Doncic megsérült, a Clippers legyőzte a Lakerst

A Los Angeles-i rangadón a Clippers felülmúlta a Lakerst. Ehhez Kawhi Leonard 32 ponttal, 12 lepattanó megszerzésével és három gólpasszal segítette csapatát. A Clippers győzelméhez nagyban hozzájárult az is, hogy a vendégeknél Luca Doncic lábsérülést szenvedett, és a második negyed után már nem is tért vissza a pályára. LeBron James idénybeli legjobb teljesítményét nyújtva 36 pontig jutott, de ez is kevés volt.

Véget ért a Denver Nuggets hatmeccses nyerőszériája. A Houston Rockets 115–101-es sikeréből Kevin Durant 31 ponttal, hat lepattanóval és öt gólpasszal vette ki a részét.

NBA, ALAPSZAKASZ

Denver Nuggets–Houston Rockets 101–115

Philadelphia 76ers–Dallas Mavericks 121–114

New Orleans Pelicans–Indiana Pacers 128–109

Toronto Raptors–Boston Cetltics 96–112

Detroit Pistons–Charlotte Hornets 112–86

Memphis Grizzlies–Washington Wizards 122–130

Golden State Warriors–Phoenix Suns 119–116

Utah Jazz–Orlando Magic 127–128 – h. u.

Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 93–98

Los Angeles Clippers–Los Angeles Lakers 109–88

