Nemzeti Sportrádió

A létszámemelés nagy nyertesei: Curacao, Jordánia, Üzbegisztán és Új-Zéland

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.11.19. 14:50
null
Stopira (balra) és Zöld-foki-szigeteki társainak öröme (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 Stopira világbajnokság Zöld-foki-szigetek vb-selejtezők
Miután már csak a pótselejtezők vannak hátra a 2026-os labdarúgó világbajnokság selejtezőiből, zónánként végignéztük a selejtezőkkel kapcsolatos érdekességeket, a nagy visszatérőket, lemaradókat. Gondolta volna, hogy az Afrikából világbajnokságon eddig legtöbbször szerepelt Kamerun lemarad a tornáról? És azt, hogy jó eséllyel Afrika adhatja a vb egyetlen magyar állampolgárságú játékosát? Ázsiából Jordániában és Üzbegisztánban, Közép-Amerikából Curacaón örülhetnek a legjobban a létszámemelésnek, de Óceánáiában Új-Zéland helyzete is megváltozott. Dél-Amerikából pedig lassan könnyebb kijutni, mint lemaradni, de Venezuelának még így is sikerült az utóbbi…

AFRIKAI ZÓNA

Már kijutottak: Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia, Zöld-foki-szigetek

Afrikából 2022-ben öt válogatott jutott ki a vb-re, most ez a szám kilencre emelkedett, és  ha a Kongói DK túljut az interkontinentális pótselejtezőn, akkor ez a szám tízre is nőhet. Nagy meglepetés azonban, hogy a kontinensről eddig a legtöbb, nyolc vb-n induló Kamerun még a tízbe sem férhet be, miután csoportjában csak 2. lett Zöld-foki-szigetek mögött, amely újoncként kijutott a vb-re. Utóbbi kijutása azért is érdekes, mert a csapat tagja a korábban kilenc évet a Videotonban futballozó 37 éves Stopira, aki magyarországi időszaka alatt állampolgárságot is szerzett, jelen állás szerint ő lehet az egyetlen magyar állampolgársággal is rendelkező futballista a 2026-os világbajnokágon…      

Kamerun mellett nagy hiányzó lesz még a korábban hatszoros vb-résztvevő, igaz, a vb-ről 2022-ben is lemaradó Nigéria, amely a selejtezőből 2002 után újra továbbjutó Dél-Afrika (2010-ben házigazdaként vett részt a tornán) mögött lett 2. a csoportjában, majd a kontinentális pótselejtező utolsó meccsén 11-esekkel kikapott a Kongói DK-tól.

A most kijutók közül a legutóbb, első afrikaiként 4. helyen végző Marokkó mellett Tunézia, Ghána és Szenegál is ott volt a tornán 2022-ben, míg a többiek kisebb-nagyobb szünet után szerepelnek újra (a már említett Dél-Afrika tartotta a legnagyobb szünetet közülük 2010 óta).

ÁZSIAI ZÓNA

Ausztrália, Dél-Korea, Japán,  Szaúd-Arábia, Irán, Katar

Ázsiában a világbajnokság létszámemelése lehetőséget adott olyan csapatoknak is a kijutásra, amelyeknek eddig nem volt reális esélyük a kvalifikációra, és ezzel éltek is. A legnagyobb kontinensről korábban – Afrikához hasonlóan  –  öt ország juthatott ki a tornára, 2022-ben azért szerepeltek hatan, mert Katar volt a házigazda. 2026-ban, a 48 csapatos vb-n viszont nyolc válogatott részvétele már biztos ebből a zónából, és hozzájuk csatlakozhatna kilencedikként a vb-n eddig egyszer, 1986-ban szerepelt Irak is, ha sikerrel vívja meg az interkontinentális pótselejtezőket.

A zónából a már megszokott kijutónak számító Ausztrália, Dél-Korea, Japán,  Szaúd-Arábia, Irán ötöshöz csatlakozott a 2023-ban Ázsia-kupa-győztes Katar, amely selejtezőből először kvalifikálta magát a tornára, hiszen 2022-ben még csak a házigazda jogán indulhatott. Most viszont nagy nehezen kijutott, annak ellenére, hogy a teljes selejtezősorozatban ötször is vereséget szenvedett (17 meccsből). A siker első számú letéteményese Alomez Ali volt, aki 12 találattal a zóna gólkirálya lett. Megelőzve a 10-10 góllal második helyen végzett Mehdi Taremi (Irán), Szon Hung Min (Dél-Korea) kettőst.

Az ázsiai zónából újoncként az október óta az olasz Fabio Cannavaro irányította, két európai légióst – Abdukodir Kuszanov (Manchester City), Eldor Somodurov (Basaksehir, korábban AS Roma) – is soraiban tudó Üzbegisztán és a két éve az Ázsia-kupában döntőt játszó Jordánia válogatottja jutott ki. Mindkettő a 2. helyen végzett csoportjában a 3. fordulóban, Irán és Dél-Korea mögött – vagyis egyértelműen a létszámemelésnek köszönhetően tudtak továbbjutni. 

