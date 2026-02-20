Nemzeti Sportrádió

Sportpetíció: A sport támogatása a családok támogatását is jelenti – Szabó László

2026.02.20. 13:45
Szabó László szerint a sport állami támogatásával jól jár a magyar nemzet (Fotó: Török Attila)
sportpetíció magyar sport Szabó László Magyar Paralimpiai Bizottság
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László is kifejtette véleményét arról, hogy miért fontos a magyar sport megvédése. A vezető a Hír Tv-ben beszélt a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petícióról, illetve kitöltésének fontosságáról.

„Az elmúlt tizenöt esztendőben Magyarországon nagyon széles, jól strukturált és világos célú sportrendszer épült fel. A magyar sportra úgy tekintenek a sport- és kormányzati szereplők, hogy olyan dolgok valósuljanak meg, amelyek az egész nemzet számára fontosak. Támogatják a fiatalok közösséghez jutását, munkahelyeket teremtenek. A sportba áramló forrásokkal csökkentik a családok költségeit, hiszen nem kell mindent piaci alapon kifizetni, mint ahogyan azt nyugat-európai országokban. Ez egy működő rendszer, amivel kapcsolatban a választásokhoz közeledve felvetődik a kérdés: menjen vagy maradjon? Mi, sportszereplők azt állítjuk, hogy ez így jól van, maradjon! Mindenki, aki ennek a rendszernek felhasználója vagy működtetője, az legyen kedves ezen az állásponton lenni!” – fogalmazott Szabó László a Hír Tv Napindító című műsorában.

„Ma, ha valaki egy jégkorongcsapatban játszik 8-10-12 éves fiatalként, akkor a havi tagdíja 10-15 ezer forint lehet. Ha megnézzük, hogy ezért milyen értékű szolgálatást kap, akkor ennek az összegnek a sokszorosa, akár tízszerese is kijöhet: a pálya fenntartása, a felszerelés, az edző, az utazás stb. Ezeket a költségeket az állam kipótolja, mert szerinte mindaz, ami a hokiklubban történik, fontos ügy a nemzeti közösség számára. Ha ezek a költségvetési támogatások eltűnnének, akkor a családoknak 10-15 ezer forint helyett 150 ezret kellene fizetniük a tagságért. Ez csak egy példa volt… A sport támogatása a családok támogatását is jelenti” – fejtette ki a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

A PETÍCIÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL ÉS ÍRHATÓ ALÁ!

 

