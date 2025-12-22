Eltűnőben a tét nélküli felkészülési meccsek: Ázsiában is érkezik a Nemzetek Ligája

A CAF egy hétfői közleményben mindehhez hozzátette, hogy a világbajnokságok évében a továbbiakban nem rendeznek felnőtt tornákat, hogy az ott érdekelt válogatottak a vb-re koncentrálhassak majd.

Ehhez a trendhez csatlakozott a közelmúltban a kontinentális klubsorozatait megreformáló AFC is, amely közleményében több érvet és kiváltó okot is megfogalmazott a saját Nemzetek Ligája-sorozat mellett, így az egyre szűkösebb ellenfélválasztási lehetőségeket a felkészülési meccseken, valamint az igényt egy strukturáltabb, megtervezhetőbb versenynaptárra a válogatottak számára.

Az AFC közleménye szerint a sportszakmai szempontok mellett a kereskedelmi partnerek, valamint a szurkolók és a tévétársaságok részéről is egyre komolyabb igény fogalmazódott meg egy ilyen sorozatra.

Az ázsiai Nemzetek Ligája lebonyolítását és időpontját a későbbiekben ismerteti az AFC.