A berni diadal – fiktív regényt írt korábbi munkatársunk

A berni diadal címmel könyvet írt Szabados Gábor sportközgazdász, a Nemzeti Sport korábbi munkatársa, a nemzetisport.hu egykori vezető szerkesztője, bloggere.
Szabados Gábor első regényének kiindulópontja az a fiktív eredmény, hogy az Aranycsapat 1954-ben nem elveszíti, hanem megnyeri a labdarúgó-világbajnokság döntőjét a németek ellen. Itthon mindenki ünnepel, senki sem sejtheti, hogy a hatalmas siker teljesen átírja a magyar történelmet. Elmarad az 1956-os forradalom és később a rendszerváltoztatás is, az egyre brutálisabb kommunista hatalom diktatúrában tartja az országot. Egy sportújságíró pedig, már napjainkban, fontos megbízást kap a párttól: írja meg a vb-győzelem évfordulójára az egykori munkások visszaemlékezéseit...
A regény már kapható a könyvesboltokban.
