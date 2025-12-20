Négyet vágott a PSG a Francia Kupában, Dembélé immár egyedül gólkirály az Enrique-érában
Az ötödik ligás Fontenay a közeli nagyvárosban, Nantes-ban fogadta a PSG-t, és ahogyan az várható volt, nem igazán tudta megnehezíteni a nagynevű ellenfél dolgát. A nyomasztó labdabirtoklási fölényt először Désiré Doué váltotta gólra közeli lövéssel, majd a szünet előtt a csapatkapitányi karszalagot viselő Ousmane Dembélé is betalált tizenegyesből.
Egy kis stat: Dembélének ez volt a 45. gólja hivatalos mérkőzésen azóta, hogy Luis Enrique a PSG vezetőedzője (2023. július), ezzel maga mögött hagyta a korszak korábbi legeredményesebb játékosát, az időközben Madridba igazoló (és szombaton egyébként szintén büntetőből gólt szerző) Kylian Mbappét (44). (Stats Foot)
A második félidő elején Goncalo Ramos gyors duplával nyomatékosította az erőviszonyokat, azaz a párizsiak magabiztos győzelemmel jutottak tovább – ebben a naptári évben már a 22. mérkőzésükön szereztek legalább négy gólt. Az öt európai csúcsligában nekik van a legtöbb ilyen meccsük, utánuk a Barcelona (19) és a Bayern München (16) következik.
Luis Enrique két abszolút újoncot is bevetett a 19 éves kapus, Renato Marin, valamint a 16 éves védő, David Boly személyében. Utóbbinak nem végződött jól az első mérkőzése a nagycsapatban: kapott egy rúgást a bokájára, és bár ápolás után visszatért, a 31. percben le kellett cserélni.
FRANCIA KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Szombati mérkőzések
Vendée Fontenay Foot (V.)–Paris Saint-Germain 0–4
Biesheim (IV.)–Metz 0–3
Lusitanos Saint-Maur (IV.)–Lille 0–1
Lyon-La Duchere (V.)–Toulouse 1–2
Raon-l'Étape (VI.)–Paris FC 0–3
Le Gosier (VI.)–Lorient 0–7
Grenoble (II.)–Nancy (II.) 1–1 – 11-esekkel 3–5
Olympique Marcquois (VI.)–Troyes (II.) 1–3
Pontivy (V.)–Bastia (II.) 0–1
Stade Béthunois (VI.)–Sochaux (III.) 2–4
Mérignac (VI.)–Istres (IV.) 0–0 – 11-esekkel 5–6
Freyming (VII.)–Chantilly (IV.) 0–3
Bayeux FC (VI.)–Blois (IV.) 2–1
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Vasárnap játsszák
14.45: Nice–Saint-Étienne (II.)
14.45: Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille
14.45: Auxerre–Monaco
14.45: Strasbourg–Dunkerque (II.)
14.45: Concarneau (III.)–Nantes
17.30: Le Havre–Amiens (II.)
17.30: Rennes–Les Sables (V.)
17.30: Le Puy (III.)-Girondins Bordeaux (IV.)
17.30: Bassin Arcachon (V.)–Hauts Lyonnais (V.)
17.30: Orléans (III.)–Dieppe (IV.)
17.30: Montreuil (VI.)–Chauvigny (V.)
21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.)
Pénteken játszották
Les Herbiers (IV.)–Angers 0–0 – 11-esekkel 5–6
Avranches (IV.)–Brest 1–1 – 11-esekkel 5–4
Lens–Feignies Aulnoye FC (IV.) 3–1
Canet Roussillon (V.)–Montpellier (II.) 0–1
IC Croix (V.)–Reims (II.) 0–4
FC Périgny (VI.)–Le Mans (II.) 1–2
Guingamp (II.)–Laval (II.) 0–1
Francia Kupa: továbbjutott a Lens és az Angers, a Brest máris búcsúzott
A TOVÁBBI PROGRAM
Január 10–11: a legjobb 16 közé jutásért
Február 4.: nyolcaddöntő
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő