A létszámemelés nagy nyertesei: Curacao, Jordánia, Üzbegisztán és Új-Zéland

AFRIKAI ZÓNA

Már kijutottak: Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia, Zöld-foki-szigetek

Afrikából 2022-ben öt válogatott jutott ki a vb-re, most ez a szám kilencre emelkedett, és ha a Kongói DK túljut az interkontinentális pótselejtezőn, akkor ez a szám tízre is nőhet. Nagy meglepetés azonban, hogy a kontinensről eddig a legtöbb, nyolc vb-n induló Kamerun még a tízbe sem férhet be, miután csoportjában csak 2. lett Zöld-foki-szigetek mögött, amely újoncként kijutott a vb-re. Utóbbi kijutása azért is érdekes, mert a csapat tagja a korábban kilenc évet a Videotonban futballozó 37 éves Stopira, aki magyarországi időszaka alatt állampolgárságot is szerzett, jelen állás szerint ő lehet az egyetlen magyar állampolgársággal is rendelkező futballista a 2026-os világbajnokágon…

Kamerun mellett nagy hiányzó lesz még a korábban hatszoros vb-résztvevő, igaz, a vb-ről 2022-ben is lemaradó Nigéria, amely a selejtezőből 2002 után újra továbbjutó Dél-Afrika (2010-ben házigazdaként vett részt a tornán) mögött lett 2. a csoportjában, majd a kontinentális pótselejtező utolsó meccsén 11-esekkel kikapott a Kongói DK-tól.

A most kijutók közül a legutóbb, első afrikaiként 4. helyen végző Marokkó mellett Tunézia, Ghána és Szenegál is ott volt a tornán 2022-ben, míg a többiek kisebb-nagyobb szünet után szerepelnek újra (a már említett Dél-Afrika tartotta a legnagyobb szünetet közülük 2010 óta).

ÁZSIAI ZÓNA

Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Szaúd-Arábia, Irán, Katar

Ázsiában a világbajnokság létszámemelése lehetőséget adott olyan csapatoknak is a kijutásra, amelyeknek eddig nem volt reális esélyük a kvalifikációra, és ezzel éltek is. A legnagyobb kontinensről korábban – Afrikához hasonlóan – öt ország juthatott ki a tornára, 2022-ben azért szerepeltek hatan, mert Katar volt a házigazda. 2026-ban, a 48 csapatos vb-n viszont nyolc válogatott részvétele már biztos ebből a zónából, és hozzájuk csatlakozhatna kilencedikként a vb-n eddig egyszer, 1986-ban szerepelt Irak is, ha sikerrel vívja meg az interkontinentális pótselejtezőket.

A zónából a már megszokott kijutónak számító Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Szaúd-Arábia, Irán ötöshöz csatlakozott a 2023-ban Ázsia-kupa-győztes Katar, amely selejtezőből először kvalifikálta magát a tornára, hiszen 2022-ben még csak a házigazda jogán indulhatott. Most viszont nagy nehezen kijutott, annak ellenére, hogy a teljes selejtezősorozatban ötször is vereséget szenvedett (17 meccsből). A siker első számú letéteményese Alomez Ali volt, aki 12 találattal a zóna gólkirálya lett. Megelőzve a 10-10 góllal második helyen végzett Mehdi Taremi (Irán), Szon Hung Min (Dél-Korea) kettőst.

Az ázsiai zónából újoncként az október óta az olasz Fabio Cannavaro irányította, két európai légióst – Abdukodir Kuszanov (Manchester City), Eldor Somodurov (Basaksehir, korábban AS Roma) – is soraiban tudó Üzbegisztán és a két éve az Ázsia-kupában döntőt játszó Jordánia válogatottja jutott ki. Mindkettő a 2. helyen végzett csoportjában a 3. fordulóban, Irán és Dél-Korea mögött – vagyis egyértelműen a létszámemelésnek köszönhetően tudtak továbbjutni.

