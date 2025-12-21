Nyögvenyelősen indult, sima lett a vége: az Eagles a Washingtont felülmúlva megnyerte csoportját – videó

Egyszerű volt a forgatókönyv, ha az Eagles felülmúlja a Washingtont, akkor megnyeri az NFC Keleti csoportját és bejut a rájátszásba. A címvédő azonban a divízióján belül idén sem a Dallas, sem a Giants ellen nem nyert idegenben. Ráadásul a Philadelphia hibát hibára halmozva játszott az első félidőben. Rögtön már a mérkőzés első játékában Will Shipley vétett fumblet, de ebből csak mezőnygólt ért el a Commanders. Az Eagles egy TD-vel átvette a vezetést az első negyed végén, viszont ezt követően a vendégek csak két kihagyott mezőnygólig jutottak, míg a Washington Jacory Croskey-Merrit egyyardos futott hatpontosával előnybe került a nagyszünetre.

A második félidőben már a szebbik arcát mutatta a címvédő, és négy támadósorozatából hármat touchdownnal zárt le. Az Eagles védelme is fellépett, folyamatosan gyors puntokra kényszerítette a Commanderst, Cooper DeJean pedig egyszer le is halászta a megsérült Marcus Mariota helyére beálló Josh Johnson passzát. A legvégén még egy TD-vel és az azt követő kétpontossal szépített a Washington, ez a lényegen már nem változtatott. A Philadelphia 29–18-ra felülkerekedett, ezzel megnyerte a csoportját, az Eagles az első csapat az NFC Keletben 21 éve, amely sorozatban két évben meg tudta nyerni a csoportot.

Jalen Hurts 185 yardot és két touchdownt passzolt, egyet DeVonta Smith, egyet pedig Dallas Goedert kapott el. AJ Brown kilenc elkapásból 95 yardot gyűjtött. Saquon Barkley pedig 21 labdacipelésből 132 yardot és egy TD-t szerzett. A hazaiaknál Marcus Mariota 95, Josh Johnson 43 yardot passzolt, a legtermékenyebb elkapó Terry McLaurin volt (három elkapás, 53 yard), míg Chris Rodriguez 63 yardot és egy hatpontost ért el a földön.

NFL

16. FORDULÓ

Szombat

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 18–29 (3–7, 7–0, 0–7, 8–15)

Vasárnap

2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Match4)

19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills

19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–New York Jets

19.00: New York Giants–Minnesota Vikings

19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Max4)

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons

22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

22.05: Houston Texans–Las Vegas Raiders

Hétfő

2..20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 (7–3, 0–10, 7–10, 16–7, 8–7) – hosszabbítás után