Szoboszlai negyedszer nyert, megdőlt Portisch rekordja – íme, az év legjobbjai!

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.
Az idei győztesek közül még kiemelkedik – az úszásban is Európa-bajnok – uszonyosúszó Senánszky Petra 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak.
Szörfben két olyan versenyző került be az összeállításba, akinek édesapja is kiérdemelte az év legjobbja elismerést: Körtvélyesi Miklós fia, Antal és a hatszoros olimpikon Gádorfalvi Áron lánya, Dalma.
Labdarúgásban újra a Liverpool magyar válogatott játékosáé, Szoboszlai Dominiké lett az év legjobbja cím.
Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói – szám szerint heten -, a zöld-fehéreket az MTK (6), a Vasas és a Honvéd (5-5), majd az Újpest és a BVSC (4-4) követi.
Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.
AZ EGYES SPORTÁGAK LEGJOBBJAI
ASZTALITENISZ
András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3.
Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.
ATLÉTIKA
Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.
Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.
BIRKÓZÁS
női: Bognár Erika (Vasas) 2.
kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.
szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.
BRIDZS
Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.
Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.
BÚVÁRÚSZÁS
Apnea
Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.
Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.
Uszonyosúszás
Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.
Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.
Tájékozódási búvárúszás
Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.
Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.
Víz alatti rögbi
Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.
Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.
Víz alatti hoki
Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.
Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.
CSELGÁNCS
Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.
Gyertyás Róza (BHSE) 1.
CHEER
László Tamás (ELTE-BEAC) 1.
Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.
CURLING
Kárász Benjámin Raul (Vasas SC) 1.
Joó Linda (Vasas SC) 3.
DARTS
Bagi János (Érdi-El Sportegyesület) 1. és Borbély András (Honvéd Auróra Sportegyesület) 2.
Bogár Alexandra (Fácánkakasos Sportegyesület)
ERŐEMELÉS
Erőemelés
Budai Kristóf (Barbell Bunker SE) 1.
Sallai Eszter (Barbell Bunker SE) 3.
Fekvenyomás
Susa Olivér (Vasdisznó Erőemelő SE) 1.
Rozsnyai-Kovács Aletta (Vasdisznó Erőemelő SE) 2.
EVEZÉS
Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 5.
Preil Vivien (Budapest Evezős Egyesület) 1.
FALLABDA
Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 7.
Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 6.
FITNESZ
Gyuris Botond (Miss Fit SE) 1.
Bogdán Szófia (Marcipán Fitness SE) 2.
FLOORBALL
Hotz Erik (Phoenix Fireball SE) 1.
Oravecz Kinga (Phoenix Fireball SE) 1.
FOOTGOLF
Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 2.
Ujvári Izabella (All Stars) 5.
GOLF
Amatőr
Bertényi Bence (Zala Springs Golf Resort) 1.
Földházi-Nagy Zsófia (Zala Springs Golf Resort) 1.
Profi
ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 2.
GÓ
Barcza Bende (Pagoda) 1.
Urbán-Szalontai Alexandra (Pagoda) 1.
GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA
Moravcsik Márk (Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület) 1.
Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 11.
GRAPPLING
Lakatos Sándor (Tatami Centrum) 1.
Szalay Petra (Zr Team Törökbálint) 1.
HÓDESZKA
Diószegi Bence (Ámos Hegyi Grund Snowboard Sportegyesület) 1.
Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 3.
ÍJÁSZAT
Szedlár János (Encsencsi Vadászíjász Egyesület) 3.
Pályaíjászat
Szijjártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1.
3D
Horváth Ádám (Mesteríjász Kft) 1.
Történelmi
Skaliczky Andrea (Nyílegyenes Íjász Club) 1.
JET-SKI
Jászai Csongor (Aktív 80 SE) 4. és Kasza György (Jet&Fun) 7. – megosztva
JÉGKORONG
Bálizs Bence (FTC-Telekom) 2.
Odnoga Lotti (SDE HF) 2.
KAJAK-KENU
Kopasz Bálint (Győri VSE) 5.
Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 1.
Csapat
Nádas Bence, Kurucz Levente (Szegedi VSE/Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) 1.
KARATE
Hárspataki Gábor (MTK) 7.
Fleischer Dóra (BVSC) 2.
KERÉKPÁR
Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 1.
Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) 7.
KÉZILABDA
A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait.
KICKBOX
Busa Andrea (Csepeli Szabadidő SE) 3.
Bálint Martin (Csepeli Szabadidő SE) 3.
KORCSOLYA
Rövidpályás gyorskorcsolya
Jászapáti Péter (SZKE) 2.
Jászapáti Petra (SZKE) 10.
Műkorcsolya
Pavlova Mária-Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 3.
Ignateva Mariia-Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 4.
Gyorskorcsolya
Kim Minseok (FTC) 1.
Mercs Abigél (UTE) 1.
KOSÁRLABDA
Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 4.
Juhász Dorka (Galatasaray) 2.
KUTYASPORT
Szűcs Géza (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)
Köffer Kitti (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)
LABDARÚGÁS
Nagypálya
Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 4.
Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 3.
Futsal
Rábl János (MVFC Berettyóújfalu) 1.
Torma Lilla (Bitonto C5) 2.
