A Bruges ellen eltört az orra a Barcelona védőjének, kihagyhatja a hétvégi bajnokit

A klub közleménye szerint a 24 éves belső védő az FC Bruges elleni találkozón a hazaiak csereként beálló játékosával, Romeo Vermanttal ütközött egy fejpárbaj során, ennek következtében eltört az orra. Eric García nem is játszotta végig a mérkőzést, a 93. percben lecserélték. A gránátvörös-kékek közlése szerint a hátvédnek védőmaszkot kell viselnie, és felépülésétől függ, bevethető lesz-e a Celta Vigo elleni vasárnapi, idegenbeli bajnokin.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

First-team player Eric Garcia has suffered a nasal fracture.

He will be fitted with a protective mask and his recovery will determine his availability for the upcoming match against Celta. pic.twitter.com/BwJlLDJSzW — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2025

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2–1

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0–1

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1

Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2

Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3

Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0

Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2

Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1

Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1–1

Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1–1

Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4–0

Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1