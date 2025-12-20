Vasárnapi sportműsor: Újpest–Kazincbarcika és DVSC–Kisvárda az NB I-ben

DECEMBER 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

18. FORDULÓ

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

14.45: Nice–Saint-Étienne (II.)

14.45: Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille

14.45: Auxerre–Monaco

14.45: Strasbourg–Dunkerque (II.)

14.45: Concarneau (III.)–Nantes

17.30: Le Havre–Amiens (II.)

17.30: Rennes–Les Sables (V.)

17.30: Le Puy (III.)–Girondins Bordeaux (IV.)

17.30: Bassin Arcachon (V.)–Hauts Lyonnais (V.)

17.30: Orléans (III.)–Dieppe (IV.)

17.30: Montreuil (VI.)–Chauvigny (V.)

21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.) (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Mainz–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Heidenheim–Bayern München (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Braunschweig–Schalke (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Torino

18.00: Fiorentina–Udinese

20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

SKÓT BAJNOKSÁG

14.30: Hearts–Rangers (Tv: Match4)

SZERB SZUPERLIGA

20. FORDULÓ

13.00: OFK Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

17.45: Galatasaray–Kasimpasa (Tv: Sport2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

20.00: Marokkó–Comore-szigetek

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec, csoportkör, helyosztók

Az 5. helyért

12.30: Magyarország–Románia

16.00: a 3. helyért

18.15: döntő

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills

19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–New York Jets

19.00: New York Giants–Minnesota Vikings

19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

22.25: Houston Texans–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, második csoportkör, A-csoport (Lille)

10.00: Budaörsi SC–ASD Tennistavolo Sassari (olasz)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

KÉZILABDA

Német férfibajnokság

14.45: RN Löwen–Hamburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Atlanta Hawks–Chicago Bulls (Tv: Sport2)

0.00: New York Knicks–Miami Heat (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–UTE

18.30: DEAC–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

16.00: Vasas Akadémia–DVTK HunTherm

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Uni Győr

18.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket

18.30: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Szolnoki RK-SC SI–DEAC

17.00: MÁV Előre Foxconn–MAFC

17.00: Dunaújvárosi KSE–Kecskeméti RC

18.30: MEAFC-Peka Bau–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–Vasas SC

16.00: KHG Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn

17.00: MBH-Békéscsaba–UTE

20.00: TFSE–Szent Benedek RA

SZNÚKER

Scottish Open, döntő

14.30: Chris Wakelin (angol)–Chang Ping-jü (kínai) (Tv: Eurosport1)

19.45: Chris Wakelin (angol)–Chang Ping-jü (kínai) (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

9.45: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Alta Badia (Tv: Eurosport1)

11.00: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

13.05: világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Alta Badia (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

14.30: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)

Síkrossz

11.50: világkupa, Innichen (Tv: Eurosport2)

Síugrás

15.45: világkupa, férfiak, HS 140, Engelberg (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Nemzeti bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

10.30: férfi döntő

TEREPKERÉKPÁR

Világkupa, Koksijde

13.30: női verseny (Tv: M4 Sport)

14.55: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

Országos bajnokság, Budapest (BOK Csarnok), csapatversenyek

9.00: női kard, férfi párbajtőr, női tőr

12.00: női párbajtőr, férfi tőr, férfi kard

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika

7.05: Mi történt eddig a labdarúgó NB idei utolsó fordulójában?

7.40: A FIFA The Best-gála díjazottjai

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Boczkó Gábort hívjuk, a hétvégi vívó országos bajnokság kapcsán

9.00: A Nemzeti Sport Gála tízes listái

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Jó András

15.00: Közvetítés az Újpest–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor Németh Kornél és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

17.30: Közvetítés a Debrecen–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László;

20.00: Interjúk a vívó országos bajnokság és a Békéscsaba–Újpest női röplabda Extraliga-mérkőzés után

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel