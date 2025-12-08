Íme, Lando Norris – 35 tény az F1 35. világbajnokáról

1. 1999. november 13-án született az angliai Bristolban, de gyerekkorát már a zenei fesztiváljáról elhíresült Glastonburyben töltötte.

2. Édesapja, Adam sokáig profi kerékpáros szeretett volna lenni. Aztán mérnöki diplomát szerzett, ám végül teljesen másik területen bontakozott ki, és magánnyugdíjak értékesítéséből lett milliárdos.

3. Édesanyja, Cisca belga – ő döntött a Lando keresztnév mellett, de állítása szerint a választást nem a Star Warsból ismert Lando Calrissian karaktere ihlette.

4. Három testvére van: két húga, valamit egy bátyja, Oliver, aki egy ideig szintén gokartozott. Végül kettejük közül Lando bizonyult tehetségesebbnek, ő indult el a profi karrier útján.

5. Gyerekkorában sok különböző sportot kipróbált. Belekóstolt a lovaglásba, quadozott, motorozott, de a legmeghatározóbb élménye, amikor testközelből látta a brit gokartbajnokság legjobbjait.

6. Hétéves korában kapta meg édesapjától az első gokartját, és nyolcévesen már az első országos versenyén pole pozícióba kvalifikált, majd jöttek a további hangos sikerek.

7. Az idő előrehaladtával szinte teljesen a gokartozás töltötte ki az életét, így az iskolát is háttérbe szorította. Előbb magántanuló lett, majd 14 évesen befejezte tanulmányait.

8. Az országos gokartos sikerek után nemzetközi terepen is az élmezőnyben maradt. Európa- és világbajnoki címet nyert, így a professzionális autóversenyzői pályafutásnak volt realitása.

9. Pályafutását eleinte édesapja egyengette, majd menedzserként Mark Berryman segítette. A formulaautós kategóriákba fellépve viszont Zak Brownt keresték meg, akinek marketingügynöksége révén kiterjedt kapcsolathálózata volt.

10. A 2015-ös évben egyszerre versenyzett az olasz, német és brit F4-es bajnokságban – utóbbiban teljes idényt futva. Újoncként nyolc győzelmet aratva az összetett élén zárt.

11. 2016-ban az új-zélandi Toyota Racing Seriesben, majd az európai és az észak-európai Formula-Renault 2.0 kategóriában is bajnok lett.

2016-ban Formula Renault-versenyzőként (Fotó: AFP)

12. Teljesítményével felhívta magára a brit autósportvilág krémjének figyelmét – 2016-ban elnyerte az év fiatal tehetségének járó díjat az Autosport gáláján, ami jövőbeli F1-es tesztlehetőséggel járt együtt.

13. A csillagok szerencsés együttállásaként 2016 végén a pályafutását egyengető Zak Brownt nevezték ki a McLaren ügyvezető igazgatójának, aki azonnal fel is vette védencét a csapat pilótaprogramjába.

14. Nagy áttörést jelentett 2017: először júniusban Portimaóban tesztelte a 2011-es, majd augusztusban a Hungaroringen az azévi McLarent. Eközben újoncként megnyerte az F3 Eurót.

15. Meredek fejlődési íve elismeréseként a McLaren 2018-ra kinevezte hivatalos tartalék versenyzőnek. Ebben az évben újoncként második lett az F2-ben a bajnokságot megnyerő George Russell mögött.

Nyck de Vries (balról) és George Russell mellett az F2-es dobogón (Fotó: AFP)

16. Káprázatos tempójú fejlődésére a Red Bullnál is felfigyeltek. Helmut Marko megpróbálta elcsábítani a McLarentől 2019-re, méghozzá F1-es lehetőséget kínálva a Toro Rossónál.

17. A Red Bull érdeklődését megneszelve a McLaren lépéskényszerbe került, és mivel nem akarta elveszteni brit tehetségét, leszerződtette az F1-be 2019-re a rutinosabb Stoffel Vandoorne helyére.

18. Szerencséje volt F1-es bemutatkozó idényében, mert a fiatal csapattársait „előszeretettel” ízekre szedő Fernando Alonso épp elhagyta a vb-sorozatot, helyére pedig Carlos Sainz érkezett a McLarenhez.

19. Első F1-es idénye tanulóév volt 2019-ben. A bajnokság 11. helyén végzett 49 ponttal, legjobb eredménye két hatodik hely volt. Sainz eközben az összetett hatodik helyén zárt 96 ponttal, dobogót is szerezve.

