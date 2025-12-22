Marozsán Fábián: Jó úton haladunk, és remélem, jövőre még többet érünk el

Ismét megtartotta évértékelő sajtótájékoztatóját Marozsán Fábián (ATP-51.), ezúttal a Budapest I. kerületi Maison bisztróban. A 26 éves teniszező 26–26-os mérleggel zárta a 2025-ös idényt, ezzel ő lett a harmadik teniszező az open érában Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után, aki egy évadban legalább 25 találkozót megnyert ATP-tornákon. Marozsán 57.-ként kezdte az idényt a világranglistán és 51.-ként fejezi be, ezzel a helyezése alapján továbbra is ő az első számú magyar férfiteniszező, emellett újabb mérföldkőként első elődöntőjét játszhatta ATP-tornán, az április müncheni 500-ason.

„Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt idényt. Sok újdonság történt, voltak mélypontok, szép győzelmek, és olyan elért célok, amelyeket már régóta szerettem volna kipipálni – kezdte Marozsán Fábián. – Bővült a csapat, többen vesznek körül, akik a tornákra is velem tartanak, kevesebbet voltam sérült és beteg is. Jó úton haladunk, és remélem, jövőre még többet érünk el.”

Marozsán kiemelte, szerinte nem csupán a számokat kell nézni, hanem, mivel reménykedik a minél hosszabb karrierben, az is fontos, milyen fizikai és mentális állapotban képes végigjátszani a tornákat. Kérdésre kiemelte, kikkel dolgozik együtt a legtöbbet csapatából.

A világranglistán 51. helyen álló Marozsán Fábián évértékelő sajtótájékoztatót tartott (Fotó: Török Attila)

„Hajdusik Roman a vezetőedzőm, vele utaztam a legtöbbet, de Balázs György is nagyon sok tornára elkísért, felosztják egymás között a versenyeket. Az elmúlt tíz hónapban Varga Antal erőnléti edző is végig velem tudott jönni. Komplettebb játékos lettem, változtattunk kicsit a tenyeresemen, a szervámon, a röptémen, elkezdtek hatékonyabbá válni, kis megtorpanások mindig vannak, de a változtatások stabil beépítéséhez sok meccsre van szükség.”

Balázs György kimagaslónak nevezte Marozsán 2025-ös évét, és kulcsfontosságúnak tartotta, hogy alig volt sérült és beteg az idény során, csak tavasszal vetette vissza egy sérülés rövid ideig. Elmondta, a több edzővel komplexebben tudnak készülni a tornákra. „Fábinak fontos, hogy érezze a csapat támogatását, de igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ebben is.”

Varga Antal erőnléti edző szintén kiemelte, szorosabbá vált az együttműködés az elmúlt tíz hónapban, jó hangulat jellemezte a versenyeket. „Igyekszünk Fábinak megadni a kellő iránymutatást, mert ő így érzi jól magát, ha ezt megkapja, de ezért vagyunk körülötte. A többit ő megoldja a pályán.”

A Vasas teniszezője azt is elárulta, dietetikussal, valamint mentáltrénerrel is elkezdett dolgozni. „Megpróbálok sokkal jobban odafigyelni a mentális egészségemre. Ezen a szinten már mindenki jól teniszezik, de emellett mentálisan is jó állapotban kell lenni. Eleinte kicsit ódzkodtam ettől, de mindenféleképpen jó döntés volt szakembert fogadnom.”

Marozsán arról is beszélt, hogy a közelmúltban egy hetet Rafael Nadal mallorcai akadémiáján készülhetett – ehhez Balázs György kiegészítésképp hozzátette, olyan teherbírást tapasztalt tanítványától, amilyet az eddigi hároméves együttműködésük alatt nem. Egyetértettek abban, hogy mivel korábban sokszor volt beteg év végén, előnyös döntés volt részben nem a magyarországi nulla fokban alapozni. A teniszező ezután a jövő évi első versenyekre, valamint a célokra is kitért.

„December 30-án elutazom az első tornámra Hongkongba, utána lehetőleg nem játszanék felvezető versenyt az Australian Open előtt – ha szükséges, Aucklandben szereplek. Ugyanezzel a csapattal folytatom jövőre is, bízunk egymásban. Nem kifejezetten kötöm konkrét ranglistahelyezéshez a 2026-os céljaimat, szeretnék fejlődni, és ha csak egy meccsel is többet nyerek, mint idén, abszolút boldog leszek. Ha számot kellene mondanom, szeretnék közelebb kerülni a top negyvenhez, akár bekerülni a harmincba, és karriercsúcsot dönteni, de addig még hosszú az út, és sok a buktató.”