A Puskást legyőző ETO telel az élen; Két magyarral győzött a Liverpool, de Szoboszlai kihagyja a következő meccset

2025.12.20. 23:50
A Puskást legyőző ETO telel az élen. A forduló rangadóján a győriek Nadir Benbuali révén már az első percben megszerezték a vezetést a Puskás Akadémia ellen, s mivel a hajrában a csereként beálló Nfansu Njie is gólt szerzett, sorozatban ötödik bajnoki meccsét megnyerő ETO a tabella első helyén zárja a 2025-ös esztendőt. Részletes beszámoló, vélemények, elemzések a vasárnapi Nemzeti Sportban

Két magyarral győzött a Liverpool, de Szoboszlai Dominik kihagyja a következő meccset. Szoboszlai kiheverte a múlt héten elszenvedett bokasérülését, és Kerkez Milossal együtt a Liverpool kezdőcsapatában szerepelt szombaton a Tottenham otthonában. A címvédő kettős emberelőnyben és győzelemmel zárta a mérkőzést, a magyar középpályás azonban megkapta ötödik sárga lapját, eltiltását tölti karácsonykor. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm. Pályafutása eddigi legszebb időszakát éli meg Redzic Damir: a 22 éves támadó bemutatkozott a magyar válogatottban, jelentős érdemei vannak abban, hogy klubcsapata, a Dunaszerdahelyi AC aranyesélyes a Niké Ligában, a Sport napilap értékelése alapján pedig ő lett az elmúlt félév legjobb játékosa a bajnokságban. A futballistával Duducz Tibor beszélgetett

Wladár Sándor: Látható a változás. A júliusi szingapúri világbajnokságon nem szerepelt túl jól a magyar úszócsapat, ám a decemberi rövid pályás kontinensviadalon Lublinban már igen, s ezt a temérdek egyéni csúcs mutatta leginkább: a Magyar Úszószövetség elnöke úgy véli, a párizsi olimpia eredménysora Los Angelesben megismételhető. Kovács Erika interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

