Csütörtöki sportműsor: El-rájátszás-meccset játszik az FTC; a férfi kézi BL-ben pályára lép a Veszprém

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)

18.45: PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)

18.45: Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)

18.45: Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)

18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)

21.00: Skendija (északmacedón)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Celje (szlovén)

21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)

SZAÚDI PRO LEAGUE

23. FORDULÓ

20.00: Al-Ahli–Al-Nadzsma (Tv: Spíler1)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

CURLING

Férfiselejtező

9.05

Svédország–Csehország

Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1)

Kína–Németország

Norvégia–Kanada

19.05: férfi elődöntő

Női selejtező

14.05

Svájc–Egyesült Államok

Kanada–Dél-Korea

Japán–Kína

Nagy-Britannia–Olaszország

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: csapat nagysánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

14.00: 2x7.5 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

GYORSKORCSOLYA

16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

JÉGKORONG

Női torna

Bronzmérkőzés

14.40: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

Döntő

19.10: Egyesült Államok–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

MŰKORCSOLYA

19.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 22.15)

SÍALPINIZMUS

9.50: női és férfi sprint selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

12.55: elődöntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

13.55: döntő

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30: férfi félcső selejtező (Tv: Eurosport1, 11.00)

11.30: férfi ugrás döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

19.30: női félcső selejtező

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.30: Indoor Tour, Gold-sorozat, Liévin

DARTS

PREMIER LEAGUE, ALAPSZAKASZ

20.15: 3. forduló, Glasgow (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

23.30: Genesis Invitational (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

12.25: UAE Tour, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.05: Andalúziai körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

16.00: Algarvei körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német)

20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál)

B-CSOPORT

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

1. MÉRKŐZÉS

ELŐDÖNTŐ

18.30: Galatasaray (török)–Basket Landes (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1028 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

The Players Championship

22.10: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

11.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

20.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Delray Beach

17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Dubai

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

Férfi Konferenciakupa, 2. selejtezőkör, 1. forduló

C-csoport

18.30: Endo Plus Service-Honvéd–A-Polo Sport (grúz), Montpellier

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Rasszista megnyilvánulás a Bajnokok Ligájában? Dr. Borbély Zoltán a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Ludogorec eddig nemzetközi kupamérkőzései

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Téli olimpia, rövid pályás gyorskorcsolya; férfi jégkorong-negyeddöntő után; interjú Fürjes Balázs NOB-taggal

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, L. Pap István

17.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelenti Milánóból

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-forduló után

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Jó András

18.00: Kosárlabda, beszámoló az NKA Pécs–Sopron női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Kielce–Veszprém férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ludogorec–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László