Borbély Balázs: Boldog vagyok, hogy ilyen sok örömet tudtunk szerezni a szurkolóknak

2025.12.21. 08:37
Borbély Balázs elégedett a győri ősszel (Fotó: Török Attila)
Győzött, és ezzel őszi első a labdarúgó NB I-ben a Győr. A Puskás Akadémia ellen 2–0-ra megnyert összecsapás után érthetően boldogan értékelt Borbély Balázs. Az ETO vezetőedzője elmondta, sok hiányzója volt a csapatnak, de büszke a játékosaira, mert így is megoldották a rájuk rótt feladatot. Borbély Balázs az ősz kapcsán elárulta, sokat jelent számára, hogy sok örömet szereztek a szurkolóknak, majd hozzátette, bízik benne, hogy hasonlóan sikeres lesz a 2026-os esztendő is.

Hornyák Zsolt: Még mindig az a célom, hogy megnyerjük a bajnokságot!

Hornyák Zsolt arról beszélt, hogy hiányolta az agresszivitást és a kreativitást a csapatától. A felcsútiak vezetőedzője szerint a Győr megérdemelten nyert. Hornyák Zsolt kijelentette, még mindig célja, hogy megnyerje együttesével a bajnokságot.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
ETO FC–Puskás Akadémia FC 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4219 néző. Vezette: Antal
Gólszerző: Benbuali (1.), Njie (83.)

Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett

Benbuali már az 53. másodpercben betalált Szappanosnak, majd a hajrában a csereként pályára lépő Njie szerezte a győriek második gólját.
   
AZ ÁLLÁS       
1. ETO FC Győr

18

105336–17+1935
2. Ferencvárosi TC

18

104435–18+1734
3. Paksi FC

18

96339–26+1333
4. Debreceni VSC

17

94426–20+631
5. Puskás Akadémia

18

84624–23+128
6. Kisvárda

17

73721–29–824
7. Zalaegerszegi TE

18

66629–26+324
8. MTK Budapest

18

63933–37–421
9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

18

46824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus

18

351019–34–1514
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

