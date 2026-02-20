Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti szerződést hosszabbítana Brazíliában

2026.02.20. 12:38
Carlo Ancelotti maradna a brazil válogatott élén (Fotó: Getty Images)
Szívesen meghosszabbítaná szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz edző – aki júniusban, a világbajnokság kezdete előtt egy nappal ünnepli 67. születésnapját – csütörtökön a spanyol Movistar Plus televízióban kijelentette, hogy szeretné négy évvel meghosszabbítani a megállapodását.

„Szerintem további négy évre meghosszabbítom a szerződésem Brazíliával, nagyon élvezem az itteni munkát” – mondta Ancelotti.

Ancelotti mérlege tavaly május óta négy győzelem, két döntetlen és két vereség a brazil együttes élén. Csapata a világbajnokság csoportkörében Marokkóval, Haitivel és Skóciával mérkőzik meg.

 

