rossz helyen, de valljuk be, egy ilyen feszült hangulatú mérkőzésbe nem könnyű úgy beszállni, hogy belső védőként gyakorlatilag rögtön a mély vízben találja magát, a végzetes mozdulatot megelőzően egy nyugtatólag ható passzra sincsen lehetősége. Persze az okokat reggelig lehetne még keresni, sorolni, tegyük hozzá, ha az írek ellen kihúzzuk döntetlenre, ilyen játékkal könnyen lehet, hogy a pótselejtezőben járunk hasonlóan egy még erősebb riválissal szemben. A vasárnapi győzelem után Írországban örömtüzeket gyújtottak, de reálisan nézve az íreknek nem lesz keresnivalójuk a 2026. márciusi rájátszásban, ezzel a kerettel aligha vesznek két kört is sikerrel.

Loic Nego (jobbra) jól teljesített, hasznosan futballozott Írország ellen, a hosszabbításban cserélte le Marco Rossi (Fotó: Árvai Károly)

A következő vb-selejtezőn

kulcsemberek hiányozhatnak

Ami a magyar válogatott játékoskeretét illeti, a selejtezők több pozitív teljesítményt is hoztak. Elég a vasárnap az írek kapujának bal felső sarkába elképesztő gólt lövő Varga Barnabásra gondolni, aki szinte az egész selejtezősorozatban kiemelkedőt nyújtott, lapunktól négyszer is 7-es osztályzatot kapott, ami több mint kiváló produkció. Az örmények elleni hazai mérkőzést sárga lapjai miatt kellett kihagynia, öt mérkőzésen öt gólt szerzett, egyedül a lisszaboni 2–2 alkalmával nem járt sikerrel, de ott is jól teljesített (6-os osztályzattal). A kapuban sérüléséig Tóth Balázs bebizonyította, övé lehet a jövő – három meccsen védett, kétszer kapott 7-es osztályzatot, egyszer 6-ost –, míg hátul továbbra is Willi Orbán a legmegbízhatóbb pont, Örményországban 8-ast, Írországban 7-est kapott, de a többi találkozón is magabiztos volt. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik igazi vezér volt, a kulcsjátékosok közül a leggyengébb teljesítmény Sallai Rolandé volt, aki Dublinban góllal kezdte a sorozatot, ám a nem sokkal később kapott piros lapja alapjaiban meghatározta későbbi produkcióját. A meglepetés kategória első helyét egyértelműen Lukács Dániel hozta el, aki debütált a csapatban, az örmények elleni hazai (2–0) találkozón fontos gólt szerzett, és vasárnap az írek ellen is ő szerezte meg a vezetést. A többiek teljesítménye leginkább ingadozó volt. Hátul Szalai Attila visszaverekedte magát a keretbe, de hol jobban, hol gyengébben játszott, Kerkez Milosnak is voltak jobb és rosszabb meccsei, Schäfer Andrásnak is akadtak remek megmozdulásai, majd kevésbé jó pillanatai, a rendkívül tehetséges Tóth Alex pedig biztosan teljesít még jobban a válogatottban.

A legnagyobb gond, hogy a következő világbajnoki selejtezősorozat kezdetére a most legjobban teljesítők közül Varga Barnabás is benne lesz a korban – 35 lesz addigra –, Willi Orbán pedig talán vissza is vonul, négy év múlva 37 esztendős lesz.

A magyar válogatottra legközelebb 2026 szeptemberében vár tétmérkőzés, a Nemzetek Ligája B-ligájában szeptember 23-án lép pályára, az Írországtól elszenvedett vasárnapi 3–2-es vereséggel tehát valóban lezárult egy fejezet a csapat életében.