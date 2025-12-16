Szoboszlai negyedszer nyert, megdőlt Portisch rekordja – íme, az év legjobbjai!

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől – a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.

Az idei győztesek közül még kiemelkedik – az úszásban is Európa-bajnok – uszonyosúszó Senánszky Petra 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak.

Szörfben két olyan versenyző került be az összeállításba, akinek édesapja is kiérdemelte az év legjobbja elismerést: Körtvélyesi Miklós fia, Antal és a hatszoros olimpikon Gádorfalvi Áron lánya, Dalma.

Labdarúgásban újra a Liverpool magyar válogatott játékosáé, Szoboszlai Dominiké lett az év legjobbja cím.

Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói – szám szerint heten -, a zöld-fehéreket az MTK (6), a Vasas és a Honvéd (5-5), majd az Újpest és a BVSC (4-4) követi.

Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.

AZ EGYES SPORTÁGAK LEGJOBBJAI

ASZTALITENISZ

András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3.

Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.

ATLÉTIKA

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.

Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.

BIRKÓZÁS

női: Bognár Erika (Vasas) 2.

kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.

szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.

BRIDZS

Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.

Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.

BÚVÁRÚSZÁS

Apnea

Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.

Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.

Uszonyosúszás

Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.

Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.

Tájékozódási búvárúszás

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.

Víz alatti rögbi

Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.

Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.

Víz alatti hoki

Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.

Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.

CSELGÁNCS

Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.

Gyertyás Róza (BHSE) 1.

CHEER

László Tamás (ELTE-BEAC) 1.

Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.

CURLING

Kárász Benjámin Raul (Vasas SC) 1.

Joó Linda (Vasas SC) 3.

DARTS

Bagi János (Érdi-El Sportegyesület) 1. és Borbély András (Honvéd Auróra Sportegyesület) 2.

Bogár Alexandra (Fácánkakasos Sportegyesület)

ERŐEMELÉS

Erőemelés

Budai Kristóf (Barbell Bunker SE) 1.

Sallai Eszter (Barbell Bunker SE) 3.

Fekvenyomás

Susa Olivér (Vasdisznó Erőemelő SE) 1.

Rozsnyai-Kovács Aletta (Vasdisznó Erőemelő SE) 2.

EVEZÉS

Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 5.

Preil Vivien (Budapest Evezős Egyesület) 1.

FALLABDA

Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 7.

Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 6.

FITNESZ

Gyuris Botond (Miss Fit SE) 1.

Bogdán Szófia (Marcipán Fitness SE) 2.

FLOORBALL

Hotz Erik (Phoenix Fireball SE) 1.

Oravecz Kinga (Phoenix Fireball SE) 1.

FOOTGOLF

Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 2.

Ujvári Izabella (All Stars) 5.

GOLF

Amatőr

Bertényi Bence (Zala Springs Golf Resort) 1.

Földházi-Nagy Zsófia (Zala Springs Golf Resort) 1.

Profi

ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 2.

GÓ

Barcza Bende (Pagoda) 1.

Urbán-Szalontai Alexandra (Pagoda) 1.

GYORSASÁGI GÖRKORCSOLYA

Moravcsik Márk (Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület) 1.

Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 11.

GRAPPLING

Lakatos Sándor (Tatami Centrum) 1.

Szalay Petra (Zr Team Törökbálint) 1.

HÓDESZKA

Diószegi Bence (Ámos Hegyi Grund Snowboard Sportegyesület) 1.

Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 3.

ÍJÁSZAT

Szedlár János (Encsencsi Vadászíjász Egyesület) 3.

Pályaíjászat

Szijjártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1.

3D

Horváth Ádám (Mesteríjász Kft) 1.

Történelmi

Skaliczky Andrea (Nyílegyenes Íjász Club) 1.

JET-SKI

Jászai Csongor (Aktív 80 SE) 4. és Kasza György (Jet&Fun) 7. – megosztva

JÉGKORONG

Bálizs Bence (FTC-Telekom) 2.

Odnoga Lotti (SDE HF) 2.

KAJAK-KENU

Kopasz Bálint (Győri VSE) 5.

Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 1.

Csapat

Nádas Bence, Kurucz Levente (Szegedi VSE/Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) 1.

KARATE

Hárspataki Gábor (MTK) 7.

Fleischer Dóra (BVSC) 2.

KERÉKPÁR

Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 1.

Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) 7.

KÉZILABDA

A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait.

KICKBOX

Busa Andrea (Csepeli Szabadidő SE) 3.

Bálint Martin (Csepeli Szabadidő SE) 3.

KORCSOLYA

Rövidpályás gyorskorcsolya

Jászapáti Péter (SZKE) 2.

Jászapáti Petra (SZKE) 10.

Műkorcsolya

Pavlova Mária-Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 3.

Ignateva Mariia-Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 4.

Gyorskorcsolya

Kim Minseok (FTC) 1.

Mercs Abigél (UTE) 1.

KOSÁRLABDA

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 4.

Juhász Dorka (Galatasaray) 2.

KUTYASPORT

Szűcs Géza (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)

Köffer Kitti (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)

LABDARÚGÁS

Nagypálya

Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 4.

Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 3.

