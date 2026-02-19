Itt a női kéziválogatott kerete a dánok elleni Eurokupa-mérkőzésekre – ezért nincs Fodor Csenge

Mivel a mieinknek nem kell selejtezőt játszaniuk az idei Eb-re (köszönhetően a 2024-es harmadik helyünknek), így a többi, hasonló helyzetben levő válogatottal együtt az Eurokupában veszünk részt. A tavaly októberi nyitányon hazai pályán vertük a társházigazda törököket, majd idegenben a cseheket. Március 5-én Tatabányán lépünk pályára a dánok ellen, három nappal később pedig Svendborgban találkozunk velük.

A balszélsők között hiányzik az utóbbi meccseket a Fradiban is kihagyó Márton Gréta, de nem találjuk a decemberi vb-ről sérülés miatt lemaradó Fodor Csengét sem.

„A keret kijelölésén nem kellett sokat gondolkodnom, kísérletezgetni sem nagyon akarunk. Kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – mondta el az MKSZ-en vezetett blogjában Golovin Vlagyimir.

A szövetségi kapitány a tavalyi, hetedik hellyel végződő világbajnokság tanulságait összegezve elmondta, mivel előtte egy nagyon erős felkészülési tornán vett részt a csapat Norvégiában („mintha lejátszottunk volna egy teljes középdöntő kört”), így kevesebb idő maradt az edzésekre, amelyre a kilenc új ember miatt jól jött volna.

„Ők érthetően még nem a válogatottban megismert, hanem a saját klubjukból hozott sémákat használták kezdetben, ezért kicsit borult a rendszerünk. Ez is az oka lehetett a csapat kiegyensúlyozatlanságának, kiszámíthatatlanságának, de nem akarom erre fogni minden gondunkat. A kézilabda nagyon összetett sportág, napról napra, mérkőzésen belül, percről percre is változhat a szituáció. Nehéz pontosan meghatározni, mit tekintünk sikernek, a magyar kézilabdában leginkább az érmet. A vb-n ettől elmaradtunk, és ugyan nem mondom, hogy ebben a csapatban most ennyi volt, de azt igen, hogy a mutatott játék alapján valós eredmény született” – tette hozzá Golovin, aki örül, hogy a dánok ellen újra minőségi meccseket játszhatunk, mert egyébként rendezőként a jövő évi vb-re sem kell majd selejteznünk.

A NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI EUROKUPA-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EUROKUPÁBAN

2025. október 16., csütörtök

Magyarország–Törökország 43–30 (19–15)

2025. október 19., vasárnap

Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)

Március 5., csütörtök

Tatabánya, 18.00: Magyarország–Dánia – jegyvásárlás

Március 8., vasárnap

Svendborg, 16.00: Dánia–Magyarország

Április 8., szerda

Aksaray: Törökország–Magyarország

Április 11., szombat

Érd: Magyarország–Csehország