Lautaro Martínez duplázott, győzött Pisában az Inter

Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, de a pontatlan befejezések miatt 0–0-val mentek pihenőre a felek. A Pisa bátran futballozott, M'Bala Nzola és Gabriele Piccinini is veszélyt teremtett, míg az Internél Lautaro Martínez volt a legaktívabb.

A fordulás után felpörögtek az események: Alberto Gilardino csapata gyors kontrákkal tartotta nyomás alatt az Inter védelmét, Nzola kétszer is közel járt a vezetés megszerzéséhez. Cristian Chivu több cserével próbált frissíteni, köztük bekerült Pio Esposito is – ez döntő húzásnak bizonyult.

A 69. percben ugyanis Esposito remekül ugratta ki Martínezt, aki erőből, kapásból a hálóba lőtt. A Pisa a hajrában sem adta fel, de Yann Sommer minden próbálkozást védett, ráadásul a milánóiak kapitánya másodszor is eredményes lett.

Az Inter így nehéz mérkőzésen aratott fontos idegenbeli győzelmet, a Pisa pedig dicséretet érdemel szervezett játékáért és a veszélyes kontrákért, még ha pontot nem is sikerült szereznie.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)

Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)

KÉSŐBB

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)

Pénteken játszották

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)