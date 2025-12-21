Bognár György: A szünet után a játékosok mintha kivették volna a szabadságot...

Nuno Campos (balra) és Horváth Dávid (Fotó: Kovács Péter)

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Úgy tűnt, elviszik mind a három pontot Zalaegerszegről, végül egy lett belőle. Csalódott?

– Négy vereség után érkeztünk Zalaegerszegre, ezért az volt a legfontosabb, hogy ne kapjunk ki. Megszereztük a vezetést, volt lehetőség a második gólra is, de a kapusunknak tizenegyest kellett védenie, és megúsztunk egy kritikus helyzetet, amikor a gólvonalon pattogott a labda. Reális eredmény született.

– Miért döntött úgy, hogy Demjén Patrik helyett ezúttal Fadgyas Tamás kezd a kapuban?

– A döntés Fadgyas Tamás mellett szólt, mintsem Demjén Patrik ellen. Az edzésmunkája kiváló, a kupameccseken is jó teljesítményt nyújtott, azt éreztem, hogy négy vereség után ráfér a frissítés a csapatra. Reméltem, hogy az új szereplő pluszt tud adni a védekezésben. Nagyszerűen teljesített, tizenegyest hárított, és jó közbeavatkozásai voltak.

– Tudni lehet, hogy Pinezits Máté veszi át az MTK irányítását, de ön is a klubban marad más szerepkörben: miképp látja a kialakult helyzetet?

– A klubvezetőséggel közösen hoztuk meg ezt a döntést. A tizenkét csapatos NB I-ben hullámvasúton érzi magát az ember, ez nagy energiákat emészt fel, ehhez olyan erő kell, amely száz százalékig erre tud koncentrálni. Úgy láttuk, az a megfelelő döntés, ha változás lesz a vezetőedzői poszton. Habár Pinezits Máté személyében új szakvezető jön, a stratégia marad. Jó a kapcsolatom vele, barátok vagyunk, sokat egyeztettünk az elmúlt napokban, remélem, a pluszenergiáival a felsőházért tud harcolni az MTK.

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (2–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 2130 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Tóth B. (10., 36.), ill. Temesvári (61.)

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Kiváló első félidőt produkált a csapat, aztán mégis izgulniuk kellett, hogy meglegyen a győzelem: mi történt?

– Az első játékrészben valóban sok lehetőséget alakított ki a csapat, megérdemelt volt a kétgólos vezetés is. Aztán a szünet után mintha a játékosok kivették volna a szabadságot, teljesen megváltozott a meccs képe, és Nyíregyháza közel állt az egyenlítéshez, úgyhogy volt miért izgulni...

– A kérdés így továbbra is az: mitől változott meg a játék a szünet után?

– Az öltözőben elmondtam, rendben volt az első negyvenöt perc, de meg kell szerezni a harmadik gólt, az dönti el a mérkőzést. Nem birtokoltuk a labdát, elvesztettük a párharcokat, és nemcsak a földön, hanem a levegőben is egyértelműen jobb volt az ellenfél.

– Harminchárom pontot szerzett ősszel a Paks, elégedett a szezonnal?

– A pontmennyiséggel maximálisan, ha így nézzük, nagyon jó az őszünk, a játékkal már kevésbé. Ránk az jellemző, hogy uraljuk a mérkőzéseket, idén azonban többször is előfordult, hogy nem sikerült. Igaz, átalakulóban van a csapat, ezért hullámzóbb a teljesítmény, mint megszoktuk.