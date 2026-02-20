F1, második bahreini teszt, 3. nap
ÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, VÉGEREDMÉNY
1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:32.803, 79 kör
2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:32.861, 86 kör
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.162, 139 kör
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:33.408, 78 kör
5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 72 kör*
6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:33.818, 120 kör
7. Nico Hülkenberg (német, Audi) 1:33.987, 77 kör
8. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 77 kör*
9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:34.201, 58 kör
10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:34.532, 106 kör
11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:34.555, 117 kör
12. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:35.263, 29 kör*
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 69 kör*
14. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:35.335, 91 kör
15. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) 1:35.369, 50 kör
16. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 68 kör
17. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.193, 58 kör*
*: csak délelőtt tesztelt.
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 18.
|február 19.
|február 20.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
Hamilton
Leclerc
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
Verstappen
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colapinto
Colapinto
Gasly
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
Ocon
Bearman
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas