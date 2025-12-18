Csaknem tízmillió euróért csatáznak az olasz Szuperkupában a Serie A élcsapatai

Olaszországon kívül először 1993-ban az Egyesült Államokban volt olasz Szuperkupa-mérkőzés. Azóta megrendezték a párharcot Katarban, Kínában, Líbiában, 2018-ban először Szaúd-Arábiában, és bár a koronavírus miatt anno hazatért a verseny, sorozatban immár negyedszer, összességében hatodszor lesz az idén a szaúdi államban, ötödször Rijádban a döntő, illetve harmadszor a két elődöntő is.

A Napoli a bajnoki cím, a Bologna a kupagyőzelem révén került az idei négyesbe, a két milánói csapat ezüstérmesként kvalifikált: az Inter a bajnokságban, a Milan a kupában szorult a második helyre. Az olasz lapok egyelőre sokkal többet foglalkoznak a szereplők erősítései terveivel, mint a csütörtöki Napoli–Milan és a pénteki Bologna–Inter találkozóval. A La Gazzetta dello Sport szerint csaknem biztos, hogy Niclas Füllkrug, a West Ham német támadója, aki februárban a 33. életévét tölti be, 2026 első napjaiban csatlakozik az AC Milanhoz. Egyelőre kölcsönben vételi opcióval, az ára jövő nyáron 13–15 millió euró között várható.

Az Internél a napokban operált holland Denzel Dumfries pótlása a téma: a lap szerint az Arsenalban nevelkedő, 21 éves Genoa-védő, Brooke Norton-Cuffy az egyik kiszemelt. Marco Palestra húszéves, kiemelkedően gyors, gyerekként az Inter kötelékéhez tartozott, jelenleg az Atalanta játékosa (kölcsönben Cagliariban futballozik), amellyel nagyon rossz lett a milánóiak viszonya, amióta a bergamóiak a nyáron nem engedték el Ademola Lookmant – kérdés, leülnek-e ismét tárgyalni... A Gazzetta szerint a fekete-kékek körülnéztek Horvátországban is, s a 23 éves Moris Valincic, a zágrábi Dinamo jobbhátvédje 18 millió euróért megszerezhető.

Visszatérve a Szuperkupára: a győztes 9.5 millió eurót kap, plusz további 1.5 milliót a szaúdi Szuperkupa győztese elleni mérkőzésért. A második helyezett 6.7 millió euróra számíthat, az elődöntő vesztesei pedig 2.4 millióra – az olasz élvonal további tizenhat csapata között kétmillió eurót osztanak szét.

Az előző kiírást a Milan nyerte meg, az idén január 6-án megrendezett rijádi döntőben 3–2-re verte meg az Intert.

OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD

ELŐDÖNTŐ

Csütörtök

20.00: Napoli–Milan

Péntek

20.00: Bologna–Internazionale (Tv: Match4)

A döntőt december 22-én, hétfőn rendezik.