Nemzeti Sportrádió

Karlsson remeklésével a Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NHL-ben

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 08:17
null
Linus Karlsson egyik gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Linus Karlsson NHL Montreal Canadiens Vancouver Canucks
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján a Vancouver Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta, a Montreal Canadiens 4–0-ra kiütötte a Pittsburgh Penguinst, a St. Louis Blues 6–2-re nyert a Florida ellen.

A Vancouver Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta, ezúttal a Boston Bruinst gyűrte le 5–4-re a hosszabbításban szerzett góllal. A sikerből Linus Karlsson két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. 

Jacob Fowler élete első, kapott gól nélküli meccsét hozta le, ráadásul a kapus csapata, a Montreal Canadiens 4–0-ra kiütötte a Pittsburgh Penguinst.

Robert Thomas két góllal és egy gólpasszal kulcsszerepet vállalt a St. Louis Blues 6–2-es diadalából a Florida ellen, véget vetve a Panthers négymérkőzéses nyerőszériájának.

NHL
ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Detroit Red Wings 2–5
New York Rangers–Philadelphia Flyers 5–4 szétlövéssel
Ottawa Senators–Chicago Blackhawks 6–4
Minnesota Wild–Edmonton Oilers 5–2
Buffalo Sabres–New York Islanders 3–2szétlövéssel
Florida Panthers–St. Louis Blues 2–6
Nashville Predators–Toronto Maple Leafs 4–5 szétlövéssel
Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes 6–4
Boston Bruins–Vancouver Canucks 4–5szétlövéssel
Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins 4–0
Anaheim Ducks–Columbus Blue Jackets 4–3
Calgary Flames–Vegas Golden Knights 6–3
San Jose Sharks–Seattle Kraken 2–4

Az álláshoz kattintson ide.

 

Linus Karlsson NHL Montreal Canadiens Vancouver Canucks
Legfrissebb hírek

NHL: 11 gól Anaheimben, Sherwood-tripla a Canucksban

Amerikai sportok
Tegnap, 8:48

NHL: McDavid folytatta pazar sorozatát, a pontlista élére ugrott

Amerikai sportok
2025.12.19. 07:20

Sorozatban ötödször nyert a keleten vezető Hurricanes

Amerikai sportok
2025.12.18. 07:35

Történelem az NHL-ben: megvan az első 1000 pontos német!

Jégkorong
2025.12.17. 08:07

NHL: a címvédő Florida idegenben öt gólt vágott a Tampának

Amerikai sportok
2025.12.16. 06:31

NHL: a hosszabbítást nem a Pittsburghnek találták ki

Amerikai sportok
2025.12.15. 08:19

NHL: másfél harmaddal a vége előtt még négygólos hátrányban volt, mégis nyert a Sharks

Amerikai sportok
2025.12.14. 11:24

NHL: rangadót nyert a Blues; megszakította rossz sorozatát a Mammoth

Amerikai sportok
2025.12.13. 08:39
Ezek is érdekelhetik