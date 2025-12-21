Karlsson remeklésével a Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NHL-ben

A Vancouver Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta, ezúttal a Boston Bruinst gyűrte le 5–4-re a hosszabbításban szerzett góllal. A sikerből Linus Karlsson két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét.

Jacob Fowler élete első, kapott gól nélküli meccsét hozta le, ráadásul a kapus csapata, a Montreal Canadiens 4–0-ra kiütötte a Pittsburgh Penguinst.

Robert Thomas két góllal és egy gólpasszal kulcsszerepet vállalt a St. Louis Blues 6–2-es diadalából a Florida ellen, véget vetve a Panthers négymérkőzéses nyerőszériájának.

NHL

ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Detroit Red Wings 2–5

New York Rangers–Philadelphia Flyers 5–4 – szétlövéssel

Ottawa Senators–Chicago Blackhawks 6–4

Minnesota Wild–Edmonton Oilers 5–2

Buffalo Sabres–New York Islanders 3–2 – szétlövéssel

Florida Panthers–St. Louis Blues 2–6

Nashville Predators–Toronto Maple Leafs 4–5 – szétlövéssel

Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes 6–4

Boston Bruins–Vancouver Canucks 4–5 – szétlövéssel

Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 4–0

Anaheim Ducks–Columbus Blue Jackets 4–3

Calgary Flames–Vegas Golden Knights 6–3

San Jose Sharks–Seattle Kraken 2–4

