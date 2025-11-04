Araújo átlövésére Vlahovics válaszolt – nem kapott ki, de továbbra is nyeretlen a BL-ben a Juventus

JUVENTUS–SPORTING CP

Vélhetően nem bánták volna a Sportingnál, ha néhány héttel hamarabb jön szembe a torinói gigász – Igor Tudor menesztése után összekapták magukat a „zebrák”, akik a beugróként dirigáló Massimo Brambilla vezetésével odahaza az Udinesét verték meg, majd a frissen kinevezett Luciano Spallettivel a kispadon a Cremonese otthonában is nyerni tudtak. Mindeközben a portugálok egy (minden sorozatot figyelembe véve) ötmeccses győzelmi szériával a hátuk mögött érkeztek Torinóba – már kérdés, hogy a Sporting legutóbbi olasz túrája 2–1-es vereséget hozott Nápolyban.

Az első lehetőséget a 9. percben még a hazaiak hagyták ki Vlahovics révén, de három perccel később már a Sporting volt eredményes: Trincao találta meg a 16-os belül Maximiliano Araújót, aki 15 méterről, kissé balra sodródva lőtt élesen a bal kapufa tövére, ahonnan a labda a hálóba vágódott. Percekkel később centikre járt az újabb góltól a lisszaboni együttes, de Trincao bombája a keresztlécen csattant. Ezt követően szinte azonnal egyenlíthetett volna a Juventus, de portugál kaput védő Rui Silva kétszer is kibabrált Vlahoviccsal.

Rövid időre leült a meccs, majd a játékrész utolsó 15 percébe lépve a Juventus percei következtek. A 32. percben Locatelli lőtt a kapu mellé, két perccel később pedig már ünnepelhettek a torinói drukkerek, miután a Yildiz labdájával meglóduló Thuram remek ütemben centerezett a berobbanó Dusan Vlahovics elé, aki negyedjére – becsúszva – már bevette Rui Silva kapuját.

A fordulás után a Spalletti-csapat irányította a találkozót, de hiába volt aktívabb az olasz rekordbajnok, az igazán nagy gólhelyzetek elmaradtak, s ez a Sporting védelmét dicsérte. A Juve a mérkőzés ráadásában jutott meccslabdához, de Jonathan David közeli fejesét óriási bravúrral tolta a léc fölé Rui Silva. Maradt a döntetlen, amelynek a Sporting örülhet inkább, míg a továbbra is nyeretlen olaszoknak össze kell kapniuk magukat a hátralevő meccseken. 1–1

ATLÉTICO MADRID–UNION SAINT-GILLOISE

Míg a La Ligában magabiztosan hozza a kötelezőt az Atlético Madrid, addig a BL-ben rapszodikus formát mutattak a „matracosok”. A Frankfurt ellen még 5–1-re nyertek, viszont Liverpoolban drámai 3–2-es zakót, míg az Arsenal otthonában egy 4–0-s vereséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A másik oldalon a belga aranyérmes Union Saint-Gilloise eindhoveni diadallal kezdte az alapszakaszt, utána viszont odahaza négyet kapott a Newcastle Unitedtől és az Intertől is.

A mérkőzés legelején a vendég belgák voltak veszélyesebbek, majd a félidő derekán kényszerből cserélt Diego Simeone: a megsérülő Le Normand helyére José María Giménez érkezett. A jég a szünet előtti percekben tört meg: Giuliano Simeone tört be a 16-oson belülre, passzával két védőből is bolondot csinált, míg a labdát Julián Álvarez átvette, és félfordulatból a bal alsóba lőtt. A félidő ráadásában Griezmann is betalált, de a gólt les miatt érvénytelenítette a VAR.

