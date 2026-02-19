Nemzeti Sportrádió

Itt a női kéziválogatott kerete a dánok elleni Eurokupa-mérkőzésekre – ezért nincs Fodor Csenge

N. T.N. T.
2026.02.19. 11:50
null
Fodor Csenge a márciusi meccseken sem lesz a keret tagja (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda Golovin Vlagyimir Fodor Csenge magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda Eurokupa
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott keretét a márciusi, dánok elleni Eurokupa-mérkőzésekre.

 

Mivel a mieinknek nem kell selejtezőt játszaniuk az idei Eb-re (köszönhetően a 2024-es harmadik helyünknek), így a többi, hasonló helyzetben levő válogatottal együtt az Eurokupában veszünk részt. A tavaly októberi nyitányon hazai pályán vertük a társházigazda törököket, majd idegenben a cseheket. Március 5-én Tatabányán lépünk pályára a dánok ellen, három nappal később pedig Svendborgban találkozunk velük. 

A balszélsők között hiányzik az utóbbi meccseket a Fradiban is kihagyó Márton Gréta, de nem találjuk a decemberi vb-ről sérülés miatt lemaradó Fodor Csengét sem. 

„A keret kijelölésén nem kellett sokat gondolkodnom, kísérletezgetni sem nagyon akarunk. Kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – mondta el az MKSZ-en vezetett blogjában Golovin Vlagyimir. 

A szövetségi kapitány a tavalyi, hetedik hellyel végződő világbajnokság tanulságait összegezve elmondta, mivel előtte egy nagyon erős felkészülési tornán vett részt a csapat Norvégiában („mintha lejátszottunk volna egy teljes középdöntő kört”), így kevesebb idő maradt az edzésekre, amelyre a kilenc új ember miatt jól jött volna. 

„Ők érthetően még nem a válogatottban megismert, hanem a saját klubjukból hozott sémákat használták kezdetben, ezért kicsit borult a rendszerünk. Ez is az oka lehetett a csapat kiegyensúlyozatlanságának, kiszámíthatatlanságának, de nem akarom erre fogni minden gondunkat. A kézilabda nagyon összetett sportág, napról napra, mérkőzésen belül, percről percre is változhat a szituáció. Nehéz pontosan meghatározni, mit tekintünk sikernek, a magyar kézilabdában leginkább az érmet. A vb-n ettől elmaradtunk, és ugyan nem mondom, hogy ebben a csapatban most ennyi volt, de azt igen, hogy a mutatott játék alapján valós eredmény született” – tette hozzá Golovin, aki örül, hogy a dánok ellen újra minőségi meccseket játszhatunk, mert egyébként rendezőként a jövő évi vb-re sem kell majd selejteznünk. 

A NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI EUROKUPA-MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EUROKUPÁBAN
2025. október 16., csütörtök
Magyarország–Törökország 43–30 (19–15)
2025. október 19., vasárnap
Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)
Március 5., csütörtök
Tatabánya, 18.00: Magyarország–Dánia – jegyvásárlás
Március 8., vasárnap
Svendborg, 16.00: Dánia–Magyarország
Április 8., szerda
Aksaray: Törökország–Magyarország
Április 11., szombat
Érd: Magyarország–Csehország

 

női kézilabda Golovin Vlagyimir Fodor Csenge magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda Eurokupa
Legfrissebb hírek

Fodor Csenge és Győri-Lukács Viktória is jelölt az év csapatába a Handball Planet szakportálnál

Kézilabda
Tegnap, 10:34

Hámori Konszuéla: Rengeteget fejlődünk egyénileg és csapatként is

Kézilabda
2026.02.17. 11:51

Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

Kézilabda
2026.02.15. 21:14

Böde-Bíró Blanka: Minden vereség fájdalmas, ez most még inkább az

Kézilabda
2026.02.15. 07:20

Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.14. 19:32

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.14. 15:50

Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.14. 10:26

Mátéfi Eszter: Vezető típus vagyok, ez nálunk családi szokás

Kézilabda
2026.02.14. 07:20
Ezek is érdekelhetik