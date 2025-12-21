Slot: Azt hittem, kilenc ember ellen könnyebb lesz



„Azt hittem, kilenc ember ellen könnyebb lesz, de nem így történt – mondta Arne Slot a sajtótájékoztatón. – Szabadrúgásokból még veszélyesek lehettek, és tudom, hogy Pedro Porro milyen jó ebben. A szögletnél is megmutatta, ami a Spurs szépítő góljához vezetett. Reméltem, hogy kettős emberelőnyben távol tudjuk őket tartani a kapunktól, de úgy tűnt, hogy ők játszanak tizenegy emberrel, és mi vagyunk kilencen. Egyre csak támadtak, de nem lett belőle újabb gól.”

„Alexander Isakról nincsenek híreim – mondta Slot a sérülés miatt lecserélt svéd támadóról. – Conor Bradleyt is le kellett hoznom, mert nem tudta folytatni. Ő vissza akart menni a pályára, de vele ellentétben Isak még csak meg sem próbálta, és ez nem jó jel.”

„Nyilván örülök, hogy megint harcolunk, hogy ott legyünk az első négyben a tabellán. Az idény elején ez nem igazán izgatott, mert mi mindig a lehető legjobbra törekszünk. Jó kezdet után csalódást keltő eredmények sorozata jött, de ne feledjük, a Bajnokok Ligájában jól ment a nehéz sorsolás ellenére. Magyarán azért nem ment annyira rosszul a csapatnak, persze még nem vagyunk tökéletesek.”

Thomas Frank a játékvezetésre panaszkodott. A Tottenham két piros lapja közül az elsőt Xavi Simons kapta, a másodikat a ráadásban Cristian Romero a második sárgája után. Frank elsősorban a Liverpool második gólja előtt történteket emelte ki, ami után Romero megkapta az első lapját reklamálásért.

„A játékvezető, John Brooks nagyot hibázott – idézi a BBC a dán szakvezetőt. – A gól előtt Hugo Ekitiké két kézzel ellökte Cristiant, nem is értem, hogyan nem látta. Jó, hogy ott vannak az emberek a VAR-szobában, segítenek, ha szükség van rá, de most nem tették meg. Ez volt a második hiba. Ha a játékvezető tette volna a dolgát, akkor Cristian nem kapta volna meg az első lapját.”

Hugo Ekitiké a Sky Sportsnak:

„Jó nagy nyomás alatt voltunk a végén, örülünk, hogy megúsztuk azt az időszakot, a mérkőzés egészét tekintve viszont megérdemeltük a három pontot.”