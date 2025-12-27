Szappanos Péter a szezon legjobb futballistája

BÜSZKE LEHET Szappanos Péter: a Puskás Akadémia harmincöt esztendős labdarúgója nemcsak saját posztján, a kapusok között végzett az első helyen a Nemzeti Sport osztályzatai alapján, hanem a teljes NB I-es mezőnyt maga mögé utasította az ősszel. A nyáron sokáig nem lehetett tudni, hol folytatja pályafutását, hallani lehetett a bajnoki címvédő Ferencváros érdeklődéséről, az őt tavasszal a szaúdi Al-Fatehtől kölcsönvevő Paks meg akarta tartani, ám végül az előző évad ezüstérmeséhez, a Puskás Akadémiához szerződött.

„Jólesik minden elismerés, ám nem szabad elfelejteni, ez szubjektív értékelés, ráadásul a mostani még csak részeredmény – mondta lapunk érdeklődésére Szappanos Péter, miután megtudta, a Nemzeti Sport osztályzatai alapján ő lett az ősz játékosa. – Nyilván örülök, ha mások úgy látják, kiemelkedő teljesítményt nyújtottam, mindig jó visszaigazolás ez a játékosoknak. A futball csapatjáték, amikor nem megy a többieknek, nehéz kapusként meccset nyerni. Olyan nincs, hogy minden rendben, mindig van a mutatottnál még jobb teljesítmény, de tisztában vagyok azzal is, gólt nem tudok rúgni… Ha nulla nullára végződik a mérkőzés, és ehhez az eredményhez hozzátettem a magam részét, nincs miért elégedetlennek lenni, boldog vagyok. Nagyon fontos reálisan értékelni, muszáj elfogadni azt is, hiába teszek meg mindent, gólt szerez az ellenfél.”

Már elkezdődött a bajnokság, amikor a kapus Felcsútra igazolt, az első két fordulóban nem az ő nevével kezdődött a csapat összeállítása (a Kazincbarcika 2–1-es legyőzésekor Markek Tamás, a Nyíregyháza Spartacus elleni 3–2-es siker alkalmával Dala Martin védett), a következő tizenhat találkozón viszont már egyetlen percet sem hiányzott. Azonnal elfogadtatta magát a társakkal, magabiztosan, sokszor bravúrokat bemutatva védett, egy pillanatig sem lehetett azt érezni, hogy miután a klub saját nevelésű kapusa, Pécsi Ármin – aki a 2024–2025-ös kiírásban posztján a legjobb volt az NS-nél – néhány héttel korábban Liverpoolba igazolt, gyengült volna ezen a poszton az együttes.

„Hogy melyik volt a legjobb meccsem az ősszel? Nincs olyan, hogy legjobb – folytatta Szappanos Péter. – A második Puskás Akadémiában játszott bajnokimon kettő egyre nyertünk a Ferencváros vendégeként, megválasztottak a mérkőzés emberének, jó osztályzatot kaptam, ugyanakkor tudom, nem nyújtottam tökéletes teljesítményt, voltak rossz kirúgásaim. Máskor pedig előfordul, hogy minden klappol, tulajdonképpen nincs hiba, valamiért mégsem olyan látványos a játékunk. Amikor november végén hazai pályán kettő egyre kikaptunk a Fraditól, száz százalék, hogy jobban védtem, mint a győztes meccsünkön a Groupama Arénában, végig magabiztos voltam, jól éreztem magam a kapuban, amire ki kellett jönni, arra kijöttem, ugyanakkor a teljesítmény nem párosult jó eredménnyel.”