Nemzeti Sportrádió

A berni diadal – fiktív regényt írt korábbi munkatársunk

Vágólapra másolva!
2025.12.22. 13:46
null
Címkék
berni döntő Szabados Gábor Aranycsapat
A berni diadal címmel könyvet írt Szabados Gábor sportközgazdász, a Nemzeti Sport korábbi munkatársa, a nemzetisport.hu egykori vezető szerkesztője, bloggere.

 

Szabados Gábor első regényének kiindulópontja az a fiktív eredmény, hogy az Aranycsapat 1954-ben nem elveszíti, hanem megnyeri a labdarúgó-világbajnokság döntőjét a németek ellen. Itthon mindenki ünnepel, senki sem sejtheti, hogy a hatalmas siker teljesen átírja a magyar történelmet. Elmarad az 1956-os forradalom és később a rendszerváltoztatás is, az egyre brutálisabb kommunista hatalom diktatúrában tartja az országot. Egy sportújságíró pedig, már napjainkban, fontos megbízást kap a párttól: írja meg a vb-győzelem évfordulójára az egykori munkások visszaemlékezéseit...

A regény már kapható a könyvesboltokban.

 

 

berni döntő Szabados Gábor Aranycsapat
Legfrissebb hírek

NS-főhajtás: a száz éve született Bozsik Józsefre emlékeztek a Farkasréti temetőben

Magyar válogatott
2025.11.28. 19:03

A 6:3 és a Puskás Ausztráliában is műsorra kerül a Magyar labdarúgás napján

Magyar válogatott
2025.11.25. 12:56

Fókuszban a labdarúgás a Buzánszky Sportteraszon pénteken a Tusványoson

Egyéb egyéni
2025.07.25. 08:59

A száz éve született Gellér Sándorra emlékezett az Aranycsapat Testület Keszthelyen

Magyar válogatott
2025.07.12. 15:24

Az Aranycsapat ihlette a Chelsea új idegenbeli mezét

Angol labdarúgás
2025.06.12. 15:46

Nem barátkoztunk Varsóban, avagy 75 éve kezdődött a Bernig tartó veretlenségi sorozat

Népsport
2025.06.04. 08:41

Meghirdették a Buzánszky 100 emlékévet

Magyar válogatott
2025.05.05. 20:06

100 éve született Buzánszky Jenő

Képes Sport
2025.05.04. 08:00
Ezek is érdekelhetik