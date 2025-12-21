Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy ilyen sok örömet tudtunk szerezni a szurkolóknak
Győzött, és ezzel őszi első a labdarúgó NB I-ben a Győr. A Puskás Akadémia ellen 2–0-ra megnyert összecsapás után érthetően boldogan értékelt Borbély Balázs. Az ETO vezetőedzője elmondta, sok hiányzója volt a csapatnak, de büszke a játékosaira, mert így is megoldották a rájuk rótt feladatot. Borbély Balázs az ősz kapcsán elárulta, sokat jelent számára, hogy sok örömet szereztek a szurkolóknak, majd hozzátette, bízik benne, hogy hasonlóan sikeres lesz a 2026-os esztendő is.
Hornyák Zsolt: Még mindig az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot!
Hornyák Zsolt arról beszélt, hogy hiányolta az agresszivitást és a kreativitást a csapatától. A felcsútiak vezetőedzője szerint a Győr megérdemelten nyert. Hornyák Zsolt kijelentette, még mindig célja, hogy megnyerje együttesével a bajnokságot.
LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4219 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Benbuali (1.), Njie (83.)
Labdarúgó NB I
16 órája
Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett
Benbuali már az 53. másodpercben betalált Szappanosnak, majd a hajrában a csereként pályára lépő Njie szerezte a győriek második gólját.
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC Győr
18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|5. Puskás Akadémia
18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. MTK Budapest
18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|9. Újpest FC
17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
17
|3
|2
|12
|16–36
|–20
|11
