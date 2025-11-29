Nemzeti Sportrádió

A Dortmund megnyerte a rangadót Leverkusenben

R. P.R. P.
2025.11.29. 20:36
null
Fontos három ponthoz jutott a Dortmund (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 12. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Borussia Dortmund 2–1-re legyőzte a Bayer Leverkusent idegenben, és felnyomult a harmadik helyre a táblázaton.

 

A Leverkusen és a Dortmund a forduló rangadóját játszotta a német élvonalban, előbbi a harmadik, utóbbi a negyedik helyen állt a játéknap előtt.

Aarón Anselmino és Karim Adeyemi góljával a Borussia magabiztosan vezetett. A hajrá izgalmasan alakult, mert a 83. percben Christian Kofane szépített. A hazaiak óriási energiával rohamoztak az egyenlítésért, ám a BVB védelme mindent hárított, így nagyon fontos három ponthoz jutottak a Ruhr-vidékiek. 1–2

Érdekesség, hogy a Leverkusen 63 százalékban birtokolta a labdát, és több kapura lövése is volt (10–7) riválisánál.

NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)

Vasárnap
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
Pénteken játszották
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1211144–9+35 34 
2. RB Leipzig1282222–13+9 26 
3. Borussia Dortmund1274121–11+10 25 
4. Bayer Leverkusen1272328–17+11 23 
5. Hoffenheim1272325–17+8 23 
6. Stuttgart1171320–15+5 22 
7. Eintracht Frankfurt1162327–22+5 20 
8. Werder Bremen1244416–21–5 16 
9. 1. FC Köln1243521–20+1 15 
10. Union Berlin1243515–19–4 15 
11. Mönchengladbach1234516–19–3 13 
12. Freiburg1134415–20–5 13 
13. Augsburg1231815–27–12 10 
14. Hamburg112369–17–8 
15. Wolfsburg1122713–21–8 
16. Heidenheim1222810–27–17 
17. St. Pauli1221910–24–14 
18. Mainz1113711–19–8 

 

 

Ezek is érdekelhetik