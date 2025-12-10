A „kis” Joao Neves a PSG egyik legnagyobb erőssége

Elég sokan kitalálnák első blikkre, hogy a 2025–2026-os idényben – a klub-vb-t nem számítva – melyik PSG-futballista veszi ki a leghatékonyabban a részét a csapat góljaiból. Természetesen az aranylabdás Ousmane Dembélé a megfejtés, a francia támadó minden sorozatot figyelembe véve három gólt és három gólpasszt jegyez úgy, hogy mindössze négyszer játszott kezdőként, nyolc alkalommal csereként jutott szóhoz. A párizsi együttes kanadai táblázatát az Aranylabda-szavazás harmadik helyezettje, Vitinha vezeti öt góljával és nyolc gólpasszával, ám a portugál klasszis a Strasbourg (a keretben sem volt) és a Lorient (csereként lépett pályára a szünetben) elleni bajnokikat leszámítva az összes évadbeli találkozón kezdőként futballozott. Kisebb meglepetésre a sérüléssel bajlódó – s a szerdai, Athletic Bilbao elleni BL-alapszakasz-mérkőzést is biztosan kihagyó – Dembélé után a „hatékonysági listán” az ifjú csillag, Joao Neves következik: csupán kilenc tétmérkőzésen kezdett, háromszor lépett pályára csereként, de középpályás létére nyolc találatból (hat gól és két gólpassz) vette ki a részét.

„Sokan lebecsülnek, mert én vagyok a legkisebb a pályán, de ezt játékintelligenciával és akarattal kompenzálom – nyilatkozta az UEFA weboldalának a szerdai alapszakaszmeccset megelőzően a 171 centiméter magas középpályás. – Sokszor előnyömre is vált, hogy a védők nem vesznek komolyan a testfelépítésem miatt, s mivel jól helyezkedek, sokszor kerülök helyzetbe. A PSG játékrendszerében minden játékos gólveszélyes, én is igyekszem gyakrabban kockázatot vállalni, sokat fejlődtem ezen a téren. Csak a csapat sikere jár a fejemben, s bár az, hogy BL-címvédők vagyunk, helyez ránk egyfajta nyomást, ez csak jobban motivál minket. Az előző idényt nehezebbnek éreztem, mégis megnyertük a sorozatot, mert úgy álltunk hozzá, hogy nincs vesztenivalónk. Ezúttal is nagyszerű a csapatunk, amely megvédheti a címét.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)