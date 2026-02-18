Csütörtöki sportműsor: El-rájátszás-meccset játszik az FTC; a férfi kézi BL-ben pályára lép a Veszprém
FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
18.45: PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
18.45: Fenerbahce (török)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)
21.00: Celtic (skót)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
KONFERENCIALIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland)
18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)
18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)
21.00: Skendija (északmacedón)–Samsunspor (török)
21.00: Drita (koszovói)–Celje (szlovén)
21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)
SZAÚDI PRO LEAGUE
23. FORDULÓ
20.00: Al-Ahli–Al-Nadzsma (Tv: Spíler1)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING
Férfiselejtező
9.05
Svédország–Csehország
Olaszország–Svájc (Tv: Eurosport1)
Kína–Németország
Norvégia–Kanada
19.05: férfi elődöntő
Női selejtező
14.05
Svájc–Egyesült Államok
Kanada–Dél-Korea
Japán–Kína
Nagy-Britannia–Olaszország
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: csapat nagysánc (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
14.00: 2x7.5 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
GYORSKORCSOLYA
16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
JÉGKORONG
Női torna
Bronzmérkőzés
14.40: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Döntő
19.10: Egyesült Államok–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
MŰKORCSOLYA
19.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 22.15)
SÍALPINIZMUS
9.50: női és férfi sprint selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
12.55: elődöntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
13.55: döntő
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi félcső selejtező (Tv: Eurosport1, 11.00)
11.30: férfi ugrás döntő (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
19.30: női félcső selejtező
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.30: Indoor Tour, Gold-sorozat, Liévin
DARTS
PREMIER LEAGUE, ALAPSZAKASZ
20.15: 3. forduló, Glasgow (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
23.30: Genesis Invitational (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
12.25: UAE Tour, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.05: Andalúziai körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
16.00: Algarvei körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Sporting CP (portugál)
B-CSOPORT
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
1. MÉRKŐZÉS
ELŐDÖNTŐ
18.30: Galatasaray (török)–Basket Landes (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1028 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
The Players Championship
22.10: negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
20.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Delray Beach
17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Dubai
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, 2. selejtezőkör, 1. forduló
C-csoport
18.30: Endo Plus Service-Honvéd–A-Polo Sport (grúz), Montpellier
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Rasszista megnyilvánulás a Bajnokok Ligájában? Dr. Borbély Zoltán a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Ludogorec eddig nemzetközi kupamérkőzései
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Téli olimpia, rövid pályás gyorskorcsolya; férfi jégkorong-negyeddöntő után; interjú Fürjes Balázs NOB-taggal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor, L. Pap István
17.00: Téli olimpia, Virányi Zsolt jelenti Milánóból
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-forduló után
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Jó András
18.00: Kosárlabda, beszámoló az NKA Pécs–Sopron női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Nyáguly Gergely
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Kielce–Veszprém férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ludogorec–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László