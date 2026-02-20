IFFHS: kupatörténeti csúcs az FTC–Ludogorec párharc

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet emlékeztetett rá, hogy a hazaiak 2–1-es győzelmét hozó, csütörtök esti bulgáriai mérkőzéssel lett meg a csúcsbeállítás, amely az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc jövő csütörtöki, budapesti visszavágóján nő tovább, a nagy európai kupák történetében új rekordot jelentő ötmeccsesre. Négymeccses párharcokra többször is volt már példa az európai klubfutballban.

A Ludogorec és a Ferencváros a mostani El-csatározás előtt tavaly augusztus hatodikán a Bajnokok Ligájában csapott össze először, s a 0–0-s bulgáriai találkozót követte a BL-es visszavágó, amelyen augusztus 12-én az FTC nyert 3–0-ra. Harmadszorra az El-ben, november hatodikán kerültek szembe egymással, akkor a magyar együttes 3–1-re diadalmaskodott.