20. A covidos 2020-as idényben rögtön dobogóval nyitott, sokat fejlődött, és összességében is közeledett Sainzt teljesítményéhez. A spanyol 105 pontjával szemben 97-et szerzett, kilencedikként zárva.

A 2020-as idényben sokat fejlődött (Fotó: AFP)

21. Keserédesen alakult 2021. Bár az idény egészét nézve simán legyőzte a McLaren sztárigazolását, Daniel Ricciardót, Monzában az ausztrál szerzett győzelmet, Szocsiban pedig az eső hiúsította meg Norris első diadalát.

22. 2022-ben 122-37-re győzte le pontok tekintetében Ricciardót, mégsem volt boldog, mert a McLaren visszacsúszott az erősorrend ötödik helyére. Bár hosszabbított csapatával, kezdett egyre türelmetlenebbé válni.

23. A 2023-as téli teszten olyan pocsék volt a McLaren teljesítménye, hogy Norris elkeseredettségében ököllel ütötte a garázsfalat. Nyáron viszont általános megdöbbenésre az autó az erősorrend második helyére ugrott előre.

24. Több, mint száz futamgyőzelem nélküli nagydíj után 2024 elején Melbourne-ben már a szurkolók is kikezdték, amire ingerülten reagált. Májusban viszont újra nagyot lépett előre a McLaren, és Miamiban végre Norris nyert.

Első futamgyőzelmét tavaly szerezte meg Miamiban (Fotó: AFP)

25. A 2024-es idény őszi szakaszában 47 pontra megközelítette az éllovas Max Verstappent, és bár négy győzelemmel zárta az évet, nem tudta szorossá tenni a világbajnoki küzdelmet. Másodikként zárt.

26. Noha 2025-öt több hibával kezdte és sokszor túl önkritikus volt a nyilvánosság előtt, az őszre mentáltrénerek segítségét is igénybe véve sokat javult formája. Hét győzelemmel Verstappent két, Piastrit pedig 13 ponttal legyőzve világbajnok lett.

27. Bár F1-es pályafutása elején még a McLaren wokingi gyárához közel lakott, három évvel később sok másik versenyzőhöz hasonlóan adóoptimalizációs okokból Monacóba költözött.

28. Sok könyörtelen bajnokkal ellentétben tudatosan próbálja megőrizni barátságos, őszinte, fair személyiségét az F1 kőkemény világában is. Több közvetlen ellenfelével is kifejezetten jó barátságot ápol.

29. Jelenlegi barátnője a portugál modell és színésznő, Margarida Corceiro, aki idén több versenyre is elkísérte, az idényzárón pedig könnyek között ünnepelte a világbajnoki győzelmét.

Barátnője, Margarida Corceiro portugál modell (Fotó: AFP)

30. F1-es karrierje első éveiben nagyon aktív volt a közösségi médiában, sokszor pedig élő közvetítésekkel szórakoztatta követőit. Ennek köszönhetően már nagyobb sikerei előtt is a fiatal generáció kedvence lett.

31. Világbajnoki sikerének magyar kulcsfigurája is van: Ladocsi Péter hosszú évek óta dolgozik együtt szorosan Norrisszal rendszer- és irányítástechnikai mérnökként. A magyar szakember már a 2017-es hungaroringi tesztjén is a garázsban volt.

32. Miután a 2023-as Magyar Nagydíj dobogóján véletlenül eltörte Verstappen győztes porcelánját, a következő évben Herendi ihletésű sisakban versenyzett, melyet árverésre bocsátott, és a befolyt összeggel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét támogatta.

33. Kedvenc hobbijai közé tartozik a golf, a padel, de a virtuális világban is otthon érzi magát – 2020-ban e-sportcsapatot alapított, és korábban rendszeresen streamelte saját játékait is.

34. Imádja a motorversenyzést, példaképe így nem valamelyik korábbi F1-es bajnok, hanem a MotoGP-legenda Valentino Rossi. Saját sisakfestését is az olasz motorosklasszis inspirálta.

35. Kedvenc színe a saját brandjében is rendre visszaköszönő neonsárga, szereti az olasz konyhát, valamint a csirkés ételeket, labdarúgásban a Bristol City sikeréért szorít, legkedvesebb filmje pedig a Némó nyomában.