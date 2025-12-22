Nemzeti Sportrádió

Sérülése miatt akár be is fejeződhet Jake Paul ökölvívó-pályafutása

Vágólapra másolva!
2025.12.22. 12:15
Jake Paulnak (balra) a bunyós pályafutásába is kerülhet az Anthony Joshua elleni vereség (Fotó: Getty Images)
Címkék
profi ökölvívás Anthony Joshua Jake Paul
A magyar idő szerint szombat hajnali, kiütéses vereséggel és állkapocscsont-töréssel végződött Anthony Joshua elleni mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek könnyen lehet, hogy véget ért profi ökölvívó-pályafutása.

A színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló, Jake Paul múlt szombat hajnalban a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban. A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra. Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy „ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba”, elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.

A kétoldali törést ugyanis lemezekkel, csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen érintette a fogakat és azok gyökereit is, amelyeket el kellett távolítani – írja a profiboksz.hu szakportál.

Előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat. Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap az orvosoktól a szorítóba lépéshez.

 

profi ökölvívás Anthony Joshua Jake Paul
Legfrissebb hírek

Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

Ökölvívás
22 órája

Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt

Ökölvívás
2025.12.20. 09:28

Jake Paul az Anthony Joshua elleni meccsről: Aludni küldöm Góliátot!

Ökölvívás
2025.11.17. 16:25

Negyvenhat évesen távozott az angol bokszlegenda

Ökölvívás
2025.09.14. 13:52

Gyász: két japán bokszoló is belehalt az ütésekbe

Ökölvívás
2025.08.10. 20:39

Vitathatatlan! Uszik másodszor is kiütötte Dubois-t

Ökölvívás
2025.07.20. 00:30

Letartóztatták a hétvégén Jake Paul ellen vereséget szenvedő korábbi bokszvilágbajnokot

Ökölvívás
2025.07.04. 21:41

Érik a harmadik meccs: Bivol visszavágott Beterbievnek

Ökölvívás
2025.02.23. 09:50
Ezek is érdekelhetik