Doncic megsérült, a Clippers legyőzte a Lakerst

2025.12.21. 07:37
A Clippers legyűrte a Lakerst (Fotó: Getty Images)
NBA
Az NBA-alapszakasz legutóbbi játéknapján a Los Angeles-i rangadón a Clippers legyőzte a Lakerst – Luca Doncic megsérült. Véget ért a Denver hatmeccses győzelmi sorozata, a Nuggetset a Houston Rockets állította meg.

A Los Angeles-i rangadón a Clippers felülmúlta a Lakerst. Ehhez Kawhi Leonard 32 ponttal, 12 lepattanó megszerzésével és három gólpasszal segítette csapatát. A Clippers győzelméhez nagyban hozzájárult az is, hogy a vendégeknél Luca Doncic lábsérülést szenvedett, és a második negyed után már nem is tért vissza a pályára. LeBron James idénybeli legjobb teljesítményét nyújtva 36 pontig jutott, de ez is kevés volt.

Véget ért a Denver Nuggets hatmeccses nyerőszériája. A Houston Rockets 115–101-es sikeréből Kevin Durant 31 ponttal, hat lepattanóval és öt gólpasszal vette ki a részét.

NBA, ALAPSZAKASZ
Denver Nuggets–Houston Rockets 101–115
Philadelphia 76ers–Dallas Mavericks 121–114
New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 128–109
Toronto Raptors–Boston Cetltics 96–112
Detroit Pistons–Charlotte Hornets 112–86
Memphis Grizzlies–Washington Wizards 122–130
Golden State Warriors–Phoenix Suns 119–116
Utah Jazz–Orlando Magic 127–128 – h. u.
Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 93–98
Los Angeles Clippers–Los Angeles Lakers 109–88

Az állást ide kattintva nézheti meg.

 

