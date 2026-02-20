Nemzeti Sportrádió

Fontos év, visszavonulással? Neymar egyelőre a sikeres visszatérésnek örül

2026.02.20. 12:14
Neymar a Velo Clube elleni hétvégi mérkőzésen (Fotó: AFP)
Neymar örül, hogy térdsérüléséből felépülve visszatérhetett, nagyon fontosnak tekinti az előtte álló évet, de a CazéTV-nek nyilatkozva azt sem zárta ki, hogy decemberben visszavonul a labdarúgástól.

„Tökéletes egészségi állapotban akartam visszatérni, ezért is vártam ki egészen mostanáig. Az első tapasztalataim kedvezőek, jobban éreztem magam a pályán, mint amikor legutóbb meccset játszottam. Nyilvánvaló, hogy még fel kell vennem a ritmust, minden erőmmel azon vagyok, hogy mielőbb száz százalékot nyújthassak” – mondta az interjúban Neymar, akinek legutóbbi térdműtétje decemberben volt.

A majdnem két hónapig tartó gyógyulási folyamat vasárnap ért véget, Neymar újra tétmérkőzést játszott a Santosban; a második félidőt töltötte a pályán a Velo Clube ellen 6–0-ra megnyert paulista bajnokin, az egyik gólt az ő labdaszerzése előzte meg.

Juan Pablo Vojvoda, a Santos edzője elégedett volt a látottakkal, szerinte „mindenkinek szüksége van” Neymarra, és Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya boldog lesz, ha a 34. életévét február elején betöltő támadónak újra jól megy a játék. „Tudják, a dolgok összefüggenek…”

S hogy mit gondol a következő időszakról Neymar?

„Fogalmam sincs, mit hoz a jövő. Lehet, hogy mire eljön a december, már vissza akarok vonulni. Tudom, hogy az emberek mindenfélét beszélnek rólam, de már hozzászoktam az ilyesmihez. Egyik évről a másikra élek, és majd meglátjuk, mit diktál a szívem. Az biztos, hogy nemcsak a Santos, hanem a brazil válogatott is fontos év elé néz, ebből következik, hogy én is. Nagy kihívásként tekintek az idei világbajnokságra.” 

Neymar 128 válogatott mérkőzésen 79 gólt szerzett (utóbbival brazil rekorder), de 2023 októbere óta nem játszott a nemzeti csapatban; akkor, az Uruguay elleni vb-selejtezőn térdszalagszakadást szenvedett. Tavaly márciusban Dorival Júnior, az akkori szövetségi kapitány újra meghívta a válogatottba, csakhogy egy újabb sérülés meghiúsította a visszatérését.

Ancelotti március 16-án hirdet keretet a franciák és a horvátok elleni tavaszi felkészülési mérkőzésre.

 

