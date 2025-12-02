A Leverkusen kiverte a Német Kupából a Dortmundot

A Leverkusen az első félidő hajrájában kockázatosan adogatott a kapuja előtt, majd hirtelen villámgyors kontratámadást vezetett és megszerezte a vezetést a Borussia Dortmund vendégeként. Ibrahim Maza találata elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A Willi Orbánnal felálló, Gulácsi Pétert pedig a kupában megszokott módon a kispadra nevező RB Leipzig korán hátrányba került, de végül fordított, és nyert a másodosztályú Magdeburg ellen. A mérkőzést beárnyékolta egy vendégszurkoló halála: a drukkert a mérkőzés előtt újra kellett éleszteni, majd a kórházba szállítást követően meghalt.

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, keddi mérkőzések

Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.) 6–1 (Schuler 5., 60., Winkler 20., Eichhorn 31., Kownacki 75,. Krattenmacher 80., ill. Ritter 45+2.)

Mönchengladbach–St. Pauli 1–2 (Tabakovic 56., ill. Kaars 43., Oppie 83.)

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Maza 34.)

RB Leipzig–Magdeburg (II.) 3–1 (Nusa 19., Baumgartner 29., 54., ill. Gnaka 11. – 11-esből)