Nemzeti Sportrádió

Vitályos Viktor elhagyja az MTK-t, a Sparta Prahánál folytatja – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.20. 14:32
null
Vitályos Viktor már meg is ismerkedett a prágai Epet Arénával (Fotó: Sparta Praha)
Címkék
Vitályos Viktor MTK Budapest átigazolás Sparta Praha
Péntek délután hivatalossá vált, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest fiatal középhátvédje, Vitályos Viktor nyártól a cseh élvonalbeli Sparta Praha játékosa lesz.

A 18 éves Vitályos Viktor már át is esett az orvosi vizsgálatokon a Sparta Prahánál, amely az MTK Budapesttel egyszerre jelentette be a transzfert.

„Természetesen büszke vagyok arra, hogy egy folyamatosan európai kupasorozat főtábláján szereplő csapatnál folytathatom majd, izgalmas kihívás előtt állok nyártól. Minden gyorsan lezajlott az átigazolás körül, ami nagyban megkönnyítette azt, hogy a fókuszt ne veszítsem szem elől. Hálás vagyok az MTK-nak a bizalomért, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy rövid idő alatt sikerült megugrani több lépcsőfokot a karrieremben, magam részéről azonban szeretnék egyelőre a következő hónapokra fókuszálni, és mindent megtenni azért, hogy a csapatunk minél jobban szerepeljen a bajnokságban” – fogalmazott Vitályos a magyar klub közleményében.


Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint az MTK Budapest több mint két millió euróért cserébe válik meg a 2007-es születésű labdarúgójától, aki a Ferencváros és a Puskás Akadémia neveltje. Az MTK-hoz tavaly nyáron írt alá, azóta tíz bajnokin és három kupameccsen lépett pályára. Nemzeti színekben az U19-es csapatot erősíti.

„A Sparta Praha tavaly nyár óta kiemelt figyelemmel követte Viktor teljesítményét, nagyon hamar meglátta a benne rejlő potenciált, és olyan jövőképet vázolt fel számunkra, amely meggyőzött minket arról, hogy az MTK után a Sparta a legjobb döntés – mondta Esterházy Mátyás, játékos menedzsere. – Olyan klubban teheti meg a következő lépéseket, amely rendszeres szereplője az európai kupasorozatoknak, és amelynél minden körülmény adott a további fejlődéséhez. Hosszú távú projektben gondolkodunk, a szerződés aláírásával csak az első lépést tettük meg.”

 

Vitályos Viktor MTK Budapest átigazolás Sparta Praha
Legfrissebb hírek

Sallói Dániel több mint egy évtized után elhagyta a Kansast, de marad az MLS-ben

Légiósok
9 órája

Magyar állampolgárságú román U21-es válogatottat igazolt a Loki

Labdarúgó NB I
2026.02.17. 11:28

Hornyák Zsolt szerint a Puskás Akadémia túl sok teret engedett Bognár Istvánnak

Labdarúgó NB I
2026.02.14. 18:18

Nagy Zsolt tizenegyesgóljaira válaszolt az MTK, és otthon tartott egy pontot

Labdarúgó NB I
2026.02.14. 16:38

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.02.12. 10:55

Egy év után kölcsönadta lengyel középpályását az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.02.12. 06:55

NB I: újra a Paksot erősíti Tamás Olivér – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.02.11. 14:05

NB II: Banó-Szabó Bence a Vasasé – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.02.10. 17:49
Ezek is érdekelhetik