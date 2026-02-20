Nemzeti Sportrádió

F1, második bahreini teszt, 3. nap

2026.02.20. 07:48
F1 Formula–1 Bahrein F1 teszt
A Mercedes uralja a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző második bahreini tesztet, hiszen az első és a második napon is az egyik versenyzője bizonyult a leggyorsabbnak. A második eközben mindkétszer a McLaren lett, míg a Red Bull szerdán, a Ferrari csütörtökön vesztett sok pályaidőt, igaz, így is sokkal jobban jártak, mint az Aston Martin, amelyik pocsék napokon van túl. Arról, hogy miként alakul az utolsó tesztnap, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

ÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY
  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:32.803, 79 kör
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:32.861, 86 kör
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.162, 139 kör
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:33.408, 78 kör
  5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 72 kör*
  6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:33.818, 120 kör
  7. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:33.987, 77 kör
  8. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 77 kör*
  9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:34.201, 58 kör
10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:34.532, 106 kör
11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:34.555, 117 kör
12. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:35.263, 29 kör*
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 69 kör*
14. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:35.335, 91 kör
15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:35.369, 50 kör
16. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 68 kör
17. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.193, 58 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 18.február 19.február 20.
 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Norris

Piastri

Norris

Piastri

Piastri

Norris

FERRARI

Leclerc

Hamilton

Hamilton

Leclerc

RED BULL

Hadjar

Verstappen

Hadjar

Verstappen

MERCEDES

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

ASTON MARTIN

Alonso

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Gasly

Colapinto

Colapinto

Gasly

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

Ocon

Bearman

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lawson

Lindblad

WILLIAMS

Albon

Sainz

Albon

Sainz

AUDI

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

CADILLAC

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

 

 

Ezek is érdekelhetik