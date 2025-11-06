Nemzeti Sportrádió

A Bruges ellen eltört az orra a Barcelona védőjének, kihagyhatja a hétvégi bajnokit

2025.11.06. 16:21
Eric García megsérült (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az FC Barcelona meglepetésre csak 3–3-as döntetlent játszott a belga FC Bruges otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A katalánok nemcsak pontokat veszítettek, ugyanis saját nevelésű védőjüknek, Eric Garcíának eltört az orra.

A klub közleménye szerint a 24 éves belső védő az FC Bruges elleni találkozón a hazaiak csereként beálló játékosával, Romeo Vermanttal ütközött egy fejpárbaj során, ennek következtében eltört az orra. Eric García nem is játszotta végig a mérkőzést, a 93. percben lecserélték. A gránátvörös-kékek közlése szerint a hátvédnek védőmaszkot kell viselnie, és felépülésétől függ, bevethető lesz-e a Celta Vigo elleni vasárnapi, idegenbeli bajnokin.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3
Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2–1
Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0–1
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1
Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3
Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0
Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1
Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2
Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0
Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0–3
Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0–0
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2
Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0–1
Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1–1
Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1–1
Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4–0
Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3–1

 

