Szerződést hosszabbított a saját nevelésű védő az NB II-es Honvéddal

Szabó Alex Jászárokszállás, majd Gyöngyös érintésével 2018-ban szerződött Kispestre. Első idényében az U17-es és U19-es csapatokban futballozott, onnantól kezdve pedig töretlen útja vezetett a felnőtt csapatig. A 2020–21-es kiírásban az NB I-ben (Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry 1–1) és a Magyar Kupában is debütált. Következő idényét az NB II-ben szereplő Szolnoki MÁV-nál töltötte kölcsönben, majd ismét Kispesten kezdte meg a felkészülést, s a 2022–23-as kiírástól kezdődően folyamatosan egyre többször követelt helyet magának a Honvéd kezdőcsapatában.

A 16-szoros U-válogatott védő eddig összesen 99 tétmérkőzésen (18 NB I-es, 72 NB II-es bajnoki, 9 Magyar Kupa) lépett pályára a Honvéd színeiben.

„Január végén megkeresett a klub, hogy szeretne velem hosszabbítani – ecsetelte a védő a klubhonlapon. – Nem sokat gondolkodtam rajta, mert a felvázolt tervek és a célok nagyon tetszettek és tudtam azt is, hogy jó helyen vagyok jelenleg. Régebb óta itt futballozom, pontosan tudom, hogy megtiszteltetés ekkora klubban játszani. Ha csak a történelmet nézem, hatalmas klubról van szó, ezt a szurkolóink is hétről hétre alátámasztják, mi viszont a jelenben is szeretnénk minél nagyobb sikereket elérni.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönből vissza), Varga Kevin (Nyíregyháza)

Távozott: Somogyi Ádám (Videoton – kölcsönbe), Szabó Ákos (Szeged-Csanád GA)