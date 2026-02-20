Nemzeti Sportrádió

A vb-házigazda kazahok válogatottjával edzettek a magyar tekvandósok

2026.02.20. 13:23
Közösen edzett a magyar és a kazah tekvandó válogatott (Fotó: wtftaekwondo.hu)
Címkék
Salim Omar Gergely tékvondó Magyar Tekvandó-szövetség Kazahsztán
Közel két héten át a legnagyobb kazah városban, Almatiban edzőtáborozott a magyar férfi tekvandóválogatott gerince, élén az olimpiai ötödik, világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergellyel.

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint már a 2024-es, párizsi nyári ötkarikás játékok előtt megkezdődött a két válogatott együttműködése, akkor a kazahok tréningeztek Budapesten. Most az Almatiban található olimpiai edzőközpontban dolgozott együtt tizenkét napon keresztül a két csapat.

„Nagyon fontos számunkra a velük való együttműködés, hiszen a következő világbajnokság náluk, Asztanában lesz, ahogyan majd a Grand Prix Final is – mondta a honlapnak a felettébb hasznosnak ítélt közös munkáról Galambos Bence válogatott edző. – Tervben van az együttműködés folytatása, akár már augusztusban, az idei második GP előtt.”

 

