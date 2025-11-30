Nemzeti Sportrádió

Lautaro Martínez duplázott, győzött Pisában az Inter

ROCK PÉTER
2025.11.30. 15:47
Ez Lautaro Martínez napja volt (Fotó: Getty Images)
Serie A Inter Pisa
A Milantól és az Atlético Madridtól elszenvedett vereség után a Pisa otthonában kötelező volt a győzelem az Internek, amely Lautaro Martínez duplájával be is gyűjtötte a három pontot a Serie A 13. fordulójában vasárnap.

Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, de a pontatlan befejezések miatt 0–0-val mentek pihenőre a felek. A Pisa bátran futballozott, M'Bala Nzola és Gabriele Piccinini is veszélyt teremtett, míg az Internél Lautaro Martínez volt a legaktívabb.

A fordulás után felpörögtek az események: Alberto Gilardino csapata gyors kontrákkal tartotta nyomás alatt az Inter védelmét, Nzola kétszer is közel járt a vezetés megszerzéséhez. Cristian Chivu több cserével próbált frissíteni, köztük bekerült Pio Esposito is – ez döntő húzásnak bizonyult.

A 69. percben ugyanis Esposito remekül ugratta ki Martínezt, aki erőből, kapásból a hálóba lőtt. A Pisa a hajrában sem adta fel, de Yann Sommer minden próbálkozást védett, ráadásul a milánóiak kapitánya másodszor is eredményes lett.

Az Inter így nehéz mérkőzésen aratott fontos idegenbeli győzelmet, a Pisa pedig dicséretet érdemel szervezett játékáért és a veszélyes kontrákért, még ha pontot nem is sikerült szereznie.

OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)
Lecce–Torino 2–1 (L. Coulibaly 20., Banda 22., ill. C. Adams 57.)
KÉSŐBB
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)
Pénteken játszották
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

  1. Milan

13

8

4

1

19–9

+10 

28 

  2. Internazionale

13

9

4

28–13

+15 

27 

  3. Roma

12

9

3

15–6

+9 

27 

  4. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8 

25 

  5. Bologna

12

7

3

2

21–8

+13 

24 

  6. Como

13

6

6

1

19–7

+12 

24 

  7. Juventus

13

6

5

2

17–12

+5 

23 

  8. Lazio

13

5

3

5

15–10

+5 

18 

  9. Udinese

13

5

3

5

14–20

–6 

18 

10. Sassuolo

13

5

2

6

16–16

17 

11. Cremonese

12

3

5

4

13–16

–3 

14 

12. Torino

13

3

5

5

12–23

–11 

14 

13. Atalanta

12

2

7

3

14–14

13 

14. Lecce

13

3

4

6

10–17

–7 

13 

15. Cagliari

13

2

5

6

13–19

–6 

11 

16. Genoa

13

2

5

6

13–20

–7 

11 

17. Parma

13

2

5

6

9–17

–8 

11 

18. Pisa

13

1

7

5

10–18

–8 

10 

19. Fiorentina

12

6

6

10–19

–9 

20. Verona

13

6

7

8–20

–12 

 

 

Ezek is érdekelhetik