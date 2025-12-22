A berni diadal – fiktív regényt írt korábbi munkatársunk

Szabados Gábor első regényének kiindulópontja az a fiktív eredmény, hogy az Aranycsapat 1954-ben nem elveszíti, hanem megnyeri a labdarúgó-világbajnokság döntőjét a németek ellen. Itthon mindenki ünnepel, senki sem sejtheti, hogy a hatalmas siker teljesen átírja a magyar történelmet. Elmarad az 1956-os forradalom és később a rendszerváltoztatás is, az egyre brutálisabb kommunista hatalom diktatúrában tartja az országot. Egy sportújságíró pedig, már napjainkban, fontos megbízást kap a párttól: írja meg a vb-győzelem évfordulójára az egykori munkások visszaemlékezéseit...

A regény már kapható a könyvesboltokban.