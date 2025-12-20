A 2023-as győztes és a tavalyi elődöntős is elbúcsúzott a darts-vb-n

Az esti műsortervben a négy helyett ezúttal három mérkőzést rendeztek: Johnny Clayton játék nélkül jutott be a harmadik fordulóba, ugyanis ellenfele, Dom Taylor fennakadt a doppingvizsgálaton, így kizárták a tornáról.

Michael Smith sokkal nehezebb feladat előtt állt, mint az előző fordulóban, mivel akkor Lisa Ashton elég gyenge teljesítményt nyújtott. Bár a 2023-as világbajnok 180-nal nyitott, de holland ellenfelét ez nem zavarta meg: három száznyolcvanat is dobott, végül 96.34-es átlaggal nyerte meg az első játszmát.

Smith hosszabb ideje sérüléssel, pontosabban ízületi bántalmakkal bajlódik, azonban a második szettben nagyot javult, 107.43-as átlaggal egyenlített. A harmadik szettben hiába fordult ellene a közönség, Zonneveld a füttyszó ellenére megőrizte a nyugalmát, és egy dupla tízes kiszállóval ismét előnybe került. A holland a negyedik szettben már leget sem engedélyezett Smithnek, egy 94-es kiszállóval zárta le a meccset, és pályafutása során először jutott be a harmadik fordulóba, ahol a korábban már említett Johnny Clayton vár rá.

Chris Dobey az utolsó három világbajnokságon legalább a negyeddöntőig eljutott, sőt, a 2025-ös tornán elődöntőt is játszhatott, az Andrew Gilding elleni meccs nem ígérkezett könnyűnek számára, mivel az idősebb brit játékos az első fordulóban igen meggyőző teljesítményt nyújtott Cam Crabtree ellen.

Az első szettben mindketten két brékleggel nyitottak, utána Dobey hozta a saját kezdését, így övé lett a játszma. A másodikban Gilding hatalmasat javult, mindhárom leget hozta, majd a harmadik szettet egy tíznyilas leggel zárta le.

A negyedik játszma első legjét Dobey egy parádés, 167-es kiszállóval nyerte, a másodikban pedig mindketten sok kiszállót rontottak el, de végül a nyolcadik kiemelt ezt a leget is hozta. Gilding szépítése után Dobey három szettnyilat is elpazarolt, így a világranglista-34. helyezett egy legre került a győzelemtől. Ezt Gilding meg is nyerte, és hatalmas meglepetésre elbúcsúztatta Dobeyt, aki legutóbb 2018-ban esett ki karácsony előtt a vb-ről. Gilding a következő fordulóban Luke Woodhouse-zal vagy Max Hopp-pal találkozik.

A nap utolsó mérkőzését a negyedik helyen kiemelt Stephen Bunting és az első forduló egyik legnagyobb meglepetését okozó Nitin Kumar játszotta, aki első indiai dartsosként nyert vb-meccset.

Bunting az első fordulóban jól kezdett, utána viszont visszavett, szerencséjére így sem fázott rá Sebastian Bialecki ellen. Bár Kumar az első szettben hozta az első kezdését, azonban ezenkívül esélye sem volt Bunting ellen, aki magabiztosan hozta az első két szettet, a másodikban az is belefért, hogy 79.11-et átlagolt.

A brit a harmadik szettben magasabb fordulatszámra kapcsolt, és bár 2–0-s vezetése után elveszítette a saját kezdését, a következőben ismét lebrékelte a rendkívül gyenge, 14 százalékos kiszállózással záró Kumart, és magabiztosan jutott be a harmadik körbe, ahol James Hurrell lesz az ellenfele.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

Michael Smith (angol, 28., 97.93)–Niels Zonneveld (holland, 94.52) 1:3 (1–3, 3–1, 2–3, 0–3)

Chris Dobey (angol, 8., 94.92)–Andrew Gilding (angol, 99.01) 1:3 (3–2, 0–3, 1–3, 2–3)

Stephen Bunting (angol, 4., 94.11)–Nitin Kumar (indiai, 75.18) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Korábban

Ryan Searle (angol, 20., 98.67)–Brendan Dolan (északír, 88.45) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Andreas Harrysson (svéd, 88.06)–Szakai Motomu (japán, 88.29) 3:0 (3–2, 3–1, 3–2)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 92.67)–James Hurrell (angol, 92.83) 2:3 (3–2, 0–3, 3–1, 1–3, 1–3)

Dave Chisnall (angol, 21., 87.89)–Ricardo Pietreczko (német, 88.23) 2:3 (1–3, 1–3, 3–1, 3–0, 2–4)

A vasárnapi program

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

