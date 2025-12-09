BL: idegenbeli sikerrel tartotta életben továbbjutási reményeit az Olympiakosz
Hiába játszott otthon, egyszer sem sikerült kapura lőnie a Kajrat Almatinak az Olympiakosz Pireusz elleni alsóházi csata első félidejében. A Konferencialigát 2024-ben megnyerő görög csapat ezzel szemben nyolc próbálkozásból kétszer is eltalálta a célterületet, Ajub el-Kabi révén még érvénytelen gólt is szerzett. A Fiorentina elleni Kl-döntő hőse egyébként a pireusziak legveszélyesebb embere volt, egy ízben az ő lövésénél kellett hatalmas bravúrt bemutatnia Temirlan Anarbekovnak, de El-Kabi sem tudta megtalálni az utat a hálóba.
A kazahok kapusa a 73. percig becsülettel állta a sarat, ám ekkor ő is nyakig benne volt a sokkal jobban játszó vendégek vezető góljában: Gelson Martins a jobb oldalról tört be a tizenhatosra, és „nullszögből” a rövidbe vágta a labdát. Anarbekov percekkel később aztán két párharcot is megnyert a csereként beálló Mehdi Taremivel szemben, az emlékezetben azonban mégis a gólnál látott helyezkedése marad meg, az ugyanis vereséghez vezetett… 0–1
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1 (G. Martins 73.)
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. Olympiakosz Pireusz
|6
|1
|2
|3
|6–13
|–7
|5
|27. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|31. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|32. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|33. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|6
|–
|1
|5
|4–15
|–11
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0