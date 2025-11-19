A létszámemelés nagy nyertesei: Curacao, Jordánia, Üzbegisztán és Új-Zéland
AFRIKAI ZÓNA
Már kijutottak: Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia, Zöld-foki-szigetek
Afrikából 2022-ben öt válogatott jutott ki a vb-re, most ez a szám kilencre emelkedett, és ha a Kongói DK túljut az interkontinentális pótselejtezőn, akkor ez a szám tízre is nőhet. Nagy meglepetés azonban, hogy a kontinensről eddig a legtöbb, nyolc vb-n induló Kamerun még a tízbe sem férhet be, miután csoportjában csak 2. lett Zöld-foki-szigetek mögött, amely újoncként kijutott a vb-re. Utóbbi kijutása azért is érdekes, mert a csapat tagja a korábban kilenc évet a Videotonban futballozó 37 éves Stopira, aki magyarországi időszaka alatt állampolgárságot is szerzett, jelen állás szerint ő lehet az egyetlen magyar állampolgársággal is rendelkező futballista a 2026-os világbajnokágon…
Kamerun mellett nagy hiányzó lesz még a korábban hatszoros vb-résztvevő, igaz, a vb-ről 2022-ben is lemaradó Nigéria, amely a selejtezőből 2002 után újra továbbjutó Dél-Afrika (2010-ben házigazdaként vett részt a tornán) mögött lett 2. a csoportjában, majd a kontinentális pótselejtező utolsó meccsén 11-esekkel kikapott a Kongói DK-tól.
A most kijutók közül a legutóbb, első afrikaiként 4. helyen végző Marokkó mellett Tunézia, Ghána és Szenegál is ott volt a tornán 2022-ben, míg a többiek kisebb-nagyobb szünet után szerepelnek újra (a már említett Dél-Afrika tartotta a legnagyobb szünetet közülük 2010 óta).
ÁZSIAI ZÓNA
Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Szaúd-Arábia, Irán, Katar
Ázsiában a világbajnokság létszámemelése lehetőséget adott olyan csapatoknak is a kijutásra, amelyeknek eddig nem volt reális esélyük a kvalifikációra, és ezzel éltek is. A legnagyobb kontinensről korábban – Afrikához hasonlóan – öt ország juthatott ki a tornára, 2022-ben azért szerepeltek hatan, mert Katar volt a házigazda. 2026-ban, a 48 csapatos vb-n viszont nyolc válogatott részvétele már biztos ebből a zónából, és hozzájuk csatlakozhatna kilencedikként a vb-n eddig egyszer, 1986-ban szerepelt Irak is, ha sikerrel vívja meg az interkontinentális pótselejtezőket.
A zónából a már megszokott kijutónak számító Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Szaúd-Arábia, Irán ötöshöz csatlakozott a 2023-ban Ázsia-kupa-győztes Katar, amely selejtezőből először kvalifikálta magát a tornára, hiszen 2022-ben még csak a házigazda jogán indulhatott. Most viszont nagy nehezen kijutott, annak ellenére, hogy a teljes selejtezősorozatban ötször is vereséget szenvedett (17 meccsből). A siker első számú letéteményese Alomez Ali volt, aki 12 találattal a zóna gólkirálya lett. Megelőzve a 10-10 góllal második helyen végzett Mehdi Taremi (Irán), Szon Hung Min (Dél-Korea) kettőst.
Az ázsiai zónából újoncként az október óta az olasz Fabio Cannavaro irányította, két európai légióst – Abdukodir Kuszanov (Manchester City), Eldor Somodurov (Basaksehir, korábban AS Roma) – is soraiban tudó Üzbegisztán és a két éve az Ázsia-kupában döntőt játszó Jordánia válogatottja jutott ki. Mindkettő a 2. helyen végzett csoportjában a 3. fordulóban, Irán és Dél-Korea mögött – vagyis egyértelműen a létszámemelésnek köszönhetően tudtak továbbjutni.
ÓCEÁNIA
Új-Zéland
Mióta Ausztrália Ázsiában indul, Új-Zéland kiemelkedik ebből a zónából, csakhogy eddig nem kapott automatikus vb-indulást zónagyőztesként, hanem még várt rá egy interkontinentális selejtező, amelyet a legutóbbi két alkalommal el is bukott (Ausztrália emiatt is kérte át magát Ázsiába, hogy ezt a pótselejtezőt elkerülje, és inkább vállalja a nehezebb zónában való indulást).
Így viszont, hogy a létszámemelés révén Óceánia is kap egy automatikus vb-helyet, Új-Zélandnak már kikövezett útja lehet a tornára, hiszen most például úgy nyerte meg a zónát, hogy csak öt meccse volt, és mind az ötöt megnyerte, 29–1-es gólkülönbséggel. A zóna 2. helyén végzett Új-Kaledónia, amely a zónadöntőben 3–0-ra kapott ki Új-Zélandtól, pedig interkontinentális pótselejtezőt játszhat.
AMERIKAI (CONCACAF-) ZÓNA
Panama, Haiti, Curacao
+
Egyesült Államok, Kanada, Mexikó – házigazdaként
A jövő évi világbajnokságnak a CONCACAF-zóna csapatai lehetnek a legnagyobb nyertesei, és nemcsak a létszámemelésnek köszönhetően, hanem azért is, mert az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként alanyi jogon ott lesz a tornán, és hozzájuk csatlakozik még minimum három válogatott: a 2018 után újra kijutó Panama, az 1974 után újra résztvevő Haiti és az újonc Curacao, de ez a szám az interkontitnentális selejtezőn kettővel akár még nőhet is (Jamaica és Suriname is pótselejtezőt játszik.
DÉL-AMERIKA
Argentína, Brazília, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Uruguay
Dél-Amerikának eddig négy biztos vb-helye volt, plusz egy pótselejtező. ez a 2026-os vb-re úgy változott, hogy hat válogatott jutott ki egyenes ágon, egy (jelen esetben Bolívia) pedig még pótselejtezhet.
Tehát a tíz dél-amerikai ország több mint fele egyenes ágon ott lesz a tornán, miközben Venezuela (az egyetlen dél-amerikai válogatott, amelyik még nem szerepelt vb-n) most sem, de lemarad Peru és Chile is. Jelen állás szerint leghosszabb idő után Paraguay tér vissza a vb-re, amely 2010 után szerepelhet újra. (A pótselejtezőre szoruló Bolívia még régebben, 1994-ben játszott legutóbb vb-n).
Első helyen egyébként a világbajnok Argentína jutott ki a tornára, kilenc ponttal megelőzve a 2. Ecuadort, miközben a brazilok csak 5. helyen jutottak tovább.
EURÓPA
Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svájc
A kontinensünkről a szereplését már októberben bebiztosító Angliához csatlakozott novemberben Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Ausztria, Skócia és Svájc. Norvégiának, Ausztriának és Skóciának kellett a leghosszabb ideig várnia az újabb vb-szereplésre, mindhárom ország legutóbb 1998-ban szerepelt a legrangosabb futballtornán. A skótokkal kapcsolatos érdekesség, hogy négy éve is egy csoportban voltak a dánokkal, és a selejtező utolsó fordulójában akkor is győztek a dánok ellen, de akkor azzal együtt is csak a 2. helyen végeztek a dánok mögött (és a pótselejtezőn végül nem jutottak ki a vb-re).
Annak is köszönhetően, hogy Európát a legutóbbi 13 helyett 2026-ban már 16 ország képviselheti a vb-n, három olyan válogatottnak is van még esélye a kijutásra, amelyek korábban még nem szerepeltek vb-n: Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó.
