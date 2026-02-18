Három méter hó, három Bodö-gól: alaposan megfázott a norvég télben az Inter a BL-rájátszás odavágóján

BODÖ/GLIMT–INTER

„Három méter magas hókupacok várták a Serie A-ban listavezető Intert az Aspmyra Stadion bejáratánál. Az északi meglepetéscsapat otthonában már megszokhatták az ellenfelek a szélsőséges körülményeket, a műfű mellett a szél, a rettenetes hideg és a havazás is állandó velejárója a meccseknek” – ezen sorokkal harangozta be lapunk a BL-ezüstérmes szerdai norvégiai vendégjátékát. Ugyan a havat a meccs kezdetére eltakarították, csak a pálya szélén látszott, számítani lehetett rá, hogy az Internek nem lesz könnyű dolga, s nem is volt.

A 20. percben megszerezte az előnyt a norvég csapat a mínusz négyfokos hidegben, de Pio Esposito révén hamar jött az egyenlítés. A második félidőre iksszel vonultak ki a csapatok, s bár nagy helyzeteket a Bodö sem alakított ki, átlépve az egy órát, három percen belül kétszer is betalált (a 61. és a 64. percben). A meccs végére az Internek héttel több lövése volt 58 százalékos labdabirtoklás mellett, de a milánóiak csak 0.17-tel magasabb xG-re voltak képesek.

A Bodö tehát 3–1-re nyert, kihasználta a hazai pálya előnyét, s kétgólos előnnyel utazik a visszavágóra. Biztosan nem úszott még el az Inter továbbjutási reménye, de nem lesz könnyű dolga, ha meg akarja ismételni tavaly tavaszi menetelését... A továbbjutóra egyébiránt a Manchester City vagy a Sporting CP vár.

FC BRUGES–ATLÉTICO MADRID

Kiszámíthatatlan, inkonzisztens. Mindkettő kifejezés erősen jellemzi az Atlético Madrid ebben az idényben nyújtott teljesítményét, de elég, ha csak a legutóbb két tétmeccsét idézzük fel: Barcelona elleni 4–0-s siker a Király-kupában, majd 3–0-s vereség a Rayo Vallecanótól a La Ligában. Ehhez képest most idegenben az FC Bruges volt az ellenfél, amely sokszor okozott már nagy meglepetéseket, korábban a Barcával 3–3-as döntetlent játszott.

Nos, nem lőnénk le itt a poént, de már a felvezetésben megtettük: ezúttal, egy másik spanyol gigász, az Atlético Madrid ellen is ilyen eredmény született. A madridiak Julián Álvarez tizenegyesgóljával már a 8. percben vezettek, majd egy szögletet követően az új igazolás, Ademola Lookman megelőzte emberét a 49. percben, így a szünet előtt már 0–2 volt az eredmény.

A második félidőre hatalmas elánnal futott ki a Bruges, amely az 52. percben szépített, nyolc percre rá pedig egyenlített, s a hátralévő időben is több alkalommal nyomott, nem akart megelégedni az egy ponttal. Úgy tűnt, ez lesz a veszte, hiszen a 79. percben egy öngóllal újfent az Atleti vezetett, de volt még egy slusszpoén a meccsben: a görög Krisztosz Colisz a 89. percben kiegyenlített. 3–3, nem dőlt el semmi, az idegenben lőtt gól már rég nem számít, de hazai pályán így is az Atlético lesz esélyesebbb... A továbbjutóra egyébiránt a Liverpool vagy a Spurs vár.

OLYMPIAKOSZ–LEVERKUSEN

Ha meg is fogta a németeket a pireuszi pokol, végül nem égtek meg benne, sőt. Az első félidő végén az Olympiakosz vezetést szerzett, ám a találatot les miatt érvénytelenítették, a Leverkusen pedig összességében veszélyesebbnek bizonyult, a folytatást illetően bizakodhatott.

Aztán a 60. és a 63. percben jött Patrik Schick, a 30 éves cseh center, aki két villanásból eldöntötte a meccset, talán a párharcot is. A Leverkusen 2–0-ra nyert idegenben, ha továbbjut, a Bayern München vagy az Arsenal vár rá.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Schick 60., 63.)

Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 3–1 (Fet 20., Hauge 61., Högh 64., ill. P. Esposito 30.)

FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 3–3 (Onyedika 52., Tresoldi 60., Colisz 89., ill. J. Álvarez 8. – 11-esből, Lookman 45+4., Ordónez 79. – öngól)

Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 1–6 (Cafarguliyev 55., ill. A. Gordon 3., 32., 33., 45+1. – a másodikat és a negyediket 11-esből, M. Thiaw 8., J. Murphy 72.)

KEDDI MÉRKŐZÉSEK

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2–0 (Guirassy 3., Beier 42.)

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2–3 (Balogun 1., 18., ill. D. Doué 29., 67., Hakimi 41.)

Kiállítva: Golovin (48., Monaco)

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0–1 (Vinícius Júnior 50.)

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2 (Gabriel Sara 15., N. Lang 49., 75., D. Sánchez 60., Boey 86., ill. T. Koopmeiners 16., 32.)

Kiállítva: Cabal (67., Juventus)