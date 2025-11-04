Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2 (0–2)
Párizs, Parc des Princes, 48 583 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PSG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembélé (Li Kang In, 25.), B. Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 81.), Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane (Goretzka, 88.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Joao Neves (74.), ill. Luis Díaz (4., 32.)
Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)
A Liverpool–Real Madrid találkozó mellett egyértelműen a francia és a német bajnok összecsapása volt a keddi nap slágermeccse a Bajnokok Ligájában. A Luís Enrique irányította, címvédő párizsiak a két csapat eddigi 14 BL-meccséből ugyan csak hatot nyertek, de a legutóbbi randevún, az amerikai klubvilágbajnokság negyeddöntőjében elég sima, 2–0-s sikert arattak a bajorok felett, ráadásul ők voltak a vendéglátók ezúttal. A németek viszont azt mondhatják el magukról, hogy az eddigi legnagyobb téttel bíró mérkőzésen ők diadalmaskodtak: a 2020-as Bajnokok Ligája-fináléban az éppen PSG-ben nevelkedő Kingsley Coman góljával verték meg 1–0-ra az akkor még Kylian Mbappét és Neymart is soraikban tudó franciákat.
A hazai bajnokságban hibátlanul menetelő Bayern elég hamar igazolta, hogy a modern futballban a hazai pálya nem jelent már akkora a előnyt, mint régebben, s már a 4. percben megszerezte a vezetést, a Michael Olise óriási helyzetét követő kipattanót Luís Díaz lőtte Lucas Chevalier kapujába. A nyáron a Liverpooltól megszerzett kolumbiai aztán tett róla, hogy komoly jelölt legyen a meccs embere címre: kevéssel túl az első fél órán labdát csent a fejben ki tudja, hol járó Marquinhostól, s máris 2–0-ra vezetett a labdát egyébként jóval kevesebbet birtokló vendégcsapat. Díaz aztán főhősből még a félidő lefújása előtt egy szempillantás alatt főgonosszá vált: brutális belépője miatt Asraf Hakimi ki tudja, meddig kényszerült partvonalon kívülre…
Miután a teljes joggal kiállított dél-amerikai nélkül futott ki a Bayern a második játékrészre, várható volt, hogy a párizsiak nagy energiákat mozgósítanak a fordítás érdekében. A bajorok azonban egy emberrel kevesebben is ragyogóan szűkítették le a területeket, ezzel lezárták a passzsávokat, és a távoli lövéseknek sem igazán adtak esélyt. Az egyre inkább kézimeccsre hajazó összecsapáson a PSG-szurkolók jó ideig csak annak örülhettek, hogy passzív játékért a futballban nem veszi el a labdát csapatuktól a játékvezető, ám egy ragyogó Li Kang In-beadás és egy félfordulatból leadott Joao Neves-lövés új reményt adott nekik.
Mindhiába: a végére kizárólag a három pont megtartására törekvő Vincent Kompany vezette alakulat megőrizte egygólos előnyét, és nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is makulátlan a mérlege. 1–2
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0