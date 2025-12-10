Nemzeti Sportrádió

Nick Woltemade megállítása lehet a Leverkusen sikerének titka

2025.12.10. 10:37
Woltemade hét gólt szerzett eddig a Newcastle-ben (Fotó: Getty Images)
Newcastle Bajnokok Ligája Nick Woltemade Bayer Leverkusen
A német csapat vezetőedzője, Kasper Hjulmand szerint csapatának különösen kell figyelnie a Newcastle beadásaira és a majd’ kétméteres Nick Wolte­madéra a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján.

Igencsak kétarcú ebben az idényben a Newcastle és a Bayer Leverkusen. Az angol csapat a Premier League-ben 15 forduló után mindössze 22 pontot gyűjtött, s a tabella 12. helyén áll, a Bajnokok Ligájában viszont biztatóan játszik, öt kör alatt kilenc pontot gyűjtött. 

A Leverkusen pedig a 2023–2024-es német bajnoki cím, illetve a 2024–2025-ös ezüstérem után ebben az évadban a Bundesliga-táblázat negyedik pozícióját foglalja el, ám már 14 pontos a lemaradása a listavezető Bayernnel szemben. Azonban a BL-ben szintén jól áll, csupán egy ponttal szerzett kevesebbet, mint a Newcastle. A két csapat szerda esti összecsapásának tétje leginkább az, melyikük tartja életben az első nyolc hely elérésének esélyét – a németeknél egy korábbi ismerős féken tartása lehet a siker titka.

„Éhezünk a sikerre – mondta a találkozót megelőző sajtótájékoztatón a Leverkusen 53 éves dán szakvezetője, Kasper Hjulmand. – Győzelemmel helyzetbe hozhatnánk magunkat, de nehéz mérkőzésre számítok. A Newcastle fizikailag nagyon erős csapat, amely hatalmas nyomást helyez az ellenfeleire, s kifejezetten erős szabadrúgásokból és szögletekből. Különösen Nick Woltemade játéka nyűgöz le, jól ismerjük őt korábbról. Nincs sok olyan futballista, aki ilyen fizikai paraméterekkel ennyire képzett technikailag, mint ő.” 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)
 

 