ÓCEÁNIA

Új-Zéland

Mióta Ausztrália Ázsiában indul, Új-Zéland kiemelkedik ebből a zónából, csakhogy eddig nem kapott automatikus vb-indulást zónagyőztesként, hanem még várt rá egy interkontinentális selejtező, amelyet a legutóbbi két alkalommal el is bukott (Ausztrália emiatt is kérte át magát Ázsiába, hogy ezt a pótselejtezőt elkerülje, és inkább vállalja a nehezebb zónában való indulást). 

Így viszont, hogy a létszámemelés révén Óceánia is kap egy automatikus vb-helyet, Új-Zélandnak már kikövezett útja lehet a tornára, hiszen most például úgy nyerte meg a zónát, hogy csak öt meccse volt, és mind az ötöt megnyerte, 29–1-es gólkülönbséggel. A zóna 2. helyén végzett Új-Kaledónia, amely a zónadöntőben 3–0-ra kapott ki Új-Zélandtól, pedig interkontinentális pótselejtezőt játszhat.

AMERIKAI (CONCACAF-) ZÓNA

Panama, Haiti, Curacao
+

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó – házigazdaként

A jövő évi világbajnokságnak a CONCACAF-zóna csapatai lehetnek a legnagyobb nyertesei, és nemcsak a létszámemelésnek köszönhetően, hanem azért is, mert az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként alanyi jogon ott lesz a tornán, és hozzájuk csatlakozik még minimum három válogatott: a 2018 után újra kijutó Panama, az 1974 után újra résztvevő Haiti és az újonc Curacao, de ez a szám az interkontitnentális selejtezőn kettővel akár még nőhet is (Jamaica és Suriname is pótselejtezőt játszik.

DÉL-AMERIKA

Argentína, Brazília, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Uruguay

Dél-Amerikának eddig négy biztos vb-helye volt, plusz egy pótselejtező. ez a 2026-os vb-re úgy változott, hogy hat válogatott jutott ki egyenes ágon, egy (jelen esetben Bolívia) pedig még pótselejtezhet.

Tehát a tíz dél-amerikai ország több mint fele egyenes ágon ott lesz a tornán, miközben Venezuela (az egyetlen dél-amerikai válogatott, amelyik még nem szerepelt vb-n) most sem, de lemarad Peru és Chile is.  Jelen állás szerint leghosszabb idő után Paraguay tér vissza a vb-re, amely 2010 után szerepelhet újra. (A pótselejtezőre szoruló Bolívia még régebben, 1994-ben játszott legutóbb vb-n).

Első helyen egyébként a világbajnok Argentína jutott ki a tornára, kilenc ponttal megelőzve a 2. Ecuadort, miközben a brazilok csak 5. helyen jutottak tovább.

EURÓPA

Anglia, Ausztria, Belgium,  Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svájc

A kontinensünkről a szereplését már októberben bebiztosító Angliához csatlakozott novemberben Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Ausztria, Skócia és Svájc. Norvégiának, Ausztriának és Skóciának kellett a leghosszabb ideig várnia az újabb vb-szereplésre, mindhárom ország legutóbb 1998-ban szerepelt a legrangosabb futballtornán. A skótokkal kapcsolatos érdekesség, hogy négy éve is egy csoportban voltak a dánokkal, és a selejtező utolsó fordulójában akkor is győztek a dánok ellen, de akkor azzal együtt is csak a 2. helyen végeztek a dánok mögött (és a pótselejtezőn végül nem jutottak ki a vb-re).

Annak is köszönhetően, hogy Európát a legutóbbi 13 helyett 2026-ban már 16 ország képviselheti a vb-n, három olyan válogatottnak is van még esélye a kijutásra, amelyek korábban még nem szerepeltek vb-n: Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó.   

Az európai zóna minden képzeletet felülmúló meglepetése az lenne, ha az 1934 és 2014 között csak két vb-ről hiányzó olaszok egymás után harmadszor is lemaradnának a tornáról, miközben a csak a harmadik vb-selejtezősorozatában induló Koszovó kijutna az amerikai tornára…

Foci vb 2026
Tegnap, 7:08

Európa színe-java kijutott a vb-re, de azért meglepetés is akadt

Tizenhat góllal Erling Haaland lett az európai selejtezősorozat gólkirálya.

