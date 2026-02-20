Ötvös Bencét sérülés miatt cserélték le a Ludogorec ellen, de bízik a gyors visszatérésben

„Erős fájdalmat éreztem, talpra állni is alig bírtam – mondta Ötvös Bence a mérkőzés után az öltözőfolyosón. – Az öltözőben rögtön megcsináltuk az ilyenkor szokásos teszteket, és szerencsére nincs nagyobb baj, úgy néz ki, hamar visszatérhetek a pályára. A mérkőzés után már a fájdalom is csökkent.”

A 27 éves középpályás is úgy látta, az elkerülhető gólok mellett az ellenfél kapuja előtti bizonytalanság okozta csapata vesztét.

„Az első félidőben több gólszerzési lehetőségünk volt, sőt több ziccerünk is, de a befejezéseket elkapkodtuk. Kár értük, mert az egygólos hátrány után meg is fordíthattuk volna az eredményt, és akkor másképpen alakul az este. A pálya talaja miatt próbáltuk hátul leegyszerűsíteni a játékunkat, talán ezért volt a megszokottnál több előreívelés. A második félidőben aztán ugyancsak elkerülhető gólt kaptunk, Robbie Keane is ezzel volt leginkább elégedetlen. Az első bolgár gólnál eladott labdából jöttek ránk, az oldalról érkező lapos beadás után többször is tisztázhattunk volna, mégsem tettük. A másodiknál sem voltunk kellően határozottak, ha közelebb állunk egymáshoz, ha jobban kisegítjük egymást, megúszhattuk volna a gólt. De az egygólos hátrányból igenis fel lehet állni, úgy készülünk, hogy hazai pályán, saját szurkolóink előtt a magunk javára fordítjuk a párharcot.”