Carlo Ancelotti szerződést hosszabbítana Brazíliában

Az olasz edző – aki júniusban, a világbajnokság kezdete előtt egy nappal ünnepli 67. születésnapját – csütörtökön a spanyol Movistar Plus televízióban kijelentette, hogy szeretné négy évvel meghosszabbítani a megállapodását.

„Szerintem további négy évre meghosszabbítom a szerződésem Brazíliával, nagyon élvezem az itteni munkát” – mondta Ancelotti.

Ancelotti mérlege tavaly május óta négy győzelem, két döntetlen és két vereség a brazil együttes élén. Csapata a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Haitivel és Skóciával mérkőzik meg.