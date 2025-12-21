Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy ilyen sok örömet tudtunk szerezni a szurkolóknak

Hornyák Zsolt: Még mindig az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot!

Hornyák Zsolt arról beszélt, hogy hiányolta az agresszivitást és a kreativitást a csapatától. A felcsútiak vezetőedzője szerint a Győr megérdemelten nyert. Hornyák Zsolt kijelentette, még mindig célja, hogy megnyerje együttesével a bajnokságot.

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 4219 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Benbuali (1.), Njie (83.)