Futsal

Rábl János (MVFC Berettyóújfalu) 1.

Torma Lilla (Bitonto C5) 2.

LÁBTOLL-LABDA

Rab Alexander (Újszászi VVSE) 3.

Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 5.

LOVASSPORT

Hölle Martin (Húskirály Lovasudvar) 5.

MOTORSPORT

Liszka Roland Noel (Laller Racing SE) 1.

Mohácsi Zsófia (Danuvia 125 SKE) 2.

MOTOROS VÍZISPORT

Horváth Attila (Starthu-TEO) 2.

ÖKÖLVÍVÁS

Akilov Pylyp (BHSE) 1.

Szeleczki Lilla (MTK) 1.

ÖTTUSA

Koleszár Mihály (Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület) 1.

Guzi Blanka (Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) 1.

PADEL

Weidinger Gergely 1. (Premier Padel)

Andrejszki Dóra (BVSC-Zugló) 4.

REPÜLŐ ÉS LÉGISPORT

Feith Máté (Centrum Légi- és Vízisport Klub) 1.

Szilvási Dóra (Magyar Műrepülő Klub KHSE) 1.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

felnőtt együttes kéziszercsapat (Mészáros Mandula Virág, Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Farkas Júlia, Grek Fruzsina, Jurca Lilla)

RÖGBI

Hetes

Tóth Dániel Mátyás (Honfoglalók Rugby Club) 1.

Jakubecz Lili (Fehérvár Rugby Club) 1.

Tizenötös

Vodicska Hunor (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.

RÖPLABDA

Teremröplabda

Horváth Kristóf (AO Kalamata, görög) 1.

Németh Anett (Chieri, olasz) 4.

Strandröplabda

Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 6., illetve 7.

Villám Lilla és Kun Stefánia (ÉDRA) 5., illetve 1.

SAKK

Rapport Richárd (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület) 5.

Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 3.

SÍ

Alpesi sí

ifj. Bányai Attila (Speed Team SE) 1.

Tóth Zita (Vasas SE) 8.

Sífutás

Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 12.

Laczkó Lara Vanda (Fullsport SE) 1.

Sílövészet

Holló Martin (Vasas SC) 1.

Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 6.

Szabadstílusú sí

Szeghalmi Fanni (FreeRide Club) 1.

SPORTLÖVÉSZET

Péni István (UTE) 8.

Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 5.

SÚLYEMELÉS

Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 5.

Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 5.

SZEKTORLABDA

Szektorlabda szakág

Szathmáry Károly (Vác) 2.

Tizenkét érintéses szakág

Kovács Nándor (Debrecen) 5.

SZINKRONÚSZÁS

Barbócz Blanka (Budapesti Honvéd SE) 3. és Taksonyi Blanka (BVSC-Zugló) 2.

SZKANDER

Donkó Márk (Donkó Team) 1.

Krasnyánszki Nóra (MÁB) 1.

SZÖRF

Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.

Gádorfalvi Dalma (Wind Sport Club) 1.

SZUMÓ

Berta Mike (Érdi Spartacus Sport Club) 1.

Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 2.

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS

Bujdosó Zoltán (Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület) 1.

Gárdonyi Csilla (Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.) 2.

TÁNCSPORT

Akrobatikus rock and roll

Borek Dávid (Rock And Magic Sportegyesület) 1.

Fojt Anna (Dancing Feet Akrobatikus R’n’R SE) 1.

Autentikus-, modern és divattánc

Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 2.

Geréb Luca Zsuzsanna (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.

Break

Büki Gergely (Pécsi Sport Nonprofit ZRt.) 1.

Szarvák Csenge (Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület) 1.

Versenytánc

Kovács Máté (Oktogon Tánc Centrum Egyesület) 1.

Zsila Andrea (Stúdió 2000 TSE) 1.

TEQBALL

Csábi Milán (Infinity) 1.

Péchy Petra (REAC) 1.

TEKE

Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 4.

Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 4.

TEKVANDÓ

Bailey Kelen (MTK) 1.

Márton Luana (UTE) 2.

TENISZ

Marozsán Fábián (Vasas) 3.

Babos Tímea (MTK) 10.

TOLLASLABDA

Kis-Kasza Miklós (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 1.

Sándorházi Vivien (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 2.

TORNA

Szertorna

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 5.

Czifra Bettina Lili (Dunaújvárosi KSE) 1.

Aerobik

Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 2.

Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 3.

Akrobatikus torna

Molnár Jázmin, Király Jázmin páros 1.

TRIATLON

Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4.

Kropkó Márta (Kropkó Triatlon Club) 1.

ÚSZÁS

Kós Hubert (BVSC-Zugló) 3.

Ábrahám Minna (UTE) 1.

Nyíltvízi

Betlehem Dávid (FTC) 1.

Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.

VITORLÁZÁS

Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 4.

Fehér Boróka, Fehér Szonja (Alsóörsi Marina Vitorlás Klub) 1.

VÍVÁS

Siklósi Gergely (BHSE) 2.

Battai Sugár Katinka (DEAC) 2.

VÍZILABDA

Manhercz Krisztián (FTC-Telekom Waterpolo) 2.

Keszthelyi Rita (FTC-Telekom Waterpolo) 9.