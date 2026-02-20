Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított a saját nevelésű védő az NB II-es Honvéddal

F. B.F. B.
2026.02.20. 13:10
null
Szabó Alex további két évig a Honvédban futballozhat (Fotó: honvedfc.hu)
Címkék
NB II Honvéd Szabó Alex szerződéshosszabbítás
A 23 éves Szabó Alex két évvel, 2028-ig meghosszabbította szerződését a labdarúgó NB II-ben éllovas Budapest Honvéddal – számolt be róla a klub honlapja.

Szabó Alex Jászárokszállás, majd Gyöngyös érintésével 2018-ban szerződött Kispestre. Első idényében az U17-es és U19-es csapatokban futballozott, onnantól kezdve pedig töretlen útja vezetett a felnőtt csapatig. A 2020–21-es kiírásban az NB I-ben (Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry 1–1) és a Magyar Kupában is debütált. Következő idényét az NB II-ben szereplő Szolnoki MÁV-nál töltötte kölcsönben, majd ismét Kispesten kezdte meg a felkészülést, s a 2022–23-as kiírástól kezdődően folyamatosan egyre többször követelt helyet magának a Honvéd kezdőcsapatában. 

A 16-szoros U-válogatott védő eddig összesen 99 tétmérkőzésen (18 NB I-es, 72 NB II-es bajnoki, 9 Magyar Kupa) lépett pályára a Honvéd színeiben. 

Január végén megkeresett a klub, hogy szeretne velem hosszabbítani – ecsetelte a védő a klubhonlapon. – Nem sokat gondolkodtam rajta, mert a felvázolt tervek és a célok nagyon tetszettek és tudtam azt is, hogy jó helyen vagyok jelenleg. Régebb óta itt futballozom, pontosan tudom, hogy megtiszteltetés ekkora klubban játszani. Ha csak a történelmet nézem, hatalmas klubról van szó, ezt a szurkolóink is hétről hétre alátámasztják, mi viszont a jelenben is szeretnénk minél nagyobb sikereket elérni.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL
Érkezett: Kocsis Gergely (Putnok kölcsönből vissza), Varga Kevin (Nyíregyháza)
Távozott: Somogyi Ádám (Videoton – kölcsönbe), Szabó Ákos (Szeged-Csanád GA)

 

NB II Honvéd Szabó Alex szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Zsóri Dániellel erősített a Kozármisleny, Banó-Szabó már most a Vasasé lett – így zárult a piac az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.18. 14:32

Jelentős változások történtek az NB II-es FC Ajkánál az átigazolási időszak végén

Labdarúgó NB II
2026.02.16. 19:09

Gálázott a Vidi; emberelőnyben nyert a Vasas; fordított az éllovas Honvéd – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 18:55

Hátrányból felállva hozta a kötelezőt a Honvéd

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 18:55

Tovább mélyült a gödör a Bakonyban: a Budafok történelmi győzelmet aratott Ajkán

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 16:55

Meglepetés Kecskeméten: a BVSC elvitte a pontokat

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 16:51

Németh Dániel mesternégyest szerzett, a Videoton kiütötte a Csákvárt

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 16:50

A Békéscsaba emberhátrányban is megnehezítette a Vasas dolgát

Labdarúgó NB II
2026.02.15. 15:57
Ezek is érdekelhetik