 

AZ EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ KALAPBEOSZTÁSA
1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia
3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó
4. kalap (Nemzetek Ligája): Románia, Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország

A JÁTÉKNAPOK
Elődöntő: 2026. március 26., döntő: 2026. március 31. (4 kijutó)

Szintén csütörtökön tartják az interkontinentális pótselejtező sorsolását. Márciusban Mexikóban hat csapat száll harcba a két kiadó vb-helyért. Az már eldőlt, hogy a világranglistán elfoglalt helyezése miatt Irak és a Kongói DK kiemelt lesz, vagyis csak a döntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A másik négy csapat között nem lesz kiemelés az egymérkőzéses elődöntőben, ám az biztos, hogy a két CONCACAF-térségből érkezett válogatott (Jamaica és Suriname) nem egymás ellen játszik, hanem az egyik Bolíviával, a másik Új-Kaledóniával. A hat válogatott közül Suriname és Új-Kaledónia még sosem járt vb-n, míg Irak 1986-ban, a Kongói DK (még Zaire néven) 1974-ben, Jamaica 1998-ban, Bolívia 1994-ben harcolta ki legutóbb a szereplést.

AZ INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ SZEREPLŐI

Kiemeltek (csak a döntőben játszanak): Irak, Kongói DK
Nem kiemeltek (elődöntőt játszanak): Jamaica, Suriname, Bolívia, Új-Kaledónia

A JÁTÉKNAPOK
Elődöntő és döntő: 2026. március (2 kijutó)

   
ORSZÁG

KIJUTÁS

ZÓNA

RÉSZVÉTEL

LEGUTÓBB

Egyesült Államok

a rendező jogán

CONCACAF

12.

2022

Kanada

a rendező jogán

CONCACAF

3.

2022

Mexikó

a rendező jogán

CONCACAF

18.

2022

Japán

2025. március 20.

Ázsia

8.

2022

Új-Zéland

2025. március 24.

Óceánia

3.

2010

Irán

2025. március 25.

Ázsia

7.

2022

Argentína

2025. március 25.

Dél-Amerika

19.

2022

Üzbegisztán

2025. június 5.

Ázsia

1.

Dél-Korea

2025. június 5.

Ázsia

12.

2022

Jordánia

2025. június 5.

Ázsia

1.

Ausztrália

2025. június 10.

Ázsia

7.

2022

Brazília

2025. június 10.

Dél-Amerika

23.

2022

Ecuador

2025. június 10.

Dél-Amerika

5.

2022

Uruguay

2025. szeptember 4.

Dél-Amerika

15.

2022

Kolumbia

2025. szeptember 4.

Dél-Amerika

7.

2018

Paraguay

2025. szeptember 4.

Dél-Amerika

9.

2010

Marokkó

2025. szeptember 5.

Afrika

7.

2022

Tunézia

2025. szeptember 8.

Afrika

7.

2022

Egyiptom

2025. október 8.

Afrika

4.

2018

Algéria

2025. október 9.

Afrika

5.

2014

Ghána

2025. október 12.

Afrika

5.

2022

Zöld-foki-szigetek

2025. október 13.

Afrika

1. 

Dél-Afrika

2025. október 14.

Afrika

4.

2010

Katar

2025. október 14.

Ázsia

2.

2022

Anglia

2025. október 14.

Európa

17.

2022

Szaúd-Arábia

2025. október 14.

Ázsia

7.

2022

Elefántcsontpart

2025. október 14.

Afrika

4.

2014

Szenegál

2025. október 14.

Afrika

4.

2022

Franciaország

2025. november 13.

Európa

17.

2022

Horvátország

2025. november 14.

Európa

7.

2022

Portugália

2025. november 16.

Európa

9.

2022

Norvégia

2025. november 16.

Európa

4.

1998

Németország

2025. november 17.

Európa

23.

2022

Hollandia

2025. november 17.

Európa

12.

2022

Spanyolország

2025. november 18.

Európa

17.

2022

Belgium

2025. november 18.

Európa

15.

2022

Ausztria

2025. november 18.

Európa

8.

1998

Skócia

2025. november 18.

Európa

9.

1998

Svájc

2025. november 18.

Európa

13.

2022

Panama

2025. november 18.

Észak- és Közép-Amerika

2.

2018

Haiti

2025. november 18.

Észak- és Közép-Amerika

2.

1974

Curacao

2025. november 18.

Észak- és Közép-Amerika

1.

A MÁR BIZTOS VB-RÉSZTVEVŐK

 

 

vb 2026 Stopira világbajnokság Zöld-foki-szigetek vb-selejtezők
Legfrissebb hírek

Mi legyen Marco Rossi sorsa az elbukott vb-selejtező után? – Szavazzon!

Magyar válogatott
1 órája

Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Magyar válogatott
13 órája

Pavel Nedved szerint az írek most vannak a legjobb formájukban – reakciók a vb-pótselejtezők sorsolása után

Foci vb 2026
20 órája

Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja

Foci vb 2026
21 órája

Kisorsolták a vb-pótselejtezőket, Csehországba mennek az írek

Foci vb 2026
23 órája

Advocaat: Curacao kijutása a vb-re a legőrültebb dolog, amit elértem

Foci vb 2026
Tegnap, 12:36

Európa színe-java kijutott a vb-re, de azért meglepetés is akadt

Foci vb 2026
Tegnap, 7:08

Még nyolc évig biztosan áll Oyarzabalék rekordja

Foci vb 2026
2025.11.19. 17:31
Ezek is érdekelhetik