A fordulás után a madridiak irányítottak, s az 50. percben Giuliano Simeone járt közel a második gól megszerzéséhez. A félidő derekán a belgák is elmentek az egyenlítés mellett, majd a 72. percben valamelyest megnyugodhattak az Atlético hívei: kaotikus akció végén Conor Gallagher lőtt 12 méterről a léc alá. Nyolc perccel később visszajött a meccsbe a belga együttes, Bufal szabadrúgását Ross Sykes bólintotta Oblak kapujába. A végjátékban mindkét fél betalálhatott volna: Álvarez ziccerét Scherpen védte bravúrral, míg a másik oldalon Niang szórakozta el az egyenlítési lehetőséget. A ráadás legvégén Marcos Llorente gólja zárta le a meccset – a vártnál izgalmasabb körülmények között tartotta otthon a pontokat az Atlético. 3–1

TOTTENHAM HOTSPUR–KÖBENHAVN

A BL-ben még veretlen Spurs esélyesként lépett pályára, és nagy fölényben futballozott, szűk 20 perc alatt pedig előnybe is került. Xavi Simonstól kapott remek labdát Brennan Johnson, eltolta Dominik Kotarski mellett, és a tizenhatos oldalsó vonalán túlról az üres kapuba gurított. A dánok nem sokat mutattak az első félidőben, a szünet előtt pedig megúszták az újabb kapott gólt, mivel Randal Kolo Muani nagy helyzetben a kapu mellé lőtt.

A fordulást követően javított Kolo Muani, megindult egy hosszúnak tűnő indításra, a kapus belerúgta a labdát, amelyet így megszerzett, majd lekészített Wilson Odobertnek, aki 11 méterről a bal alsóba gurított. Pár perc múlva emberhátrányba került a Tottenham, mivel Brennan Johnson hátulról rácsúszott Marcos López Achillesére, ez azonban nem zavarta meg a hazaiakat, akik bő tíz percen belül megduplázták góljaik számát. Előbb Micky van de Ven 70 méteres sprint után használta ki a ziccerét, aztán Joao Palhinha lőtt a kapuba Cristian Romero passzából. Ezzel minden nyitott kérdés eldőlt, a londoni csapat magabiztos győzelemmel lépett nagyot a továbbjutás felé, s az is belefért neki, hogy a ráadás során Richarlison a lécre lőtt tizenegyesből. 4–0

OLYMPIAKOSZ–PSV

Az Olympiakosz 2021-ben 5–4-es összesítéssel (4–2 otthon, 1–2 idegenben) kiejtette a PSV-t az Európa-ligában, így bejutott a nyolcaddöntőbe – csupán ennyi volt a két csapat közös múltja a mérkőzés előtt. Ez a találkozó a görögöknek indult jobban, mivel a 17. percben megszerezték vezetést, amikor Gelson Martins 11 méterről a bal felsőbe bombázott.

A hollandok nem igazán tudtak mit kezdeni a hazaiak védelmével, sőt, örülhettek, hogy nem kerültek nagyobb hátrányba, főleg amikor a gólszerző Martins a lécet találta el. A mostani BL-kiírásban még nyeretlen Olympiakosz nem döntötte el a meccset, és erre a 93. percben ráfázott. Némi szerencsével Ricardo Pepi elé pattant a labda, az amerikai erre 13 méterről a bal alsóba lőtt, így az eindhoveniek megmentettek egy pontot. 1–1

BODÖ/GLIMT–MONACO

Mindkét csapat az első győzelmére hajtott a BL-idényben, és a Monacót óvatosságra inthette, hogy egyszer már kikapott Norvégiában, még 2005-ben 1–0-ra a Viking FK vendégeként az UEFA-kupában. A hercegségbeliek ezúttal előnybe tudtak kerülni, miután a szünet előtt Folarin Balogun hét méterről, kifejezetten éles szögből felvarrta a labdát a rövid felsőbe. Majdnem egyből jött az egyenlítés, Kasper Högh lövésénél azonban Philipp Köhn a kapufára tolta a labdát.

A második félidőben nagyon nyomott a Bodö/Glimt, főleg Patrick Berg és Högh járt közel a gólhoz. A nagy igyekezet aztán egy rossz belépőhöz vezetett, Jostein Gundersen megtaposta boka fölött Mika Biereth lábát. A hajrára tehát megfogyatkoztak a norvégok, akiknek nem sikerült egyenlíteniük, a Monaco megszerezte a három pontot. 0–1

