Bajnokesélyesként játszva nyert a Juventus a Roma ellen

LAZIO–CREMONESE
A két csapat összesen négyszer találta el a kaput. Az első félidőben Jamie Vardy révén a vendégek voltak közel a gólhoz, az angol fejese azonban fölé szállt. A 94. percben Matteo Cancellieri ugorhatott ki ziccerben, lövésig viszont nem jutott el, mert a csereként beálló Federico Ceccherini még a tizenhatoson kívül egy piros lapért cserébe felrúgta. A szabadrúgásból nem született gól, így 0–0-val zárult a találkozó.
JUVENTUS–ROMA
Telt ház, pazar hangulat – Torinóban az AS Roma tűnt jobbnak a mozgalmas, változatos első félidőben. Többet volt a labda a hazai térfélen, a fővárosiak jó néhányszor el is jutottak a Juve öt és felesére, de gólt nem szereztek. A legnagyobb figyelem persze Paulo Dybala mozdulatait kísérte, az argentin 2015 és 2022 között 293 tétmeccsen szerepelt a torinói klubnál, senkinek sem kellett bemutatni. A fordulatot az első félidő vége hozta el: Francisco Conceicao jobbról átment a bal oldalra, egészen közel Kenan Yildizhez, és a török-portugál összjátékból két nagy helyzet is adódott. Az elsőnél Mile Svilarban elakadt a portugál lövése, de a következő lehetőségnél már nem volt ellenszer: Francisco Conceicao ballal, a balösszekötő helyéről nagy erővel lőtt a bal alsó sarokba.
A fordulás után Kenan Yildiz növelhette volna az előnyt, majd Conceicao sarokkal próbálta becsapni a kapust, egyértelmű hazai fölény jellemezte a második játékrész elejét. Paulo Dybalának egy óra sem jutott, a Juve-drukkerek vastapsa közepette hagyta el a pályát. Aztán Francisco Conceicao és Bremer egyszerre jelezte, nem tudja folytatni a játékot; a cserék után a Roma mezőnyfölénybe került, de a Juventus volt veszélyesebb. Weston McKennie fejese után még kipattant a labda a kapusról, majd az amerikai Lois Openda elé tálalt, aki az üres kapuba passzolt: 2–0. Tommaso Baldanzi szépített, így izgalmasan alakult a hajrá, de a vége hazai győzelem lett.
Jobb volt a Juventus, és az év végére kiderült, az aranyéremre is esélyes lehet.
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
15
11
–
4
34–14
+20
33
|2. Milan
15
9
5
1
24–13
+11
32
|3. Napoli
15
10
1
4
22–13
+9
31
|4. Roma
16
10
–
6
17–10
+7
30
|5. Juventus
16
8
5
3
21–15
+6
29
|6. Bologna
15
7
4
4
23–13
+10
25
|7. Como
15
6
6
3
19–12
+7
24
|8. Lazio
16
6
5
5
17–11
+6
23
|9. Sassuolo
15
6
3
6
21–19
+2
21
|10. Cremonese
16
5
6
5
18–18
0
21
|11. Udinese
15
6
3
6
16–22
–6
21
|12. Atalanta
15
4
7
4
19–18
+1
19
|13. Torino
15
4
5
6
15–26
–11
17
|14. Lecce
15
4
4
7
11–19
–8
16
|15. Cagliari
15
3
5
7
15–21
–6
14
|16. Genoa
15
3
5
7
16–23
–7
14
|17. Parma
15
3
5
7
10–18
–8
14
|18. Verona
15
2
6
7
13–22
–9
12
|19. Pisa
15
1
7
7
10–20
–10
10
|20. Fiorentina
15
–
6
9
12–26
–14
6