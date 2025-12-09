BL: idegenbeli sikerrel tartotta életben továbbjutási reményeit az Olympiakosz

Hiába játszott otthon, egyszer sem sikerült kapura lőnie a Kajrat Almatinak az Olympiakosz Pireusz elleni alsóházi csata első félidejében. A Konferencialigát 2024-ben megnyerő görög csapat ezzel szemben nyolc próbálkozásból kétszer is eltalálta a célterületet, Ajub el-Kabi révén még érvénytelen gólt is szerzett. A Fiorentina elleni Kl-döntő hőse egyébként a pireusziak legveszélyesebb embere volt, egy ízben az ő lövésénél kellett hatalmas bravúrt bemutatnia Temirlan Anarbekovnak, de El-Kabi sem tudta megtalálni az utat a hálóba.

A kazahok kapusa a 73. percig becsülettel állta a sarat, ám ekkor ő is nyakig benne volt a sokkal jobban játszó vendégek vezető góljában: Gelson Martins a jobb oldalról tört be a tizenhatosra, és „nullszögből” a rövidbe vágta a labdát. Anarbekov percekkel később aztán két párharcot is megnyert a csereként beálló Mehdi Taremivel szemben, az emlékezetben azonban mégis a gólnál látott helyezkedése marad meg, az ugyanis vereséghez vezetett… 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1 (G. Martins 73.)