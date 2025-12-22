Nemzeti Sportrádió

Eltűnőben a tét nélküli felkészülési meccsek: Ázsiában is érkezik a Nemzetek Ligája

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 15:47
Fotó: Getty Images
Címkék
Nemzetek Ligája AFC CAF
Egy nappal az afrikai bejelentés után az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) is bejelentette, hogy elindítja a saját Nemzetek Ligája-sorozatát.

Mint ismert, az afrikai kontinentális futballszervezet (CAF) még szombaton döntött arról, hogy a jövőben – más kontinensekhez hasonlóan – az Afrikai Nemzetek Kupáját is négyévente rendezik meg, továbbá elindítják az afrikai Nemzetek Ligáját is.

Minden más foci
2025.12.20. 16:29

Afrikai Nemzetek Kupája: a jövőben négyévente rendezik meg a tornát

A kimaradó időszakban európai mintára Nemzetek Ligája-sorozatot indítanak majd.

A CAF egy hétfői közleményben mindehhez hozzátette, hogy a világbajnokságok évében a továbbiakban nem rendeznek felnőtt tornákat, hogy az ott érdekelt válogatottak a vb-re koncentrálhassak majd.

Ehhez a trendhez csatlakozott a közelmúltban a kontinentális klubsorozatait megreformáló AFC is, amely közleményében több érvet és kiváltó okot is megfogalmazott a saját Nemzetek Ligája-sorozat mellett, így az egyre szűkösebb ellenfélválasztási lehetőségeket a felkészülési meccseken, valamint az igényt egy strukturáltabb, megtervezhetőbb versenynaptárra a válogatottak számára.

Az AFC közleménye szerint a sportszakmai szempontok mellett a kereskedelmi partnerek, valamint a szurkolók és a tévétársaságok részéről is egyre komolyabb igény fogalmazódott meg egy ilyen sorozatra.

Az ázsiai Nemzetek Ligája lebonyolítását és időpontját a későbbiekben ismerteti az AFC.

Nemzetek Ligája AFC CAF
Legfrissebb hírek

Tíz mérkőzés vár a magyar válogatottra 2026-ban

Magyar válogatott
2025.11.17. 13:53

Stopira is gólt lőtt, a Zöld-foki-szigetek először jutott ki a világbajnokságra

Foci vb 2026
2025.10.13. 20:00

IFFHS: Cristiano Ronaldónak megvan a 36. trófeája

Minden más foci
2025.06.09. 13:57

Tragédia a Nemzetek Ligája döntőjén, lezuhant a lelátóról és elhunyt egy szurkoló

Minden más foci
2025.06.09. 09:34

Cristiano Ronaldo: Ha kell, a lábam töröm a válogatottért

Minden más foci
2025.06.09. 08:43

A Nemzetek Ligája győztesét fogadjuk szeptemberben – Portugália nyerte a döntőt

Minden más foci
2025.06.08. 23:46

Mbappé 50. válogatottbeli gólját szerezte, a franciák a németek legyőzésével bronzérmesek az NL-ben

Minden más foci
2025.06.08. 16:51

Olyan, mintha egy vihar közepén lennék mostanában – Mbappé alaposan visszaszólt az őt kritizáló újságírónak

Minden más foci
2025.06.08. 11:05
Ezek is érdekelhetik