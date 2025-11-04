Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2 (0–2)

Párizs, Parc des Princes, 48 583 néző. Vezette: Mariani (olasz)

PSG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembélé (Li Kang In, 25.), B. Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique

Bayern: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 81.), Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane (Goretzka, 88.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Joao Neves (74.), ill. Luis Díaz (4., 32.)

Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)

A Liverpool–Real Madrid találkozó mellett egyértelműen a francia és a német bajnok összecsapása volt a keddi nap slágermeccse a Bajnokok Ligájában. A Luís Enrique irányította, címvédő párizsiak a két csapat eddigi 14 BL-meccséből ugyan csak hatot nyertek, de a legutóbbi randevún, az amerikai klubvilágbajnokság negyeddöntőjében elég sima, 2–0-s sikert arattak a bajorok felett, ráadásul ők voltak a vendéglátók ezúttal. A németek viszont azt mondhatják el magukról, hogy az eddigi legnagyobb téttel bíró mérkőzésen ők diadalmaskodtak: a 2020-as Bajnokok Ligája-fináléban az éppen PSG-ben nevelkedő Kingsley Coman góljával verték meg 1–0-ra az akkor még Kylian Mbappét és Neymart is soraikban tudó franciákat.

A hazai bajnokságban hibátlanul menetelő Bayern elég hamar igazolta, hogy a modern futballban a hazai pálya nem jelent már akkora a előnyt, mint régebben, s már a 4. percben megszerezte a vezetést, a Michael Olise óriási helyzetét követő kipattanót Luís Díaz lőtte Lucas Chevalier kapujába. A nyáron a Liverpooltól megszerzett kolumbiai aztán tett róla, hogy komoly jelölt legyen a meccs embere címre: kevéssel túl az első fél órán labdát csent a fejben ki tudja, hol járó Marquinhostól, s máris 2–0-ra vezetett a labdát egyébként jóval kevesebbet birtokló vendégcsapat. Díaz aztán főhősből még a félidő lefújása előtt egy szempillantás alatt főgonosszá vált: brutális belépője miatt Asraf Hakimi ki tudja, meddig kényszerült partvonalon kívülre…

Miután a teljes joggal kiállított dél-amerikai nélkül futott ki a Bayern a második játékrészre, várható volt, hogy a párizsiak nagy energiákat mozgósítanak a fordítás érdekében. A bajorok azonban egy emberrel kevesebben is ragyogóan szűkítették le a területeket, ezzel lezárták a passzsávokat, és a távoli lövéseknek sem igazán adtak esélyt. Az egyre inkább kézimeccsre hajazó összecsapáson a PSG-szurkolók jó ideig csak annak örülhettek, hogy passzív játékért a futballban nem veszi el a labdát csapatuktól a játékvezető, ám egy ragyogó Li Kang In-beadás és egy félfordulatból leadott Joao Neves-lövés új reményt adott nekik.

Mindhiába: a végére kizárólag a három pont megtartására törekvő Vincent Kompany vezette alakulat megőrizte egygólos előnyét, és nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is makulátlan a mérlege. 1–2