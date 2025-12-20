Négyet vágott a PSG a Francia Kupában, Dembélé immár egyedül gólkirály az Enrique-érában

Az ötödik ligás Fontenay a közeli nagyvárosban, Nantes-ban fogadta a PSG-t, és ahogyan az várható volt, nem igazán tudta megnehezíteni a nagynevű ellenfél dolgát. A nyomasztó labdabirtoklási fölényt először Désiré Doué váltotta gólra közeli lövéssel, majd a szünet előtt a csapatkapitányi karszalagot viselő Ousmane Dembélé is betalált tizenegyesből.

Egy kis stat: Dembélének ez volt a 45. gólja hivatalos mérkőzésen azóta, hogy Luis Enrique a PSG vezetőedzője (2023. július), ezzel maga mögött hagyta a korszak korábbi legeredményesebb játékosát, az időközben Madridba igazoló (és szombaton egyébként szintén büntetőből gólt szerző) Kylian Mbappét (44). (Stats Foot)

A második félidő elején Goncalo Ramos gyors duplával nyomatékosította az erőviszonyokat, azaz a párizsiak magabiztos győzelemmel jutottak tovább – ebben a naptári évben már a 22. mérkőzésükön szereztek legalább négy gólt. Az öt európai csúcsligában nekik van a legtöbb ilyen meccsük, utánuk a Barcelona (19) és a Bayern München (16) következik.

Luis Enrique két abszolút újoncot is bevetett a 19 éves kapus, Renato Marin, valamint a 16 éves védő, David Boly személyében. Utóbbinak nem végződött jól az első mérkőzése a nagycsapatban: kapott egy rúgást a bokájára, és bár ápolás után visszatért, a 31. percben le kellett cserélni.

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Szombati mérkőzések

Vendée Fontenay Foot (V.)–Paris Saint-Germain 0–4

Biesheim (IV.)–Metz 0–3

Lusitanos Saint-Maur (IV.)–Lille 0–1

Lyon-La Duchere (V.)–Toulouse 1–2

Raon-l'Étape (VI.)–Paris FC 0–3

Le Gosier (VI.)–Lorient 0–7

Grenoble (II.)–Nancy (II.) 1–1 – 11-esekkel 3–5

Olympique Marcquois (VI.)–Troyes (II.) 1–3

Pontivy (V.)–Bastia (II.) 0–1

Stade Béthunois (VI.)–Sochaux (III.) 2–4

Mérignac (VI.)–Istres (IV.) 0–0 – 11-esekkel 5–6

Freyming (VII.)–Chantilly (IV.) 0–3

Bayeux FC (VI.)–Blois (IV.) 2–1

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Vasárnap játsszák

14.45: Nice–Saint-Étienne (II.)

14.45: Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille

14.45: Auxerre–Monaco

14.45: Strasbourg–Dunkerque (II.)

14.45: Concarneau (III.)–Nantes

17.30: Le Havre–Amiens (II.)

17.30: Rennes–Les Sables (V.)

17.30: Le Puy (III.)-Girondins Bordeaux (IV.)

17.30: Bassin Arcachon (V.)–Hauts Lyonnais (V.)

17.30: Orléans (III.)–Dieppe (IV.)

17.30: Montreuil (VI.)–Chauvigny (V.)

21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.)

Pénteken játszották

Les Herbiers (IV.)–Angers 0–0 – 11-esekkel 5–6

Avranches (IV.)–Brest 1–1 – 11-esekkel 5–4

Lens–Feignies Aulnoye FC (IV.) 3–1

Canet Roussillon (V.)–Montpellier (II.) 0–1

IC Croix (V.)–Reims (II.) 0–4

FC Périgny (VI.)–Le Mans (II.) 1–2

Guingamp (II.)–Laval (II.) 0–1