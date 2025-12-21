Nemzeti Sportrádió

Bognár György: A szünet után a játékosok mintha kivették volna a szabadságot...

2025.12.21. 09:14
Bognár György a megszerzett pontszámmal elégedett, a játékkal már kevésbé (Fotó: Árvai Károly)
A Paks hazai pályán nyert a Nyíregyháza ellen, míg a Zalaegerszeg és az MTK nem bírt egymással a labdarúgó NB I 18. fordulójában. Így értékelték a szakvezetők a mérkőzéseket.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 1–1 (0–1)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Csonka
Gólszerző: Klausz (90+1.), ill. Molnár Á. (29.)

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– A hajrában sikerült kiharcolniuk a döntetlent: gondolom, kissé beleőszült ebbe a meccsbe?     
–  Nehéz bajnoki volt, ugyanis az ellenfél teljes csapattal a védekezésre koncentrált. Többféleképpen próbálkoztunk begyötörni a hálóba a labdát, sok helyzetünk volt, megérdemeltük volna a győzelmet. Látszott, hogy nyerni akarunk, az ellenfél pedig a vezetése birtokában beállt a kapuja elé. Tehát a lényeg: egy csapat játszott győzelemre, a ZTE.

– Hat mérkőzés óta veretlen a csapat: milyen érzés így téli pihenőre menni?     
– Ez is azt jelenti, hogy a játékosok kezdettől fogva hittek a futballfelfogásunkban. Mindenkinek egyértelmű, milyen a ZTE stílusa. Szép eredménysor, hogy hat meccse veretlenek vagyunk, de az elsődleges cél továbbra is a bennmaradás. Persze ha így folytatjuk, a vártnál jóval hamarabb biztossá válhat az NB I-es tagságunk.

– Az eddig megszerzett huszonnégy ponttal elégedett?      
– Erre csak azt mondhatom, amit minden edző hangoztat: valamennyi meccsen győzni akarunk, ez pontokban is meglátszik. Fontos, hogy ne térjünk le az útról, és ne csak mondjuk, hanem valóban a győzelemre törjünk, mert ez a mentalitás vezetett el odáig, hogy most huszonnégy pontja van a ZTE-nek.

Labdarúgó NB I
19 órája

A ráadásban egyenlített a ZTE az MTK ellen

Horváth Dávid vezetőedző döntetlennel búcsúzott a fővárosiak kispadjától; a ZTE már hat meccs óta veretlen.
Nuno Campos (balra) és Horváth Dávid (Fotó: Kovács Péter)

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Úgy tűnt, elviszik mind a három pontot Zalaegerszegről, végül egy lett belőle. Csalódott?     
– Négy vereség után érkeztünk Zalaegerszegre, ezért az volt a legfontosabb, hogy ne kapjunk ki. Megszereztük a vezetést, volt lehetőség a második gólra is, de a kapusunknak tizenegyest kellett védenie, és megúsztunk egy kritikus helyzetet, amikor a gólvonalon pattogott a labda. Reális eredmény született.

– Miért döntött úgy, hogy Demjén Patrik helyett ezúttal Fadgyas Tamás kezd a kapuban?     
– A döntés Fadgyas Tamás mellett szólt, mintsem Demjén Patrik ellen. Az edzésmunkája kiváló, a kupameccseken is jó teljesítményt nyújtott, azt éreztem, hogy négy vereség után ráfér a frissítés a csapatra. Reméltem, hogy az új szereplő pluszt tud adni a védekezésben. Nagyszerűen teljesített, tizenegyest hárított, és jó közbeavatkozásai voltak. 

– Tudni lehet, hogy Pinezits Máté veszi át az MTK irányítását, de ön is a klubban marad más szerepkörben: miképp látja a kialakult helyzetet?     
– A klubvezetőséggel közösen hoztuk meg ezt a döntést. A tizenkét csapatos NB I-ben hullámvasúton érzi magát az ember, ez nagy energiákat emészt fel, ehhez olyan erő kell, amely száz százalékig erre tud koncentrálni. Úgy láttuk, az a megfelelő döntés, ha változás lesz a vezetőedzői poszton. Habár Pinezits Máté személyében új szakvezető jön, a stratégia marad. Jó a kapcsolatom vele, barátok vagyunk, sokat egyeztettünk az elmúlt napokban, remélem, a pluszenergiáival a felsőházért tud harcolni az MTK.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (2–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2130 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Tóth B. (10., 36.), ill. Temesvári (61.)

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Kiváló első félidőt produkált a csapat, aztán mégis izgulniuk kellett, hogy meglegyen a győzelem: mi történt?     
– Az első játékrészben valóban sok lehetőséget alakított ki a csapat, megérdemelt volt a kétgólos vezetés is. Aztán a szünet után mintha a játékosok kivették volna a szabadságot, teljesen megváltozott a meccs képe, és Nyíregyháza közel állt az egyenlítéshez, úgyhogy volt miért izgulni...

– A kérdés így továbbra is az: mitől változott meg a játék a szünet után?     
– Az öltözőben elmondtam, rendben volt az első negyvenöt perc, de meg kell szerezni a harmadik gólt, az dönti el a mérkőzést. Nem birtokoltuk a labdát, elvesztettük a párharcokat, és nemcsak a földön, hanem a levegőben is egyértelműen jobb volt az ellenfél.

– Harminchárom pontot szerzett ősszel a Paks, elégedett a szezonnal?     
– A pontmennyiséggel maximálisan, ha így nézzük, nagyon jó az őszünk, a játékkal már kevésbé. Ránk az jellemző, hogy uraljuk a mérkőzéseket, idén azonban többször is előfordult, hogy nem sikerült. Igaz, átalakulóban van a csapat, ezért hullámzóbb a teljesítmény, mint megszoktuk.

Labdarúgó NB I
16 órája

Majdnem elszórakozta a Paks, de végül is legyőzte a Nyíregyházát az évzárón

Tóth Barna duplázott az első félidőben, a hajrában csak centiken múlt a nyíregyháziak egyenlítő gólja.
Bódog Tamás 

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Közel jártak a bravúrhoz, mégis pont nélkül maradtak: nagyon csalódott?     
– Az első félidő értékelhetetlen, totális káosz volt. Negyvenöt percet ajándékoztunk a Paksnak, ugyanakkor amit szünet után mutatott a csapat, az szenzációs volt! Érthetetlen, miért nem lehet így játszani végig… A játékosok küzdöttek egymásért, közel jártak az egyenlítéshez, de gratulálnom kell a Paksnak.

– Két ellentétes félidőt mutatott a Spartacus, de mi nem működött az elsőben, és minek köszönhető a javulás?     
– A játékosok is érezték, nagyon nem sikerült a mérkőzés első fele, cseréltünk kettőt, én pedig azt kértem, próbáljanak meg végre játszani. Nagyon fájó a szünet előtti teljesítmény, viszont fordulás után felálltunk, megvoltak a lehetőségeink, ezért jár a dicséret.

– Miután átvette a csapatot, jó eredményeket értek el, ám négy vereséggel fejezték be az évet – gondolta volna, hogy ennyire nehéz lesz?     
– Egy kieső helyen álló csapat nem véletlenül áll ott, ahol. Jöhetnék azzal, hogy rendre olyan ellenfelekkel játszottunk, akik ott vannak az élmezőnyben vagy éppen aktuálisan a tabella első helyén álltak, ám ez kifogás lenne, csak az számít, hány pont van a csapatnév mögött. Tavasszal majd azért dolgozunk, hogy minden jobb legyen.

Labdarúgó NB I
1 órája

Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy ilyen sok örömet tudtunk szerezni a szurkolóknak

Hornyák Zsolt célja továbbra is az, hogy megnyerje a Puskás Akadémiával a bajnokságot.

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. ETO FC Győr

18

105336–17+1935
2. Ferencvárosi TC

18

104435–18+1734
3. Paksi FC

18

96339–26+1333
4. Debreceni VSC

17

94426–20+631
5. Puskás Akadémia

18

84624–23+128
6. Kisvárda

17

73721–29–824
7. Zalaegerszegi TE

18

66629–26+324
8. MTK Budapest

18

63933–37–421
9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

18

46824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus

18

351019–34–1514
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

