Bajnokesélyesként játszva nyert a Juventus a Roma ellen

LAZIO–CREMONESE

A két csapat összesen négyszer találta el a kaput. Az első félidőben Jamie Vardy révén a vendégek voltak közel a gólhoz, az angol fejese azonban fölé szállt. A 94. percben Matteo Cancellieri ugorhatott ki ziccerben, lövésig viszont nem jutott el, mert a csereként beálló Federico Ceccherini még a tizenhatoson kívül egy piros lapért cserébe felrúgta. A szabadrúgásból nem született gól, így 0–0-val zárult a találkozó.

JUVENTUS–ROMA

Telt ház, pazar hangulat – Torinóban az AS Roma tűnt jobbnak a mozgalmas, változatos első félidőben. Többet volt a labda a hazai térfélen, a fővárosiak jó néhányszor el is jutottak a Juve öt és felesére, de gólt nem szereztek. A legnagyobb figyelem persze Paulo Dybala mozdulatait kísérte, az argentin 2015 és 2022 között 293 tétmeccsen szerepelt a torinói klubnál, senkinek sem kellett bemutatni. A fordulatot az első félidő vége hozta el: Francisco Conceicao jobbról átment a bal oldalra, egészen közel Kenan Yildizhez, és a török-portugál összjátékból két nagy helyzet is adódott. Az elsőnél Mile Svilarban elakadt a portugál lövése, de a következő lehetőségnél már nem volt ellenszer: Francisco Conceicao ballal, a balösszekötő helyéről nagy erővel lőtt a bal alsó sarokba.

A fordulás után Kenan Yildiz növelhette volna az előnyt, majd Conceicao sarokkal próbálta becsapni a kapust, egyértelmű hazai fölény jellemezte a második játékrész elejét. Paulo Dybalának egy óra sem jutott, a Juve-drukkerek vastapsa közepette hagyta el a pályát. Aztán Francisco Conceicao és Bremer egyszerre jelezte, nem tudja folytatni a játékot; a cserék után a Roma mezőnyfölénybe került, de a Juventus volt veszélyesebb. Weston McKennie fejese után még kipattant a labda a kapusról, majd az amerikai Lois Openda elé tálalt, aki az üres kapuba passzolt: 2­–0. Tommaso Baldanzi szépített, így izgalmasan alakult a hajrá, de a vége hazai győzelem lett.

Jobb volt a Juventus, és az év végére kiderült, az aranyéremre is esélyes lehet.

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lazio–Cremonese 0–0

Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)

Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Torino

18.00: Fiorentina–Udinese

20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)

Január 14.

18.30: Napoli–Parma

20.45: Internazionale–Lecce

Január 15.

18.30: Hellas Verona–Bologna

20.45: Como–Milan