Az európai zóna minden képzeletet felülmúló meglepetése az lenne, ha az 1934 és 2014 között csak két vb-ről hiányzó olaszok egymás után harmadszor is lemaradnának a tornáról, miközben a csak a harmadik vb-selejtezősorozatában induló Koszovó kijutna az amerikai tornára…
Európa színe-java kijutott a vb-re, de azért meglepetés is akadt
AZ EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ KALAPBEOSZTÁSA
1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia
3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó
4. kalap (Nemzetek Ligája): Románia, Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország
A JÁTÉKNAPOK
Elődöntő: 2026. március 26., döntő: 2026. március 31. (4 kijutó)
Szintén csütörtökön tartják az interkontinentális pótselejtező sorsolását. Márciusban Mexikóban hat csapat száll harcba a két kiadó vb-helyért. Az már eldőlt, hogy a világranglistán elfoglalt helyezése miatt Irak és a Kongói DK kiemelt lesz, vagyis csak a döntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A másik négy csapat között nem lesz kiemelés az egymérkőzéses elődöntőben, ám az biztos, hogy a két CONCACAF-térségből érkezett válogatott (Jamaica és Suriname) nem egymás ellen játszik, hanem az egyik Bolíviával, a másik Új-Kaledóniával. A hat válogatott közül Suriname és Új-Kaledónia még sosem járt vb-n, míg Irak 1986-ban, a Kongói DK (még Zaire néven) 1974-ben, Jamaica 1998-ban, Bolívia 1994-ben harcolta ki legutóbb a szereplést.
AZ INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ SZEREPLŐI
Kiemeltek (csak a döntőben játszanak): Irak, Kongói DK
Nem kiemeltek (elődöntőt játszanak): Jamaica, Suriname, Bolívia, Új-Kaledónia
A JÁTÉKNAPOK
Elődöntő és döntő: 2026. március (2 kijutó)
|ORSZÁG
KIJUTÁS
ZÓNA
RÉSZVÉTEL
LEGUTÓBB
|Egyesült Államok
a rendező jogán
CONCACAF
12.
2022
|Kanada
a rendező jogán
CONCACAF
3.
2022
|Mexikó
a rendező jogán
CONCACAF
18.
2022
|Japán
2025. március 20.
Ázsia
8.
2022
|Új-Zéland
2025. március 24.
Óceánia
3.
2010
|Irán
2025. március 25.
Ázsia
7.
2022
|Argentína
2025. március 25.
Dél-Amerika
19.
2022
|Üzbegisztán
2025. június 5.
Ázsia
1.
–
|Dél-Korea
2025. június 5.
Ázsia
12.
2022
|Jordánia
2025. június 5.
Ázsia
1.
–
|Ausztrália
2025. június 10.
Ázsia
7.
2022
|Brazília
2025. június 10.
Dél-Amerika
23.
2022
|Ecuador
2025. június 10.
Dél-Amerika
5.
2022
|Uruguay
2025. szeptember 4.
Dél-Amerika
15.
2022
|Kolumbia
2025. szeptember 4.
Dél-Amerika
7.
2018
|Paraguay
2025. szeptember 4.
Dél-Amerika
9.
2010
|Marokkó
2025. szeptember 5.
Afrika
7.
2022
|Tunézia
2025. szeptember 8.
Afrika
7.
2022
|Egyiptom
2025. október 8.
Afrika
4.
2018
|Algéria
2025. október 9.
Afrika
5.
2014
|Ghána
2025. október 12.
Afrika
5.
2022
|Zöld-foki-szigetek
2025. október 13.
Afrika
1.
–
|Dél-Afrika
2025. október 14.
Afrika
4.
2010
|Katar
2025. október 14.
Ázsia
2.
2022
|Anglia
2025. október 14.
Európa
17.
2022
|Szaúd-Arábia
2025. október 14.
Ázsia
7.
2022
|Elefántcsontpart
2025. október 14.
Afrika
4.
2014
|Szenegál
2025. október 14.
Afrika
4.
2022
|Franciaország
2025. november 13.
Európa
17.
2022
|Horvátország
2025. november 14.
Európa
7.
2022
|Portugália
2025. november 16.
Európa
9.
2022
|Norvégia
2025. november 16.
Európa
4.
1998
|Németország
2025. november 17.
Európa
23.
2022
|Hollandia
2025. november 17.
Európa
12.
2022
|Spanyolország
2025. november 18.
Európa
17.
2022
|Belgium
2025. november 18.
Európa
15.
2022
|Ausztria
2025. november 18.
Európa
8.
1998
|Skócia
2025. november 18.
Európa
9.
1998
|Svájc
2025. november 18.
Európa
13.
2022
|Panama
2025. november 18.
Észak- és Közép-Amerika
2.
2018
|Haiti
2025. november 18.
Észak- és Közép-Amerika
2.
1974
|Curacao
2025. november 18.
Észak- és Közép-Amerika
1.
–