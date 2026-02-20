Szőcs Emőke negyedik olimpiáján a harmadik szerepben

„Az összes indulónak ellenőrizzük az egyik sílécét a rajt előtt és után is. A léceket három különböző ponton mérik meg a nekem segédkező tíz-tizenöt önkéntessel, akikkel amerikai és német gépekkel vizsgáljuk azt, hogy milyen anyagok vannak a sílécek talpán” – mesélt antholzi feladatairól az MTI-nek a 40 éves szakember, aki 2024 szeptembere óta tagja az IBU technikai bizottságának. – „Az a tapasztalatom, hogy a versenyzők nem csalni akarnak, inkább az szokott lenni, hogy szennyezetté válik a vax vagy a síléc. A gyártók is hibáznak, például a vaxokba kerülhet olyan anyag, ami szabályellenes, ilyen a fluor, melynek használata immár három éve teljesen tiltott.”

Szőcs elárulta, biatlonban eddig nem tapasztaltak szabálytalanságot, de sífutásban találtak szennyezett vaxot az olaszországi ötkarikás játékokon. Hozzátette, ezek az esetek elkerülhetőek lennének, mert a versenyzőknek megvan a lehetőségük, hogy még a hivatalos mérések előtt ellenőriztessék felszerelésüket. Megjegyezte, ezt éppen azért ajánlják is, mert a gyártók által adott új vaxot érdemes használat előtt bevizsgálni, hátha szennyezett.

„Mind a négy olimpiát élveztem. A mostanit talán azért emelném ki, mert négy magyar sífutó is kijutott, akikkel van három edző és egy fizioterapeuta” – mondta a csíkszeredai születésű Szőcs, aki a Magyar Síszövetség északi szakágának kapitánya is egyben. „Én a saját bőrömön tapasztaltam, mit jelent az, ha csak egy edző van kint. Ők négyen most tényleg csak versenyzőkként vannak kint, csak azt kell csinálniuk, ami a versennyel kapcsolatos. A trénereknek is nagy lehetőség, hogy itt tanulhatnak, aztán amikor hazamennek, ezt a tudást továbbadhatják a klubokban. Ebben a négy kvótában benne van három év munkánk, külön stratégia kellett a férfiakhoz és a nőkhöz.”

Szőcs Emőke szerint nagyon szép, hogy sífutásban adnak kvótát minden nemzetnek, amelyik eléri az előírt alapszintet, de kollégáival ennél komolyabb célt tűztek ki, és büszke arra, hogy ez sikerült is, így 24 év után van ismét négy magyar olimpikon a sportágban.