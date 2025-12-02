Nemzeti Sportrádió

A Leverkusen kiverte a Német Kupából a Dortmundot

V. J.V. J.
2025.12.02. 23:18
Ibrahim Maza gólja továbbjutást ért a Leverkusennek (Fotó: Getty Images)
A Bayer Leverkusen 1–0-ra megverte a Borussia Dortmundot, ezzel a nyolcaddöntőben kiejtette a Német Kupából. Az RB Leipzig a Magdeburg ellen 3–1-es győzelmet aratott.

A Leverkusen az első félidő hajrájában kockázatosan adogatott a kapuja előtt, majd hirtelen villámgyors kontratámadást vezetett és megszerezte a vezetést a Borussia Dortmund vendégeként. Ibrahim Maza találata elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A Willi Orbánnal felálló, Gulácsi Pétert pedig a kupában megszokott módon a kispadra nevező RB Leipzig korán hátrányba került, de végül fordított, és nyert a másodosztályú Magdeburg ellen. A mérkőzést beárnyékolta egy vendégszurkoló halála: a drukkert a mérkőzés előtt újra kellett éleszteni, majd a kórházba szállítást követően meghalt.

NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, keddi mérkőzések
Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.) 6–1 (Schuler 5., 60., Winkler 20., Eichhorn 31., Kownacki 75,. Krattenmacher 80., ill. Ritter 45+2.)
Mönchengladbach–St. Pauli 1–2 (Tabakovic 56., ill. Kaars 43., Oppie 83.)
Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Maza 34.)
RB Leipzig–Magdeburg (II.) 3–1 (Nusa 19., Baumgartner 29., 54., ill. Gnaka 11. – 11-esből)

 

Ezek is érdekelhetik