LÁBTOLL-LABDA
Rab Alexander (Újszászi VVSE) 3.
Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 5.
LOVASSPORT
Hölle Martin (Húskirály Lovasudvar) 5.
MOTORSPORT
Liszka Roland Noel (Laller Racing SE) 1.
Mohácsi Zsófia (Danuvia 125 SKE) 2.
MOTOROS VÍZISPORT
Horváth Attila (Starthu-TEO) 2.
ÖKÖLVÍVÁS
Akilov Pylyp (BHSE) 1.
Szeleczki Lilla (MTK) 1.
ÖTTUSA
Koleszár Mihály (Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület) 1.
Guzi Blanka (Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) 1.
PADEL
Weidinger Gergely 1. (Premier Padel)
Andrejszki Dóra (BVSC-Zugló) 4.
REPÜLŐ ÉS LÉGISPORT
Feith Máté (Centrum Légi- és Vízisport Klub) 1.
Szilvási Dóra (Magyar Műrepülő Klub KHSE) 1.
RITMIKUS GIMNASZTIKA
felnőtt együttes kéziszercsapat (Mészáros Mandula Virág, Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Farkas Júlia, Grek Fruzsina, Jurca Lilla)
RÖGBI
Hetes
Tóth Dániel Mátyás (Honfoglalók Rugby Club) 1.
Jakubecz Lili (Fehérvár Rugby Club) 1.
Tizenötös
Vodicska Hunor (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.
RÖPLABDA
Teremröplabda
Horváth Kristóf (AO Kalamata, görög) 1.
Németh Anett (Chieri, olasz) 4.
Strandröplabda
Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 6., illetve 7.
Villám Lilla és Kun Stefánia (ÉDRA) 5., illetve 1.
SAKK
Rapport Richárd (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület) 5.
Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 3.
SÍ
Alpesi sí
ifj. Bányai Attila (Speed Team SE) 1.
Tóth Zita (Vasas SE) 8.
Sífutás
Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 12.
Laczkó Lara Vanda (Fullsport SE) 1.
Sílövészet
Holló Martin (Vasas SC) 1.
Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 6.
Szabadstílusú sí
Szeghalmi Fanni (FreeRide Club) 1.
SPORTLÖVÉSZET
Péni István (UTE) 8.
Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 5.
SÚLYEMELÉS
Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 5.
Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 5.
SZEKTORLABDA
Szektorlabda szakág
Szathmáry Károly (Vác) 2.
Tizenkét érintéses szakág
Kovács Nándor (Debrecen) 5.
SZINKRONÚSZÁS
Barbócz Blanka (Budapesti Honvéd SE) 3. és Taksonyi Blanka (BVSC-Zugló) 2.
SZKANDER
Donkó Márk (Donkó Team) 1.
Krasnyánszki Nóra (MÁB) 1.
SZÖRF
Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.
Gádorfalvi Dalma (Wind Sport Club) 1.
SZUMÓ
Berta Mike (Érdi Spartacus Sport Club) 1.
Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 2.
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
Bujdosó Zoltán (Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület) 1.
Gárdonyi Csilla (Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.) 2.
TÁNCSPORT
Akrobatikus rock and roll
Borek Dávid (Rock And Magic Sportegyesület) 1.
Fojt Anna (Dancing Feet Akrobatikus R’n’R SE) 1.
Autentikus-, modern és divattánc
Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 2.
Geréb Luca Zsuzsanna (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.
Break
Büki Gergely (Pécsi Sport Nonprofit ZRt.) 1.
Szarvák Csenge (Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület) 1.
Versenytánc
Kovács Máté (Oktogon Tánc Centrum Egyesület) 1.
Zsila Andrea (Stúdió 2000 TSE) 1.
TEQBALL
Csábi Milán (Infinity) 1.
Péchy Petra (REAC) 1.
TEKE
Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 4.
Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 4.
TEKVANDÓ
Bailey Kelen (MTK) 1.
Márton Luana (UTE) 2.
TENISZ
Marozsán Fábián (Vasas) 3.
Babos Tímea (MTK) 10.
TOLLASLABDA
Kis-Kasza Miklós (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 1.
Sándorházi Vivien (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 2.
TORNA
Szertorna
Mészáros Krisztofer (Győri AC) 5.
Czifra Bettina Lili (Dunaújvárosi KSE) 1.
Aerobik
Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 2.
Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 3.
Akrobatikus torna
Molnár Jázmin, Király Jázmin páros 1.
TRIATLON
Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4.
Kropkó Márta (Kropkó Triatlon Club) 1.
ÚSZÁS
Kós Hubert (BVSC-Zugló) 3.
Ábrahám Minna (UTE) 1.
Nyíltvízi
Betlehem Dávid (FTC) 1.
Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.
VITORLÁZÁS
Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 4.
Fehér Boróka, Fehér Szonja (Alsóörsi Marina Vitorlás Klub) 1.
VÍVÁS
Siklósi Gergely (BHSE) 2.
Battai Sugár Katinka (DEAC) 2.
VÍZILABDA
Manhercz Krisztián (FTC-Telekom Waterpolo) 2.
Keszthelyi Rita (FTC-Telekom Waterpolo) 9.