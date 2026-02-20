Carlo Ancelotti szerződést hosszabbítana Brazíliában

Szívesen meghosszabbítaná szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
Az olasz edző – aki júniusban, a világbajnokság kezdete előtt egy nappal ünnepli 67. születésnapját – csütörtökön a spanyol Movistar Plus televízióban kijelentette, hogy szeretné négy évvel meghosszabbítani a megállapodását.
„Szerintem további négy évre meghosszabbítom a szerződésem Brazíliával, nagyon élvezem az itteni munkát” – mondta Ancelotti.
Ancelotti mérlege tavaly május óta négy győzelem, két döntetlen és két vereség a brazil együttes élén. Csapata a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Haitivel és Skóciával mérkőzik meg.
Legfrissebb hírek
Nyolcvanéves lett Roberto Rivellino, a brazil aranykor lelke
Népsport
2026.01.01. 12:32
Ezek is érdekelhetik