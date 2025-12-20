Vasárnapi sportműsor: Újpest–Kazincbarcika és DVSC–Kisvárda az NB I-ben
DECEMBER 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
18. FORDULÓ
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
14.45: Nice–Saint-Étienne (II.)
14.45: Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille
14.45: Auxerre–Monaco
14.45: Strasbourg–Dunkerque (II.)
14.45: Concarneau (III.)–Nantes
17.30: Le Havre–Amiens (II.)
17.30: Rennes–Les Sables (V.)
17.30: Le Puy (III.)–Girondins Bordeaux (IV.)
17.30: Bassin Arcachon (V.)–Hauts Lyonnais (V.)
17.30: Orléans (III.)–Dieppe (IV.)
17.30: Montreuil (VI.)–Chauvigny (V.)
21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.) (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Braunschweig–Schalke (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ
12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
SKÓT BAJNOKSÁG
14.30: Hearts–Rangers (Tv: Match4)
SZERB SZUPERLIGA
20. FORDULÓ
13.00: OFK Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
17.45: Galatasaray–Kasimpasa (Tv: Sport2)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
20.00: Marokkó–Comore-szigetek
FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, helyosztók
Az 5. helyért
12.30: Magyarország–Románia
16.00: a 3. helyért
18.15: döntő
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills
19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals
19.00: New Orleans Saints–New York Jets
19.00: New York Giants–Minnesota Vikings
19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
22.25: Houston Texans–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, második csoportkör, A-csoport (Lille)
10.00: Budaörsi SC–ASD Tennistavolo Sassari (olasz)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)
KÉZILABDA
Német férfibajnokság
14.45: RN Löwen–Hamburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Atlanta Hawks–Chicago Bulls (Tv: Sport2)
0.00: New York Knicks–Miami Heat (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–UTE
18.30: DEAC–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
16.00: Vasas Akadémia–DVTK HunTherm
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Uni Győr
18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket
18.30: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
16.00: Szolnoki RK-SC SI–DEAC
17.00: MÁV Előre Foxconn–MAFC
17.00: Dunaújvárosi KSE–Kecskeméti RC
18.30: MEAFC-Peka Bau–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–Vasas SC
16.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn
17.00: MBH-Békéscsaba–UTE
20.00: TFSE–Szent Benedek RA
SZNÚKER
Scottish Open, döntő
14.30: Chris Wakelin (angol)–Chang Ping-jü (kínai) (Tv: Eurosport1)
19.45: Chris Wakelin (angol)–Chang Ping-jü (kínai) (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
9.45: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Alta Badia (Tv: Eurosport1)
11.00: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
13.05: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Alta Badia (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
14.30: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)
Síkrossz
11.50: világkupa, Innichen (Tv: Eurosport2)
Síugrás
15.45: világkupa, férfiak, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Nemzeti bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
10.30: férfi döntő
TEREPKERÉKPÁR
Világkupa, Koksijde
13.30: női verseny (Tv: M4 Sport)
14.55: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)
VÍVÁS
Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), csapatversenyek
9.00: női kard, férfi párbajtőr, női tőr
12.00: női párbajtőr, férfi tőr, férfi kard
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika
7.05: Mi történt eddig a labdarúgó NB idei utolsó fordulójában?
7.40: A FIFA The Best-gála díjazottjai
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Boczkó Gábort hívjuk, a hétvégi vívó országos bajnokság kapcsán
9.00: A Nemzeti Sport Gála tízes listái
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Jó András
15.00: Közvetítés az Újpest–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor Németh Kornél és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés a Debrecen–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László;
20.00: Interjúk a vívó országos bajnokság és a Békéscsaba–Újpest női röplabda Extraliga-mérkőzés után
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel