Darts-vb: Zseniálisan játszottam – mondta a Cullent kiejtő Suljovic

A nap első meccsén kisebb meglepetésre a világranglistán és a kiemelési rangsorban is 24. helyezett Ryan Joyce 3–1-re simán kikapott világranglistán 36 helyen álló lengyel Krzysztof Ratajskitól. Persze ha kettejük első mérkőzése után csak Ratajski örülhetett – a mérleg 5–1 volt a lengyel javára a meccs előtt –, már nem annyira meglepő a lengyel sikere, aki sorozatban negyedszer jutott be a harmadik fordulóba a világbajnokságon. A január elsején 49 éves lengyel gyakorlatilag végig uralta a mérkőzést, egyetlen alkalommal, a harmadik szett közepén vesztette el csupán a kezdését – ezzel szépített Royce, aki ezzel gyakorlatilag el is lőtte minden puskaporát –, és miután Ratajski a negyedik felvonásban is brékelt egyszer, egy 13 nyilas leggel le is zárta a mérkőzést.

A folytatás viszont emlékezetesre sikerült – bár nem feltétlenül pozitív értelemben. A 32. kiemelt Joe Cullen az egykor a világranglista 5. helyét elfoglaló, Ausztriát képviselő Mensur Suljovic ellen lépett tábla elé – utóbbi hiába él 30 éve Ausztriában, kétszer sem kapott osztrák állampolgárságot. A mérkőzést Cullen esélyeshez méltó játékkal kezdte, az első felvonásban megdobta a torna hetedik 170-es kiszállóját, ezzel brékelte is ellenfelét, és hozta is a szettet.

A második felvonásban Cullen előbb elvette Suljovic kezdését, aki viszont azonnal visszabrékelt, majd hosszasan ünnepelt – legek megnyerését egyáltalán nem szokás ünnepelni –, amivel megkezdte angol ellenfele megzavarását. A szerb-osztrák lassan, körülményesen dobott – viszont eredményes volt, hiszen egyenlített. Cullen legfeljebb azzal vigasztalódhatott, hogy a negyedik legben megdobta a torna 500. maximumát. A harmadik szett döntő legében aztán Cullent teljesen összekavarta Suljovic ellenszenves játékstílusa, sorozatban öt leget is rossz szektorba dobott, így a minden bizonnyal nem különösebben szomjas Suljovic lépéselőnybe került, s hozta is a játszmát. Az 53 éves szerb-osztrák „lendülete” a döntő játszmában is kitartott: a szett közepén egy brékváltás után Cullen nem tudott 84-ről kiszállni, Suljovic viszont egy meccsnyíl elhibázása után megoldotta a dupla 20-at.

„Zseniálisan játszottam! Jár a tisztelet Joe Cullennek, kedvelem, kezet is fogok majd vele” – fogalmazott az angol szavakkal keményen megküzdő, néha összeakadó nyelvű, s mindössze 81.95-ös átlaggal továbbjutó Suljovic a továbbjutása után azon melegében a színpadon. Később a következő mérkőzéséről is szót ejtett, amelyen a világelső és címvédő Luke Littlerrel találkozhat majd – aki este lép színpadra David Davies ellen.

„Nagyobb vagyok, mint Littler” – jelentette ki Suljovic az interjúszobában, s közben felállva mutatta, hogy ő milyen magas... Eközben pedig Cullen sem nyugodott meg egykönnyen.

„Ha ez a darts, akkor én ebből nem kérek. Mindig kedveltem Mensurt a táblán kívül, de amit ma láttunk, az mindenki számára nyilvánvaló volt. Az öregek nyilván azt fogják mondani, hogy ez a játék része, de ez szerintem csalás” – írta Cullen a X-en.

A botrányos meccs után folytatódott a délutáni program, a sérülések miatt és Tour-kártya hiányában az elmúlt négy vb-t kihagyó Max Hopp a 25. kiemelt Luke Woodhouse ellen lépett színpadra, ám a második körös meccsén már nem tudta megnyerni: Woodhouse egyetlen leget engedett a kiszállókkal igencsak hadilábon álló németnek, 3:0-s győzelmet aratva, és készülhet pályafutása harmadik harmadik körös vb-meccsére.

A délutáni program zárásaként a nyolc évvel ezelőtti világbajnok, Rob Cross és a 14. vb-jén szereplő Ian White csapott össze egymással. Az első két játszma szinte egymás tükörképe volt: Cross került előnybe, 3–1-re megnyerve az első szettet, s közben 97 fölötti átlagot hozott össze, White meg egyenlített kevésbé acélos 86.71-es szettátlaggal, miközben Cross teljesítménye a másodikban 75.82-re zuhant vissza. Ez viszont egyszeri kisiklásnak bizonyult Cross részéről, aki a harmadik játszmában visszavágott, semmire hozva azt. A negyedik szett – a meccsen elsőként – döntő legig jutott. Addig mindketten hozták a saját kezdéseiket, így a sorminta White győzelmét – és egyenlítését – ígérte. White ennek megfelelően előbb le is ért kiszállóig, ám 91-ről nem tudta befejezni a szettet – nem úgy Cross, aki 82-ről megoldotta ezt, így meg is nyerte a mérkőzést.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

DÉLUTÁNI PROGRAM

Ryan Joyce (angol, 24., 86.75)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 93.91) 1:3 (1–3, 1–3, 3–0, 0–3)

Joe Cullen (angol, 32., 86.53)–Mensur Suljovic (osztrák, 81.95) 1:3 (3–0, 1–3, 2–3, 2–3)

Luke Woodhouse (angol, 25., 92.48)–Max Hopp (német, 84.78) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Rob Cross (angol, 17., 91.71)–Ian White (angol, 85.78) 3:1 (3–1, 0–3, 3–0, 3–2)

20.00: ESTI PROGRAM – (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)