ÓCEÁNIA

Új-Zéland

Mióta Ausztrália Ázsiában indul, Új-Zéland kiemelkedik ebből a zónából, csakhogy eddig nem kapott automatikus vb-indulást zónagyőztesként, hanem még várt rá egy interkontinentális selejtező, amelyet a legutóbbi két alkalommal el is bukott (Ausztrália emiatt is kérte át magát Ázsiába, hogy ezt a pótselejtezőt elkerülje, és inkább vállalja a nehezebb zónában való indulást).

Így viszont, hogy a létszámemelés révén Óceánia is kap egy automatikus vb-helyet, Új-Zélandnak már kikövezett útja lehet a tornára, hiszen most például úgy nyerte meg a zónát, hogy csak öt meccse volt, és mind az ötöt megnyerte, 29–1-es gólkülönbséggel. A zóna 2. helyén végzett Új-Kaledónia, amely a zónadöntőben 3–0-ra kapott ki Új-Zélandtól, pedig interkontinentális pótselejtezőt játszhat.

AMERIKAI (CONCACAF-) ZÓNA

Panama, Haiti, Curacao

+

Egyesült Államok, Kanada, Mexikó – házigazdaként

A jövő évi világbajnokságnak a CONCACAF-zóna csapatai lehetnek a legnagyobb nyertesei, és nemcsak a létszámemelésnek köszönhetően, hanem azért is, mert az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként alanyi jogon ott lesz a tornán, és hozzájuk csatlakozik még minimum három válogatott: a 2018 után újra kijutó Panama, az 1974 után újra résztvevő Haiti és az újonc Curacao, de ez a szám az interkontitnentális selejtezőn kettővel akár még nőhet is (Jamaica és Suriname is pótselejtezőt játszik.

DÉL-AMERIKA

Argentína, Brazília, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Uruguay

Dél-Amerikának eddig négy biztos vb-helye volt, plusz egy pótselejtező. ez a 2026-os vb-re úgy változott, hogy hat válogatott jutott ki egyenes ágon, egy (jelen esetben Bolívia) pedig még pótselejtezhet.

Tehát a tíz dél-amerikai ország több mint fele egyenes ágon ott lesz a tornán, miközben Venezuela (az egyetlen dél-amerikai válogatott, amelyik még nem szerepelt vb-n) most sem, de lemarad Peru és Chile is. Jelen állás szerint leghosszabb idő után Paraguay tér vissza a vb-re, amely 2010 után szerepelhet újra. (A pótselejtezőre szoruló Bolívia még régebben, 1994-ben játszott legutóbb vb-n).

Első helyen egyébként a világbajnok Argentína jutott ki a tornára, kilenc ponttal megelőzve a 2. Ecuadort, miközben a brazilok csak 5. helyen jutottak tovább.

EURÓPA

Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svájc

A kontinensünkről a szereplését már októberben bebiztosító Angliához csatlakozott novemberben Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Ausztria, Skócia és Svájc. Norvégiának, Ausztriának és Skóciának kellett a leghosszabb ideig várnia az újabb vb-szereplésre, mindhárom ország legutóbb 1998-ban szerepelt a legrangosabb futballtornán. A skótokkal kapcsolatos érdekesség, hogy négy éve is egy csoportban voltak a dánokkal, és a selejtező utolsó fordulójában akkor is győztek a dánok ellen, de akkor azzal együtt is csak a 2. helyen végeztek a dánok mögött (és a pótselejtezőn végül nem jutottak ki a vb-re).

Annak is köszönhetően, hogy Európát a legutóbbi 13 helyett 2026-ban már 16 ország képviselheti a vb-n, három olyan válogatottnak is van még esélye a kijutásra, amelyek korábban még nem szerepeltek vb-n: Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó.

Az európai zóna minden képzeletet felülmúló meglepetése az lenne, ha az 1934 és 2014 között csak két vb-ről hiányzó olaszok egymás után harmadszor is lemaradnának a tornáról, miközben a csak a harmadik vb-selejtezősorozatában induló Koszovó kijutna az amerikai tornára…