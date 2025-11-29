A Dortmund megnyerte a rangadót Leverkusenben

A Leverkusen és a Dortmund a forduló rangadóját játszotta a német élvonalban, előbbi a harmadik, utóbbi a negyedik helyen állt a játéknap előtt.

Aarón Anselmino és Karim Adeyemi góljával a Borussia magabiztosan vezetett. A hajrá izgalmasan alakult, mert a 83. percben Christian Kofane szépített. A hazaiak óriási energiával rohamoztak az egyenlítésért, ám a BVB védelme mindent hárított, így nagyon fontos három ponthoz jutottak a Ruhr-vidékiek. 1–2

Érdekesség, hogy a Leverkusen 63 százalékban birtokolta a labdát, és több kapura lövése is volt (10–7) riválisánál.

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund 1–2 (Kofane 83., ill. Anselmino 41., Adeyemi 65.)

Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)

Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)

Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)

Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)

Vasárnap

15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg

19.30: Freiburg–Mainz

Pénteken játszották

Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0