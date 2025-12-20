Nemzeti Sportrádió

Bajnokesélyesként játszva nyert a Juventus a Roma ellen

2025.12.20. 22:50
Nem hozott gólt a Cremonese és a Lazio összecsapása (Fotó: Getty Images)
A Cremonese gól nélküli döntetlent játszott a Lazio otthonában az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. Este a Juventus 2–1-re legyőzte odahaza a Romát.

LAZIO–CREMONESE

A két csapat összesen négyszer találta el a kaput. Az első félidőben Jamie Vardy révén a vendégek voltak közel a gólhoz, az angol fejese azonban fölé szállt. A 94. percben Matteo Cancellieri ugorhatott ki ziccerben, lövésig viszont nem jutott el, mert a csereként beálló Federico Ceccherini még a tizenhatoson kívül egy piros lapért cserébe felrúgta. A szabadrúgásból nem született gól, így 0–0-val zárult a találkozó.

JUVENTUS–ROMA

Telt ház, pazar hangulat – Torinóban az AS Roma tűnt jobbnak a mozgalmas, változatos első félidőben. Többet volt a labda a hazai térfélen, a fővárosiak jó néhányszor el is jutottak a Juve öt és felesére, de gólt nem szereztek. A legnagyobb figyelem persze Paulo Dybala mozdulatait kísérte, az argentin 2015 és 2022 között 293 tétmeccsen szerepelt a torinói klubnál, senkinek sem kellett bemutatni. A fordulatot az első félidő vége hozta el: Francisco Conceicao jobbról átment a bal oldalra, egészen közel Kenan Yildizhez, és a török-portugál összjátékból két nagy helyzet is adódott. Az elsőnél Mile Svilarban elakadt a portugál lövése, de a következő lehetőségnél már nem volt ellenszer: Francisco Conceicao ballal, a balösszekötő helyéről nagy erővel lőtt a bal alsó sarokba.

A fordulás után Kenan Yildiz növelhette volna az előnyt, majd Conceicao sarokkal próbálta becsapni a kapust, egyértelmű hazai fölény jellemezte a második játékrész elejét. Paulo Dybalának egy óra sem jutott, a Juve-drukkerek vastapsa közepette hagyta el a pályát. Aztán Francisco Conceicao és Bremer egyszerre jelezte, nem tudja folytatni a játékot; a cserék után a Roma mezőnyfölénybe került, de a Juventus volt veszélyesebb. Weston McKennie fejese után még kipattant a labda a kapusról, majd az amerikai Lois Openda elé tálalt, aki az üres kapuba passzolt: 2­–0. Tommaso Baldanzi szépített, így izgalmasan alakult a hajrá, de a vége hazai győzelem lett.

Jobb volt a Juventus, és az év végére kiderült, az aranyéremre is esélyes lehet.

OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lazio–Cremonese 0–0
Kiállítva: Ceccherini (90+4. – Cremonese)
Juventus–Roma 2–1 (Conceicao 44., Openda 70., ill. Baldanzi 76.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Cagliari–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Torino
18.00: Fiorentina–Udinese
20.45: Genoa–Atalanta (Tv: Match4)
Január 14.
18.30: Napoli–Parma
20.45: Internazionale–Lecce
Január 15.
18.30: Hellas Verona–Bologna
20.45: Como–Milan

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

15

11

4

34–14

+20 

33 

2. Milan

15

9

5

1

24–13

+11 

32 

3. Napoli

15

10

1

4

22–13

+9 

31 

4. Roma

16

10

6

17–10

+7 

30 

5. Juventus

16

8

5

3

21–15

+6 

29 

6. Bologna

15

7

4

4

23–13

+10 

25 

7. Como

15

6

6

3

19–12

+7 

24 

8. Lazio

16

6

5

5

17–11

+6 

23 

9. Sassuolo

15

6

3

6

21–19

+2 

21 

10. Cremonese

16

5

6

5

18–18

21 

11. Udinese

15

6

3

6

16–22

–6 

21 

12. Atalanta

15

4

7

4

19–18

+1 

19 

13. Torino

15

4

5

6

15–26

–11 

17 

14. Lecce

15

4

4

7

11–19

–8 

16 

15. Cagliari

15

3

5

7

15–21

–6 

14 

16. Genoa

15

3

5

7

16–23

–7 

14 

17. Parma

15

3

5

7

10–18

–8 

14 

18. Verona

15

2

6

7

13–22

–9 

12 

19. Pisa

15

1

7

7

10–20

–10 

10 

20. Fiorentina

15

6

9

12–26

–14 

 

 

