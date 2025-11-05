Az Inter megszenvedett a Kajrattal, de hibátlan maradt a BL-ben

Az eddigi három meccsét megnyerő és ezeken gólt sem kapó Inter hazai pályán toronymagas favoritja volt az eddig egy pontot gyűjtő kazah Kajrat Almati elleni meccsnek. Cristian Chivu csapata ennek megfelelően az első percektől fölényben játszott, számos lehetősége is volt, de a vendégek védelmét csak a 45. percben tudta feltörni, amikor Lautaro Martínez talált be – az argentin mindössze a harmadik olyan Inter-labdarúgó Samuel Eto'o és Adriano után, aki az idény első három BL-meccsén egyaránt eredményes volt.

A milánóiak mintha túlságosan is megnyugodtak volna, Martínez már ki sem jött a második félidőre, a Kajrat pedig egy szöglet után Ofri Arad fejesével meglepetésre egyenlített. A hazaiak viszont fel tudtak pörögni, nem is kellett sokat várni az újabb góljukra, a 67. percben Carlos Augusto lapos távoli átlövése talált utat a kapu bal alsó sarkába. Bár a hajrában is temérdek helyzete volt az Internek, nem rendezett gálát, azonban így is megőrizte százszázalékos mérlegét a BL-ben. 2–1

A némi meglepetésre három forduló után pont nélkül álló Benfica a szintén nyeretlen, de legalább két döntetlent elérő Leverkusen ellen szerette volna megtörni rossz sorozatát a nemzetközi porondon. A lisszaboniak jól is kezdtek, az első játékrészben többet is támadtak, volt öt lövésük, de gólt egyik csapat sem szerzett a szünetig. A második félidőben viszont alaposan megváltozott a játék képe, a Benfica egyáltalán nem jelentett veszélyt Mark Flekken kapujára, Kasper Hjulmand pedig remekül nyúlt bele a meccsbe, ugyanis az 57. percben becserélt Patrick Schick néhány perccel később megszerezte a vezetést a németeknek. A portugálokat megfogta a gól, miközben a németek sem dúskáltak a helyzetekben, a Leverkusen így is megőrizte előnyét, ezzel a Benfica továbbra is pont nélkül áll a legrangosabb kupasorozatban. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2–1 (La. Martínez 45., Augusto 67., ill. Arad 55.)

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0–1 (Schick 65.)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3 (Tresoldi 6., Forbs 17., 64., ill. Ferran Torres 8., Yamal 61., Colisz 77. – öngól)

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (Foden 22., 57., Haaland 29., Cherki 90+1., ill. Anton 72.)

Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3 (Osimhen 59., 65., 78. – a másodikat és a harmadikat 11-esből)

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0 (Burn 11., Joelinton 49.)

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1 (Samardzic 90.)

KORÁBBAN

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2

Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2

Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1

Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1–1

Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1–1

Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4–0

Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1