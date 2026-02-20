IFFHS: kupatörténeti csúcs az FTC–Ludogorec párharc

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy a hazaiak 2–1-es győzelmét hozó, csütörtök esti bulgáriai mérkőzéssel lett meg a csúcsbeállítás, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc jövő csütörtöki, budapesti visszavágóján nő tovább, a nagy európai kupák történetében új rekordot jelentő ötmeccsesre. Négymeccses párharcokra többször is volt már példa az európai klubfutballban.
A Ludogorec és a Ferencváros a mostani El-csatározás előtt tavaly augusztus hatodikán a Bajnokok Ligájában csapott össze először, s a 0–0-s bulgáriai találkozót követte a BL-es visszavágó, amelyen augusztus 12-én az FTC nyert 3–0-ra. Harmadszorra az El-ben, november hatodikán kerültek szembe egymással, akkor a magyar együttes 3–1-re diadalmaskodott.
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 2–1 (1–1)
Razgrad, Huvepharma Aréna, 3145 néző. Vezette: Tobias Stieler (Lasse Koslowski, Mark Borsch) – németek
LUDOGOREC: Bonmann – Son (J. Andersson, 83.), Verdon (Nahmiasz, a szünetben), D. Almeida, Nedjalkov – D. Duarte, Pedro Naressi – N. de Oliveira (E. Marcus, 66.), P. Sztanics (Csocsev, 76.), C. Vidal – Duah (Rwan Seco, 76.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Ötvös (Romao, 60.), Abu Fani (Zachariassen, 75.), Kanikovszki, Cadu (O'Dowda, 75.) – F. Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Duah (23.), Son (67.), ill. Yusuf (27.)