José Calderón: Remek érzés, hogy a szurkolók a nevemet skandálják

– Szeret a Fradi ellen játszani?

– Őszintén szólva nekem minden mérkőzés ugyanolyan fontos, de természetesen a Ferencváros ellen dolgozik az emberben egyfajta pluszmotiváció, hiszen mégiscsak a bajnokság egyik legjobb csapatáról, a címvédőről, a rekord­bajnokról van szó – válaszolta lapunk kérdésére José Calderón, a ZTE FC 26 esztendős spanyol védője. – Természetesen fantasztikus érzés, hogy a Groupama Arénában és a ZTE Arénában is gólt szereztem, de még jobb, hogy mindkétszer győztünk. Ami a múlt hétvégi meccset illeti: megérdemeltük a három pontot, védekezésben és támadásban is kiemelkedőt nyújtottunk. Mindent megtettünk a sikerért, ami össze is jött.

– Meccs közben a szurkolók a nevét skandálták: ezt hogyan élte meg?

– Amikor a lelátóról hallom, hogy a nevemet skandálják a szurkolók, az mindig nagyszerű, sőt megható érzés. Nagy öröm, hogy a zalaegerszegi drukkerek elégedettek a játékommal, ez az egyik legszebb visszajelzés, amit egy labdarúgó kaphat.

– Sokatmondó volt a gólöröme…

– A gólomat a barátnőmnek és az áprilisban születendő kisfiamnak ajánlom. Ők jelentik nekem az erőt és motivációt.

– Hétről hétre kiemelkedően teljesít, pályafutása során most van a legjobb formában?

– Nem érzem azt, hogy ez lenne a csúcs. A remek forma mögött rengeteg munka van. Tudom, hogy ennél sokkal többre is képes vagyok, és azon leszek, hogy megmutassam.

– A ZTE az előző tizenegy mérkőzésén csak egyszer kapott ki, nyolcszor győzött és kétszer végzett döntetlenre. Mi a titok?

– Az, hogy apró lépésekben haladunk előre, minden mérkőzésen úgy küzdünk, mintha az lenne az utolsó az idényben. Szerintem mi, játékosok megmutatjuk, milyen szintet képvisel a csapat. Nemcsak egységesek vagyunk, hanem egyénileg is remek teljesítményre vagyunk képesek. Nagyszerű a hangulat az öltözőben, szeretnénk tovább haladni ezen az úton.

– Vasárnap a harmadik helyen lévő Debrecent fogadja ZTE, csupán öt pont a hátrányuk a Lokival szemben, győzelem esetén még közelebb kerülne a dobogó. Ez a realitás?

– A szakmai stáb kitűnően felkészít minket a mérkőzésekre, motiváltan lépünk pályára, tudjuk, milyen sokat jelentene, ha a bajnokság harmadik körét győzelemmel indíthatnánk. Ráadásul még nem tudtuk legyőzni a Debrecent, úgyhogy a kihívás adva van. Bár nem voltam még a ZTE-nél, hallottam és tudom, hogy a bajnokság nyitó fordulójában izgalmas mérkőzést játszott egymással a két csapat, három három lett a végeredmény, Debrecenben pedig már túl későn született meg a szépítő gólunk a pontszerzéshez – sajnos kikaptunk. Viszont most lendületben vagyunk, hazai pályán lépünk pályára, és persze mindent megteszünk a győzelemért.

– A La Ligában a nevelőegyesülete, a Betis a Bajnokok Ligája-indulásért küzd, jelenleg négy pont a hátránya a negyedik helytől. Figyelemmel követi korábbi csapata mindennapjait?

– Persze, és úgy látom, jó formában van a Betis. Nagyon remélem, hogy bejut a Bajnokok Ligájába, hiszen évek óta ezért küzd. Szurkolok, hogy előbb a főtábla, majd ezt követően a még eredményesebb szereplés is megvalósuljon a Bajnokok Ligájában.

