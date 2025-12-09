Nemzeti Sportrádió

BL: idegenbeli sikerrel tartotta életben továbbjutási reményeit az Olympiakosz

2025.12.09. 18:22
Gelson Martins (középen, fehérben) szerezte a meccs egyetlen gólját (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája Olympiakosz Pireusz Kajrat Almati
Idegenben is végig fölényben játszott az Olympiakosz Pireusz, amely Gelson Martins éles szögből szerzett góljával nyert 1–0-ra a Kajrat Almati vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában.

Hiába játszott otthon, egyszer sem sikerült kapura lőnie a Kajrat Almatinak az Olympiakosz Pireusz elleni alsóházi csata első félidejében. A Konferencialigát 2024-ben megnyerő görög csapat ezzel szemben nyolc próbálkozásból kétszer is eltalálta a célterületet, Ajub el-Kabi révén még érvénytelen gólt is szerzett. A Fiorentina elleni Kl-döntő hőse egyébként a pireusziak legveszélyesebb embere volt, egy ízben az ő lövésénél kellett hatalmas bravúrt bemutatnia Temirlan Anarbekovnak, de El-Kabi sem tudta megtalálni az utat a hálóba.

A kazahok kapusa a 73. percig becsülettel állta a sarat, ám ekkor ő is nyakig benne volt a sokkal jobban játszó vendégek vezető góljában: Gelson Martins a jobb oldalról tört be a tizenhatosra, és „nullszögből” a rövidbe vágta a labdát. Anarbekov percekkel később aztán két párharcot is megnyert a csereként beálló Mehdi Taremivel szemben, az emlékezetben azonban mégis a gólnál látott helyezkedése marad meg, az ugyanis vereséghez vezetett… 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1 (G. Martins 73.)

A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal5514–1+13 15 
2. Paris SG54119–8+11 12 
3. Bayern München54115–6+9 12 
4. Internazionale54112–3+9 12 
5. Real Madrid54112–5+7 12 
6. Borussia Dortmund531117–11+6 10 
7. Chelsea531112–6+6 10 
8. Sporting531111–5+6 10 
9. Manchester City531110–5+5 10 
10. Atalanta53116–5+1 10 
11. Newcastle United53211–4+7 
12. Atlético Madrid53212–10+2 
13. Liverpool53210–8+2 
14. Galatasaray5328–7+1 
15. PSV Eindhoven522113–8+5 
16. Tottenham522110–7+3 
17. Bayer Leverkusen52218–10–2 
18. Barcelona521212–10+2 
19. Qarabag52128–9–1 
20. Napoli52126–9–3 
21. Marseille5238–6+2 
22. Juventus513110–10
23. Monaco51316–8–2 
24. Pafosz51314–7–3 
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–7 
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–7 
27. FC Bruges51138–13–5 
28. Athletic Bilbao51134–9–5 
29. Eintracht Frankfurt51137–14–7 
30. Köbenhavn51137–14–7 
31. Benfica5144–8–4 
32. Slavia Praha5322–8–6 
33. Bodö/Glimt5237–11–4 
34. Villarreal5142–10–8 
35. Kajrat Almati6154–15–11 
36. Ajax551–16–15 

 

 

