Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München

2025.11.04. 22:52
A piros lap ellenére is nyert a PSG otthonában a Bayern München (Fotó: AFP)
Bayern München BL-alapszakasz Bajnokok Ligája alapszakasz PSG BL
A Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Paris SG 2–1-re kikapott odahaza a Bayern Münchentől, amely továbbra is százszázalékos, sőt vezeti a 36 csapatos táblázatot.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2 (0–2)
Párizs, Parc des Princes, 48 583 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PSG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembélé (Li Kang In, 25.), B. Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 81.), Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane (Goretzka, 88.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Joao Neves (74.), ill. Luis Díaz (4., 32.)
Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)

A Liverpool–Real Madrid találkozó mellett egyértelműen a francia és a német bajnok összecsapása volt a keddi nap slágermeccse a Bajnokok Ligájában. A Luís Enrique irányította, címvédő párizsiak a két csapat eddigi 14 BL-meccséből ugyan csak hatot nyertek, de a legutóbbi randevún, az amerikai klubvilágbajnokság negyeddöntőjében elég sima, 2–0-s sikert arattak a bajorok felett, ráadásul ők voltak a vendéglátók ezúttal. A németek viszont azt mondhatják el magukról, hogy az eddigi legnagyobb téttel bíró mérkőzésen ők diadalmaskodtak: a 2020-as Bajnokok Ligája-fináléban az éppen PSG-ben nevelkedő Kingsley Coman góljával verték meg 1–0-ra az akkor még Kylian Mbappét és Neymart is soraikban tudó franciákat.

A hazai bajnokságban hibátlanul menetelő Bayern elég hamar igazolta, hogy a modern futballban a hazai pálya nem jelent már akkora a előnyt, mint régebben, s már a 4. percben megszerezte a vezetést, a Michael Olise óriási helyzetét követő kipattanót Luís Díaz lőtte Lucas Chevalier kapujába. A nyáron a Liverpooltól megszerzett kolumbiai aztán tett róla, hogy komoly jelölt legyen a meccs embere címre: kevéssel túl az első fél órán labdát csent a fejben ki tudja, hol járó Marquinhostól, s máris 2–0-ra vezetett a labdát egyébként jóval kevesebbet birtokló vendégcsapat. Díaz aztán főhősből még a félidő lefújása előtt egy szempillantás alatt főgonosszá vált: brutális belépője miatt Asraf Hakimi ki tudja, meddig kényszerült partvonalon kívülre…

Miután a teljes joggal kiállított dél-amerikai nélkül futott ki a Bayern a második játékrészre, várható volt, hogy a párizsiak nagy energiákat mozgósítanak a fordítás érdekében. A bajorok azonban egy emberrel kevesebben is ragyogóan szűkítették le a területeket, ezzel lezárták a passzsávokat, és a távoli lövéseknek sem igazán adtak esélyt. Az egyre inkább kézimeccsre hajazó összecsapáson a PSG-szurkolók jó ideig csak annak örülhettek, hogy passzív játékért a futballban nem veszi el a labdát csapatuktól a játékvezető, ám egy ragyogó Li Kang In-beadás és egy félfordulatból leadott Joao Neves-lövés új reményt adott nekik.

Mindhiába: a végére kizárólag a három pont megtartására törekvő Vincent Kompany vezette alakulat megőrizte egygólos előnyét, és nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is makulátlan a mérlege. 1–2

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

