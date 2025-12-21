Karlsson remeklésével a Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NHL-ben
A Vancouver Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta, ezúttal a Boston Bruinst gyűrte le 5–4-re a hosszabbításban szerzett góllal. A sikerből Linus Karlsson két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét.
Jacob Fowler élete első, kapott gól nélküli meccsét hozta le, ráadásul a kapus csapata, a Montreal Canadiens 4–0-ra kiütötte a Pittsburgh Penguinst.
Robert Thomas két góllal és egy gólpasszal kulcsszerepet vállalt a St. Louis Blues 6–2-es diadalából a Florida ellen, véget vetve a Panthers négymérkőzéses nyerőszériájának.
NHL
ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Detroit Red Wings 2–5
New York Rangers–Philadelphia Flyers 5–4 – szétlövéssel
Ottawa Senators–Chicago Blackhawks 6–4
Minnesota Wild–Edmonton Oilers 5–2
Buffalo Sabres–New York Islanders 3–2 – szétlövéssel
Florida Panthers–St. Louis Blues 2–6
Nashville Predators–Toronto Maple Leafs 4–5 – szétlövéssel
Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes 6–4
Boston Bruins–Vancouver Canucks 4–5 – szétlövéssel
Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 4–0
Anaheim Ducks–Columbus Blue Jackets 4–3
Calgary Flames–Vegas Golden Knights 6–3
San Jose Sharks–Seattle Kraken 2–4